Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку ворог завдав 3 ракетних ударів по Торецьку та 1 по Авдіївці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі - обійшлося без постраждалих. В Авдіївці, окрім ракети, росіяни тричі застосували артилерію, поціливши у центр міста та АКХЗ - наслідки ще встановлюємо", - зазначив він.

За словами Кириленка, у Бахмуті росіяни поцілили у готель - за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, триває рятувальна операція.

"У Курахівській громаді під обстрілами саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий –- інформацію щодо наслідків уточнюємо. У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки. В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше в околицях Пісків. Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки", - йдеться у повідомленні.

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Також, за даними Кириленка, під вогнем - Яблунівка Іллінівської громади. Пошкоджено 3 будинки, але без жертв.

"Кожен російський злочин ретельно фіксуємо! За все будуть відповідати!", - резюмує очільник регіону.