Українець збирав дані про переміщення ЗСУ на території західної України та їздив до Білорусі для передачі інформації. ФОТО
На Рівненщині повідомили про підозру ворожому інформатору, що передавав розвіддані білоруським правоохоронцям.
Про це повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що мешканець Івано-Франківщини збирав інформацію про військові об'єкти, блокпости, переміщення українських військ та збройних формувань, координати та їх ідентифікацію на місцевості, рух військової техніки в західних областях. Після чого незаконно перетнув кордон з Білоруссю та передав дані білоруським правоохоронцям.
СБУ перевіряє інформацію про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.
Чоловікові повідомлено про підозру у поширенні інформації щодо розташування об’єктів Збройних Сил України та їх і, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі (частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України).
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Пенсы отдыхают
Портнов и Ярмак рулят
Зрадники повинні бути екзекутовані. Так вони будуть боятися. Їм треба прострілювати коліна.