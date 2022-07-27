Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, 27 липня близько 4:30 ранку окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, в результаті чого пошкоджено завод. Внаслідок обстрілу горіло 10 транспортних засобів. Площа займання сягнула близько 100 кв м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 4:20 російські військові ракетним ударом зруйнували один із корпусів навчального закладу в смт Кочеток Чугуївського району.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

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