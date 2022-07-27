Новий пункт "фільтрації" запрацював в окупованому Маріуполі: Люди вже формують чергу. ФОТО
В окупованому Маріуполі рашисти почали роботу "фільтраційного" пункту.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Сьогодні. В зв’язку з початком роботи фільтраційного пункту на базі Центрального (в окупантів - Жовтневого) райвідділку поліції окупантів - шалена черга на проходження фільтрації", - розповів він.
За словами Андрющенка, довідка про фільтрацію - обовязкова умова не тільки для відносно безпечного пересування містом, але й основний документ для отримання перепустки на виїзд.
"Фільтрацію проводять "днрівці", не місцеві колаборанти. Ставлення до маріупольців жахливе, звинувачення "ми страждали 8 років" чує кожен. Так виглядає помста колишніх громадян України з власний вибір росії. Довідково - на зараз роблять фільтрацію для людей віком 70+. Для всіх інших анонсовано початок з 29 липня, але люди вже формують чергу. Черга - сучасний супутник життя Маріуполя", - підсумував радник мера.
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