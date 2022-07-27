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Росіяни завдали удару по Бахмуту. Частково зруйнована п'ятиповерхівка. Є загиблий, - ДСНС. ФОТО

Зранку 27 липня російські окупаційні війська обстріляли Бахмут Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

Росіяни завдали удару по Бахмуту. Частково зруйнована пятиповерхівка. Є загиблий, - ДСНС 01

" У результаті обстрілу міста Бахмут, який стався близько сьомої ранку, сталось часткове руйнування 5-ти поверхового житлового будинку. Станом на 08:00 роботи завершено. В результаті пошукових робіт врятовано 1 особу, вилучено тіло ще 1 особи", - йдеться у повідомленні.

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Від Головного управління залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

обстріл (28648) Донецька область (8546) ДСНС (5118)


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Вже ранок, дерьмак не сидить, все підбирає прокурора щоб його не посадив і зрадника оманського. А те що стріляють по нас - не на часі.
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27.07.2022 10:33 Відповісти
 
 