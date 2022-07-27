Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Уночі окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький.
По Нікопольському району ворог двічі ударив із "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.
"У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства", - інформує очільник регіону.
Окрім того, Резніченко заявляє, що по Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики.
"Люди не ушкоджені", - резюмує Резніченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль