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На Тернопільщині псевдоволонтери зібрали 2 млн гривень пожертв та купили собі позашляховики Range Rover та Audi Q5. ФОТО

прокуратура

В Тернопільській області правоохоронці затримали шахраїв, що купили собі авто, ювелірні вироби, телефони, валюту на пожертви від населення.

Про це повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Справу про збагачення псевдоволонтерів на пожертвах населення, які вони збирали начебто для потреб армії, передано до суду.

У незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (частина 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України) підозрюються двоє чоловіків та дружина одного з них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру у держзраді заступникам мера Вовчанська, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Чоловіки ще на початку війни почали збирати гроші на підтримку Збройних Сил України. Однак на зібрані ними понад 2 мільйони гривень вирішили купити авто та цінності для себе, а не для військових.

Чоловіки придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності. 

Також читайте: США про призначення генпрокурора України: Війна - загроза ззовні, корупція - зсередини. Треба боротися

На Тернопільщині псевдоволонтери зібрали 2 млн гривень пожертв та купили собі позашляховики Range Rover та Audi Q5 01


На Тернопільщині псевдоволонтери зібрали 2 млн гривень пожертв та купили собі позашляховики Range Rover та Audi Q5 02

шахрайство (1091) Офіс Генпрокурора (3258) Тернопільська область (591)


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Топ коментарі
+9
Судить, с конфискацией всего, самих в тюрьму, а изъятые средства на ВСУ. Только так.
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27.07.2022 10:25
+8
Привселюдно четвертовать
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27.07.2022 10:10
+8
Ти що сантехніком працюєш, що у тебе така тяга все у дірку спускати🤔 Теж фантазія якась дирява... та ще й з запашком
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27.07.2022 10:21
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Привселюдно четвертовать
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27.07.2022 10:10 Відповісти
звучит как призыв к свержению действующей шоблы
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27.07.2022 10:14 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ МРАЗЕЙ,ЧЕМ ОНИ ЛУЧШЕ РАШИСТОВ⁉️
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27.07.2022 10:38 Відповісти
Видно, на фронт зібрались...
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27.07.2022 10:13 Відповісти
Какая скудная фантазия.
Я бы все бабло на праституток спустил.
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27.07.2022 10:14 Відповісти
Ти що сантехніком працюєш, що у тебе така тяга все у дірку спускати🤔 Теж фантазія якась дирява... та ще й з запашком
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27.07.2022 10:21 Відповісти
Жінки краще вантуса
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27.07.2022 10:49 Відповісти
ну і що з такими виродками робити?
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27.07.2022 10:14 Відповісти
Судить, с конфискацией всего, самих в тюрьму, а изъятые средства на ВСУ. Только так.
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27.07.2022 10:25 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ П#ДОРАСОВ‼️
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27.07.2022 10:40 Відповісти
Які безсовісні істоти.
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27.07.2022 10:14 Відповісти
Судя по фото ,барига повністю созрєл для марш-кидка на захист Словянська.
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27.07.2022 10:15 Відповісти
На снимке 8 х 50 = 400 банкнот по $100,
т. е. $40 тыс
По курсу 40 грн/$ это 1,6 млн грн
+ ещё кучка рядом
Т. е. за 0,5 млн грн они купили "автомобілі Range Rover та Audi Q5, мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності"
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27.07.2022 10:17 Відповісти
А под кроватью еще чемодан, что не видишь?
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27.07.2022 10:38 Відповісти
А скільки по твоєму кінчена євробляха коштує , вони ж ці консервні банки мабуть під закон про безмитний ввіз притягли .
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27.07.2022 11:41 Відповісти
Все відібрати, морду набити, кинути до зеків на перевиховання... Про це розголосити в ЗМІ та запропонувати добровільно здати все "нажите нєпосільним трудом" іншим таким тіпаволонтерам,- і як бабка відшептала понесуть самі, а хто буде крисячити далі, - всі всіх до СІЗО у пресс-хату, там їм швидко виділять півнячий кут
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27.07.2022 10:18 Відповісти
На минные поля паскуд!
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27.07.2022 10:18 Відповісти
Застаріла інформація. Читав про це місяці два тому..
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27.07.2022 10:19 Відповісти
Проте, дуже гарно розмовляють на державній мові, бо титульна нація, а не якісь там "східняки".
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27.07.2022 10:20 Відповісти
Тобі звідки відомо на якій вони мові розмовляють? Може вони і є "понаєхавшіє", а взагали то твій висер схожий на москальскі наративи в стилі кацапської пропоганди, тож писдуй разказуй про титульні націі своім земелям на росії🐷🐶
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27.07.2022 10:44 Відповісти
Таких прохиндеев в каждой области десятки. Вопрос в другом - сколько лохов в Украине ?
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27.07.2022 10:21 Відповісти
Не десятки у кожній обл., не брешіть.
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27.07.2022 10:23 Відповісти
Ця новина була на Цензорі ще на початку травня
https://censor.net/ua/news/3340637/na_ternopilschyni_zatrymano_dvoh_psevdovolonteriv_yaki_vykorystaly_2_mln_grn_pojertv_na_zsu_dlya_vlasnogo
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27.07.2022 10:25 Відповісти
Тю...
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27.07.2022 11:56 Відповісти
Читал я про это дело. Очень может быть шо менты сфабриковали дело, что не исключено. От ментов звучала враза типа. Обнаружено 5 лямов денег, которые злоумышленники планировали потратить на себя)))) Как это они определили?
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27.07.2022 10:27 Відповісти
По закону військового часу "Розстріляти"
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27.07.2022 10:29 Відповісти
Я в 2014-ом был сельским депутатом и сам собирал деньги и сам покупал каски и аптечки для своих мобилизованных земляков.Лучше дать деньги конкретному фронтовику или проверенным волонтерам.
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27.07.2022 10:29 Відповісти
Очень напомнило Юру Бирюкова, который закрыл все долги его обанкротившихся туристических фирм нигде не работая, но возглавляя свой фонд Крылья феникса. Я, каюсь, тоже перевел ему немного денег, пока не понял, что отчетности приход-расход (например как у Дианы Макаровой) нет и не будет. Сейчас я доверяю только Вернись живым, хотя в основном стараюсь платить прямо на карточку. Ну и Госпитальерам немного перевел на тепловизоры, там тоже люди порядочные.
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27.07.2022 10:35 Відповісти
+++ Аналогично. Деньги перечисляю только Фонду " Повернись живим" , плюс помогаю своим транспортом конкретной женщине-волонтеру, жене военнослужащего , которой доверяю.
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27.07.2022 10:42 Відповісти
Лучше бы ты никому не помагал, чтоб потом не ****** в подобном тоне. Перебьемся без твоих вонючих денег.
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27.07.2022 16:27 Відповісти
Расстрелять сук и все дела, это уже не граждане страны это предатели.
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27.07.2022 10:35 Відповісти
Таких волонтеров сейчас больше чем воинов на фронте. Никогда не понимал людей которые им дают деньги. Ну есть у тебя возможность помочь армии. переведи их известным, официальным фондам, типа "Повернись живым", Притулы и т.п.
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27.07.2022 10:42 Відповісти
Я вам більше скажу, зараз псевдобіженців скоро буде більше ніж справді людей в біді! Моє місто просто заполонили добре вдягнені попрошайки, в атб і інших магазинах проходу не дають. Клянчать все підряд, гроші, м'ясо, консерви, крупи, одяг, ліки під аптеками....і постійно знаходяться ті, хто їм все це купує! Лохи, просто лохи!
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27.07.2022 12:09 Відповісти
Таке враження, що деякі коментатори кримінальної росії передивились... 22-й рік на дворі, яка прес-хата, які півні... Ми не в російському Магадані...
В тюрьму не можна таких, відсидять по тихому за наш рахунок і, як вийдуть, будуть з посмішкою транжирити приховане, чи візьмуться за старе.
В штраф-бат окопи рити, мінні поля розміновувати...
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27.07.2022 11:20 Відповісти
Казнить показательно ублюдков через повешение на Хрещатике, чтобы другим страшно было.
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27.07.2022 11:54 Відповісти
Мало того що у військовий час, та ще й таке лайно купили.
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27.07.2022 11:48 Відповісти
Гниды, ***. Раздавить!
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27.07.2022 11:53 Відповісти
Над такими собаками нужно устраивать публичные процессы как в параше, тогда другие мрази будут бояться. А у нас всё играют в гуманность.
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27.07.2022 12:07 Відповісти
А что не так?
Мудрый нарид смотрит на дерьмаков и пр. и думает, "а почему им можно, а мне нельзя"?
Есть с кого пример брать...
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27.07.2022 18:51 Відповісти
 
 