Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Уночі окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському району ворог двічі ударив із "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.

"У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства", - інформує очільник регіону.

Окрім того, Резніченко заявляє, що по Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики.

"Люди не ушкоджені", - резюмує Резніченко.

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