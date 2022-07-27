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Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В результаті ранкового "прильоту" частково зруйновано будівлю готелю у Бахмуті на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Виявлено тіло загиблої особи. Підтримується акустичний контакт із одним постраждалим. Роботи по розбору завалів продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС 01
Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС 02
Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС 03
Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС 04
Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС 05
Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС 06

Читайте також: Окупанти завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці. У Бахмуті поцілили у готель, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17502) обстріл (28648) готель (210) Нацполіція (15196) Донецька область (8546)


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мразота рашиська-ох вас карма настигне падлюки-ох ваші отприски століттями будуть страждати
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27.07.2022 11:38 Відповісти
 
 