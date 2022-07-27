Голова МЗС Словенії Файон прибула в Україну та відвідала Ірпінь. ФОТОрепортаж
Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон у середу, 27 липня, прибула з візитом до української столиці.
Про це вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МЗС, вони прибула з візитом до української столиці, щоб висловити політичну та практичну підтримку Словенією України та її мужнього народу.
Файон відвідала Ірпінь.
"Ми подивилися на нищівні наслідки російської військової окупації в Ірпіні. Українська сторона висловила побажання, щоб муніципалітети Словенії допомогли у післявоєнній відбудові Ірпіня", - зазначила вона.
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар27.07.2022 12:29 Відповісти Мені подобається 3
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