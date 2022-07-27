Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС. ФОТОрепортаж
В результаті ранкового "прильоту" частково зруйновано будівлю готелю у Бахмуті на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Виявлено тіло загиблої особи. Підтримується акустичний контакт із одним постраждалим. Роботи по розбору завалів продовжуються", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар27.07.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 2
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