УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9843 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 878 0

Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Уночі окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському району ворог двічі ударив із "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.

"У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства", - інформує очільник регіону.

Окрім того, Резніченко заявляє, що по Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики.

"Люди не ушкоджені", - резюмує Резніченко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині під час збору врожаю на ворожій міні підірвався комбайнер. ФОТО

Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко 01
Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко 02
Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко 03
Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко 04
Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко 05

Автор: 

армія рф (17502) обстріл (28648) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1202) Дніпропетровська область (3763)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 