Наслідки ворожого удару по готелю в Бахмуті: 1 людина загинула, 1 - госпіталізована, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В результаті ранкового "прильоту" частково зруйновано будівлю готелю у Бахмуті на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Виявлено тіло загиблої особи. Підтримується акустичний контакт із одним постраждалим. Роботи по розбору завалів продовжуються", - йдеться у повідомленні.













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