УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9761 відвідувач онлайн
Новини Фото
2 858 1

Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон у середу, 27 липня, прибула з візитом до української столиці.

Про це вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МЗС, вони прибула з візитом до української столиці, щоб висловити політичну та практичну підтримку Словенією України та її мужнього народу.

Файон відвідала Ірпінь.

Також читайте: Дуда і Науседа планують знову приїхати в Україну

"Ми подивилися на нищівні наслідки російської військової окупації в Ірпіні. Українська сторона висловила побажання, щоб муніципалітети Словенії допомогли у післявоєнній відбудові Ірпіня", - зазначила вона.

Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь 01
Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь 02
Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь 03
Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь 04
Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь 05
Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь 06

Автор: 

візит (1591) Ірпінь (358) Київ (19525) Словенія (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Словаки словенці хорвати українці - слов'яни . А кацапи - орда монголоідная , крадущая історію слов'ян
показати весь коментар
27.07.2022 12:29 Відповісти
 
 