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Українець збирав дані про переміщення ЗСУ на території західної України та їздив до Білорусі для передачі інформації. ФОТО

кордон

На Рівненщині повідомили про підозру ворожому інформатору, що передавав розвіддані білоруським правоохоронцям.

Про це повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що мешканець Івано-Франківщини збирав інформацію про військові об'єкти, блокпости, переміщення українських військ та збройних формувань, координати та їх ідентифікацію на місцевості, рух військової техніки в західних областях. Після чого незаконно перетнув кордон з Білоруссю та передав дані білоруським правоохоронцям.

СБУ перевіряє інформацію про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

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Чоловікові повідомлено про підозру у поширенні інформації щодо розташування об’єктів Збройних Сил України та їх і, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі (частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України).

Українець збирав дані про переміщення ЗСУ на території західної України та їздив до Білорусі для передачі інформації 01

державна зрада (1690) колабораціонізм (1160) Офіс Генпрокурора (3258) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+24
Для чого замилювати морди ? Країна повинна знати "героїв".
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27.07.2022 09:54
+16
Краще показуйте "селфі" ЗАСУДЖЕНИХ до реальних термінів ув'язнення. А це - дурня дитяча...
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27.07.2022 09:52
+14
Гогилашвили с парашным паспортом рулит в мвд,
Пенсы отдыхают
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27.07.2022 10:00
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Краще показуйте "селфі" ЗАСУДЖЕНИХ до реальних термінів ув'язнення. А це - дурня дитяча...
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27.07.2022 09:52 Відповісти
А він справді укрїнець?
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27.07.2022 09:53 Відповісти
Для чого замилювати морди ? Країна повинна знати "героїв".
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27.07.2022 09:54 Відповісти
у нас на заході є багато військових пенсіонерів навіть не сссра а московії,на два паспорта живуть,їздять в польщу і в білорусь,газпромовських пенсіонерів старість дома зустрічають
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27.07.2022 09:54 Відповісти
Гогилашвили с парашным паспортом рулит в мвд,
Пенсы отдыхают
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27.07.2022 10:00 Відповісти
Та же картина по Мелитополю, Херсону, теплым местам по черешне, со времён бровеносца, с заполярного круга, льготы, вы МВД, конвойные войска, и прочая по майора подполковника. Начальство от генерала адмирала, те в Крым. Вечная 5 колона, там их дети, внуки, правнуки уже во власти сегодня--- вот вам и ответ как шли парадом 24 февраля! Кто есть кто там сегодня---- и завтра, дождались конечно. И так просто не уйдут.
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27.07.2022 11:25 Відповісти
15 років в'язници
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27.07.2022 09:55 Відповісти
А мусора забрали трофейный калаш у пенса с полтавщины...
Портнов и Ярмак рулят
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27.07.2022 09:58 Відповісти
Навіщо публікувати запікселене іпло? Навіщо?
Зрадники повинні бути екзекутовані. Так вони будуть боятися. Їм треба прострілювати коліна.
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27.07.2022 09:59 Відповісти
і я не раз про це писав, може ще де негідник засвітився а так складається враження що постановка для галочки і лохотрон.
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27.07.2022 11:16 Відповісти
Штирлицов путлера по всему Миру уменьшилось на 50,,%...сказал в американском городе Аспен...начальник Британской разведки...
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27.07.2022 10:00 Відповісти
Дивуєшся, звідки ці виродки беруться? У в'язницю років на 10-15, а потім позбавляти громадянства і копняка під сраку біля поребрика
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27.07.2022 10:02 Відповісти
У когось ще є сумніви стосовно участі ********* у війні проти України? *********, за нагоди, слід знищувати без жалю і сумнівів, так як і рашистів
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27.07.2022 10:14 Відповісти
Невже посадять, або розстріляють?
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27.07.2022 10:21 Відповісти
Без морды лица таких "задержаний" можно шлепать десятки в день. Не вижу смысла скрывать лица этих уродов
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27.07.2022 10:28 Відповісти
Прив'яжіть йому одну ногу до стовпа на західній Україні, другу до машини й везіть його до Білорусі...
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27.07.2022 10:28 Відповісти
Можна було би краще зразу "нещасний випадок"... Випадково головою зловив кулю.
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27.07.2022 10:34 Відповісти
страта. і тільки страта.
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27.07.2022 10:41 Відповісти
Болгария одним махом выгнала 70 Щтирлицов путлера под дипломатическим прикрытием ,персона Нон штата больше не буде по Миру ездить ...типа стал пенсионером досрочно...
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27.07.2022 10:43 Відповісти
******* !
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27.07.2022 10:46 Відповісти
а чого мусора морду ніколи не показують? не розумію свій чи шо?
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27.07.2022 13:43 Відповісти
Допит і ростріл .Воєний стан ні одного не замочили.Тому вони безкарно так себе поводять.Судити?Кого це лайно?Шоб воно жило їло щей його охороняти а українці с податків його одівали і кормили а потім воно ще вийде на свободу.На що ми це робимо на що створюємо собі ці проблемо невже не дійшло с 2014 року тай тапер 2022 валити цих покидьків !
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27.07.2022 22:03 Відповісти
Ці тупі валянки не можуть догнати, що спецслужби всіх перевіряють у воєнний час?
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29.07.2022 21:29 Відповісти
 
 