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Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора 01

"За даними слідства, 27 липня близько 4:30 ранку окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, в результаті чого пошкоджено завод. Внаслідок обстрілу горіло 10 транспортних засобів. Площа займання сягнула близько 100 кв м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 4:20 російські військові ракетним ударом зруйнували один із корпусів навчального закладу в смт Кочеток Чугуївського району.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

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Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора 02
Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора 03
Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора 04
Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора 05
Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора 06
Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора 07

обстріл (28648) ракети (4029) Харків (5631) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3258)


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Рашисти Харків перетворюють в "Маріуполь" знищуючи все. Прикордонні населені пункти, які вони не можуть захопити цілеспрямовано руйнують. Якщо ЗСУ забороняють обстріли військових об'єктів на території рашки, то це може тривати нескінченно довго. Люди змушені будуть виїжджати заради безпеки, але це нічого не змінить. В той час, як Рашка перетворює велетенські території України в пустелю без жодного спротиву, в Бєлгороді і решта прикордонних населених пунктах кацапи радуються мирним життям, а це не справедливо.
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27.07.2022 11:54 Відповісти
Не зовсім - Харків ******** вибірково, промзони, приватний сектор, рідше багатоповерхівки
і то ураганами і смерчами, а не іскандерами, щоб не нанести великих руйнувань. А от по промзоні можуть і іскандерами вдарити і С 300. Авіацію як в Марікє теж не використовують, до речі
"Піони" кацапські по Харкову теж не гатять, хоча дістають. Мета кацапів залякати Харків, щоб
місцеве населення погодилась на капітуляцію, а ось коли кацапи остаточно зрозуміють що
Харків послав паРашу далеко по адресі руского корабля, тоді почнуть бити нещадно скоріше
за все, і мабуть це вже буде з осени, морально треба до цього готуватися.
А зараз кацапі розуміють що бєлгород поряд і таке саме може одного разу полутіти і туди.
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27.07.2022 13:08 Відповісти
обстреливают потому, что чувствуют свою безнаказанность. вот, например, Израиль особо не церемонится, и лупит в ответ на обстрелы своей территории. прилетело? - полетело туда же в ответ, благо современные контрбатарейные радары позволяют точно определить место откуда стреляли. так рашистов немного попустит, и они уже будут вынуждены учитывать тот фактор, что и они не защищены и могут погибнуть в любой момент.
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27.07.2022 17:30 Відповісти
Зато западные партнёры считают что ни в коем случае нельзя бить по параше в ответ а то недомерок обидится и будет эскалация.
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27.07.2022 12:25 Відповісти
Автівки горять постійно НА РАДІСТЬ УКРАІНСКИМ БАРИГАМ - вони мають заробіток .
А УКРАЇНСЬКА ТАМОЖНЯ ПРОДАВИЛА ПОСТАНОВУ КАБМИНУ ЗАБОРОНИТИ ВВОЗ АВТІВОК В УКРАЇНУ БЕЗ РОЗТАМОЖКИ .

цуки правлять країною
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27.07.2022 12:33 Відповісти
Якась п**дотна мерзота корегувала вогонь, бачу на заводі були баггі, мабуть робили на
для ЗСУ. Бажаю щоб СБУ виявила всю мерзоту корегувальників і інформаторів по всій
України
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27.07.2022 13:01 Відповісти
Это следствие легкомысленного отношения властей к закрытию неба над крупными городами. Закрывать, если захотим, можем хорошо даже без чьей-либо помощи. Пример Киева это показал
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27.07.2022 13:03 Відповісти
 
 