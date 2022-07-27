Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.
"За даними слідства, 27 липня близько 4:30 ранку окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, в результаті чого пошкоджено завод. Внаслідок обстрілу горіло 10 транспортних засобів. Площа займання сягнула близько 100 кв м", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько 4:20 російські військові ракетним ударом зруйнували один із корпусів навчального закладу в смт Кочеток Чугуївського району.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і то ураганами і смерчами, а не іскандерами, щоб не нанести великих руйнувань. А от по промзоні можуть і іскандерами вдарити і С 300. Авіацію як в Марікє теж не використовують, до речі
"Піони" кацапські по Харкову теж не гатять, хоча дістають. Мета кацапів залякати Харків, щоб
місцеве населення погодилась на капітуляцію, а ось коли кацапи остаточно зрозуміють що
Харків послав паРашу далеко по адресі руского корабля, тоді почнуть бити нещадно скоріше
за все, і мабуть це вже буде з осени, морально треба до цього готуватися.
А зараз кацапі розуміють що бєлгород поряд і таке саме може одного разу полутіти і туди.
А УКРАЇНСЬКА ТАМОЖНЯ ПРОДАВИЛА ПОСТАНОВУ КАБМИНУ ЗАБОРОНИТИ ВВОЗ АВТІВОК В УКРАЇНУ БЕЗ РОЗТАМОЖКИ .
цуки правлять країною
для ЗСУ. Бажаю щоб СБУ виявила всю мерзоту корегувальників і інформаторів по всій
України