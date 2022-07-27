Посадовця КМДА та його спільника затримано в момент передачі їм 220 тис. доларів: збирали данину з київських автоперевізників, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали чиновника та спільника під час отримання ними неправомірної винагороди у сумі 220 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Відомо, що працівники ДБР затримали одного із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманим чиновнику та його спільнику.

Попередньо, чоловік систематично отримував незаконну винагороду від приватних автобусних перевізників столиці.

"Чиновник КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати данину. Посадовець розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейс у Києві. У посередники він взяв свого близького друга, який очолював одне з державних підприємств столиці", - йдеться в повідомленні.

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Працівники ДБР задокументували, що чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тисяч доларів США. Цю суму підприємець мав сплатити за безперешкодну підприємницьку діяльність. Додатково 120 тисяч доларів треба було передати за продовження чотирьох договорів на перевезення пасажирів. Хоча в період дії воєнного стану влада мала автоматично продовжити дію цих договорів.

"Для того, аби підприємець швидше ухвалив "правильне рішення", зловмисники постійно тиснули на нього, проводили позапланові перевірки підприємств щодо дотримання умов договорів та правил перевезення пасажирів, складали акти про штучні порушення", - йдеться в тексті.

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ДБР також задокументували передачу коштів чиновнику підприємцем до 24 лютого. Триває розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна).

Детективи провели 8 обшуків, у тому числі у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.















