Псевдопосадовець з окупованого Маріупольського району відповідав за примусову евакуацію до РФ. Йому оголосили підозру. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року мешканець смт Сартана Маріупольського району, тимчасово окупованого збройними силами РФ, добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду "начальника відділу по роботі з місцевим населенням адміністрації м. Новоазовська ДНР". До обов’язків підозрюваного входять організація роботи із залучення населення до співпраці з окупаційною владою та примусова евакуація місцевих мешканців до РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у квітні 2022 року, фактично виконуючи функції колишнього голови Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації, псевдопосадовець взяв участь у "нараді", яку проводив у смт Сартана ватажок фейкової республіки "ДНР".