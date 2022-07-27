На Тернопільщині псевдоволонтери зібрали 2 млн гривень пожертв та купили собі позашляховики Range Rover та Audi Q5. ФОТО

В Тернопільській області правоохоронці затримали шахраїв, що купили собі авто, ювелірні вироби, телефони, валюту на пожертви від населення.

Про це повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Справу про збагачення псевдоволонтерів на пожертвах населення, які вони збирали начебто для потреб армії, передано до суду.

У незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (частина 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України) підозрюються двоє чоловіків та дружина одного з них.

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Чоловіки ще на початку війни почали збирати гроші на підтримку Збройних Сил України. Однак на зібрані ними понад 2 мільйони гривень вирішили купити авто та цінності для себе, а не для військових.

Чоловіки придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності.

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