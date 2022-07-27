УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9676 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 572 0

Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку ворог завдав 3 ракетних ударів по Торецьку та 1 по Авдіївці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі - обійшлося без постраждалих. В Авдіївці, окрім ракети, росіяни тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ - наслідки ще встановлюємо", - зазначив він.

За словами Кириленка, у Бахмуті росіяни поцілили у готель - за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція.

"У Курахівській громаді під обстрілами саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий –- інформацію щодо наслідків уточнюємо. У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки. В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше в околицях Пісків. Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни завдали удару по Бахмуту. Частково зруйнована п'ятиповерхівка. Є загиблий, - ДСНС. ФОТО

Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко 01
Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко 02
Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко 03
Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко 04
Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко 05
Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко 06
Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко 07
Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко 08

Також, за даними Кириленка, під вогнем - Яблунівка Іллінівської громади. Пошкоджено 3 будинки, але без жертв.

"Кожен російський злочин ретельно фіксуємо! За все будуть відповідати!", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17502) обстріл (28648) Донецька область (8546) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 