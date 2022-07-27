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Новини Фото Війна
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230 га пшениці знищено вчора внаслідок обстрілів на Миколаївщині, - ДСНС. ФОТО

Окупанти палять український хліб. Учора, 26 липня, внаслідок обстрілів на Миколаївщині знищено 230 гектар врожаю пшениці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Практично все, що тяжко вирощували фермери поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади. Згоріло також поле з ячменем на площі 4 га поблизу с. Котляреве, пшениця на корені площею 2,5 га неподалік с. Лимани Галицинівської ТГ", - йдеться у повідомленні.

"Ми виростимо новий хліб на вільній, щедрій і прекрасні українській землі", - додають у ДСНС.

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230 га пшениці знищено вчора внаслідок обстрілів на Миколаївщині, - ДСНС 01
230 га пшениці знищено вчора внаслідок обстрілів на Миколаївщині, - ДСНС 02
230 га пшениці знищено вчора внаслідок обстрілів на Миколаївщині, - ДСНС 03
230 га пшениці знищено вчора внаслідок обстрілів на Миколаївщині, - ДСНС 04

230 га пшениці знищено вчора внаслідок обстрілів на Миколаївщині, - ДСНС 05

Автор: 

армія рф (17502) зерно (3121) Миколаївська область (2280) обстріл (28648) пшениця (224) ДСНС (5118)


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Топ коментарі
+4
Лука каже що ми самі палимо врожай.
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27.07.2022 10:00
+3
Еще в марте писал, что орки будут жечь поля. Нет. Будем сеять... Посеяли, потратили кучу бабок на посевную, а собрать продать урожай еще вопрос. Только один старый друг послушался - переключился на овощи. Теперь перекрестился
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27.07.2022 10:19
+2
До речі,реакції на марення бульбафюрера від наших "діячів" так і немає.
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27.07.2022 10:02
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Лука каже що ми самі палимо врожай.
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27.07.2022 10:00 Відповісти
До речі,реакції на марення бульбафюрера від наших "діячів" так і немає.
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27.07.2022 10:02 Відповісти
Які діячі, така і реакція. Альо, Цензор, чому і досі не відображаються відповіді в стрічці подій?
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27.07.2022 10:06 Відповісти
Мне тоже интересно. Задайте, Ваш вопрос на "раді форумчан", почитаем что цензорята ответят
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27.07.2022 15:58 Відповісти
І не повинно бути! лукашенко -ніхто, і зовуть його ніяк...
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27.07.2022 11:54 Відповісти
Еще в марте писал, что орки будут жечь поля. Нет. Будем сеять... Посеяли, потратили кучу бабок на посевную, а собрать продать урожай еще вопрос. Только один старый друг послушался - переключился на овощи. Теперь перекрестился
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27.07.2022 10:19 Відповісти
Это озимая пшеница. Сеяли еще осенью. А вот в этом году большинство фермеров уже сеять не сможет, да и рисковать не будут.
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27.07.2022 10:34 Відповісти
Сейчас горит озимая, а где гарантия, что также точно не сожгут яровую.
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27.07.2022 15:50 Відповісти
То треба дякувати ЗЕленому Кіму. Бо у нього, як у #люсяарестович - усе добре і айкоси, море, мотоцикли, шашлики...
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27.07.2022 10:35 Відповісти
Мне тут сорока на хвосте телефона новость принесла, что и Сенкевича в городе нет. Где-то в Одессе отсиживается
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27.07.2022 15:53 Відповісти
 
 