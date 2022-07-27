230 га пшениці знищено вчора внаслідок обстрілів на Миколаївщині, - ДСНС. ФОТО
Окупанти палять український хліб. Учора, 26 липня, внаслідок обстрілів на Миколаївщині знищено 230 гектар врожаю пшениці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Практично все, що тяжко вирощували фермери поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади. Згоріло також поле з ячменем на площі 4 га поблизу с. Котляреве, пшениця на корені площею 2,5 га неподалік с. Лимани Галицинівської ТГ", - йдеться у повідомленні.
"Ми виростимо новий хліб на вільній, щедрій і прекрасні українській землі", - додають у ДСНС.
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