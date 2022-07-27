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Посадовця КМДА та його спільника затримано в момент передачі їм 220 тис. доларів: збирали данину з київських автоперевізників, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали чиновника та спільника під час отримання ними неправомірної винагороди у сумі 220 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Відомо, що працівники ДБР затримали одного із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманим чиновнику та його спільнику.

Попередньо, чоловік систематично отримував незаконну винагороду від приватних автобусних перевізників столиці.

"Чиновник КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати данину. Посадовець розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейс у Києві. У посередники він взяв свого близького друга, який очолював одне з державних підприємств столиці", - йдеться в повідомленні.

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Працівники ДБР задокументували, що чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тисяч доларів США. Цю суму підприємець мав сплатити за безперешкодну підприємницьку діяльність. Додатково 120 тисяч доларів треба було передати за продовження чотирьох договорів на перевезення пасажирів. Хоча в період дії воєнного стану влада мала автоматично продовжити дію цих договорів.

"Для того, аби підприємець швидше ухвалив "правильне рішення", зловмисники постійно тиснули на нього, проводили позапланові перевірки підприємств щодо дотримання умов договорів та правил перевезення пасажирів, складали акти про штучні порушення", - йдеться в тексті.

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ДБР також задокументували передачу коштів чиновнику підприємцем до 24 лютого. Триває розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна).

Детективи провели 8 обшуків, у тому числі у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Посадовця КМДА та його спільника затримано в момент передачі їм 220 тис. доларів: збирали данину з київських автоперевізників, - ДБР 01
Посадовця КМДА та його спільника затримано в момент передачі їм 220 тис. доларів: збирали данину з київських автоперевізників, - ДБР 02
Посадовця КМДА та його спільника затримано в момент передачі їм 220 тис. доларів: збирали данину з київських автоперевізників, - ДБР 03
Посадовця КМДА та його спільника затримано в момент передачі їм 220 тис. доларів: збирали данину з київських автоперевізників, - ДБР 04
Посадовця КМДА та його спільника затримано в момент передачі їм 220 тис. доларів: збирали данину з київських автоперевізників, - ДБР 05
Посадовця КМДА та його спільника затримано в момент передачі їм 220 тис. доларів: збирали данину з київських автоперевізників, - ДБР 06

КМДА (2372) Київ (19525) транспорт (1396) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+40
это ******.....
дети машины армии отдают, а эти мрази не нажрутся.......
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27.07.2022 13:08
+29
Нікада такова нє била і вот апять...
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27.07.2022 13:04
+20
Наконец-то! Но это только передел рынка, а вовсе не наведение порядка. В этих скотовоах, именуемых «маршрутки», так и не будет обилечивания пассажиров, а, значит, чёрный нал останется и попрежнему часть его будут «заносить» в КГГА; как и раньше, эти скотовозы будут на маршрутах, когда им вздумается; за руль будут сажать любого, кто хоть раз водил машину. Словом, продолжаем слушать мантру, что «после войны украина станет другой». А порядка как не было, так и не будет.
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27.07.2022 13:12
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Нікада такова нє била і вот апять...
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27.07.2022 13:04 Відповісти
Скажу честно как на духу! В стране война, задержание (приравнивается к предательству), суд (по ускоренной процедуре не более недели!!!), расстрел по условиям военного времени - показать по ТВ, в прайм-тайм и несколько раз в течении дня ... могу сказать, что %% 60-80 подумает - брать или нет взятки ...
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27.07.2022 14:15 Відповісти
А Кличка тоже задержали?
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27.07.2022 14:20 Відповісти
А Кличка за що ? Йолопе , аби ляпнути ??
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27.07.2022 14:47 Відповісти
Слиш ТЫ - Клiчко голова КГГА та вiн ОСОБИСТО призначав цього баригу ..
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27.07.2022 15:49 Відповісти
пнх, москалику!
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27.07.2022 17:40 Відповісти
Что ПРИСТАЛИ - ОНИ ЧИНОВНИКИ -- ЭТО ИХ РАБОТА !!!
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27.07.2022 19:49 Відповісти
акторів якихось найняли, шоб конгресвувен Трасс трохи перестала *******. якесь м'яке затримання, щеб погладили шоб не плакав.
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27.07.2022 13:05 Відповісти
Ти хоч прізвища вивчи, експерте ))
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27.07.2022 13:19 Відповісти
та *****. головне шо ти зрозумів смисл. я тебе скажу так - меня когда то задерживали по подозрению о участии в ОПГ, так вот выглядело это все очень жестко, больно, орлы Валерия Кура - без разговоров акуратно *********, положили на землю и пролежал я достаточно долго с руками за головой. то что я вижу на видео - ****** цирк, наиграный
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27.07.2022 13:24 Відповісти
Нуу ... тут же хабарництво, а не зграя бандитів ...
Я не знаю, там мене не було. Припускаю ...
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27.07.2022 13:59 Відповісти
Так тут статья 255 п 3 на лицо ))) крышевание должностным лицом )))
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27.07.2022 14:04 Відповісти
Глава КГГА - Клiчко ....
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27.07.2022 15:50 Відповісти
Задержания и правда жёстко проводятся, но ровно до того момента, как включается видеозапись. С начала с'емки все строго по УПК и в соответствии с конвенцией о правах человека
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27.07.2022 14:05 Відповісти
ну меня паковали только потому что я с детства знаком был с некоторыми людьми, регулярно общался (ну а как тут не общаться, если в соседних домах живеш, ходил в одну школу, паркуеш машину рядом, пьеш пиво в выходной)... вобщем район бандитский, угораздило в нем вырасти.
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27.07.2022 14:13 Відповісти
... и шо характерно - ты постоянно ездил с помповым дробовиком в машине! с чего бы вдруг? знакомства обязывали?
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28.07.2022 00:09 Відповісти
и при этом всем пока оператор отвернулся - успели ********* моментально.
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27.07.2022 14:15 Відповісти
Лиз Трасс будет на должности Джонсона,
а письма пишет Спартс
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27.07.2022 13:22 Відповісти
ну перепутав трохи, головне шо ви зрозуміли що я мав на увазі.
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27.07.2022 13:26 Відповісти
У нас вже є ДБР? Ура!!!
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27.07.2022 13:05 Відповісти
на звернення громадян вони всерівно не реагують, тому толку від того ДБР не багато.
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27.07.2022 13:09 Відповісти
Ветале жопа, копають
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27.07.2022 13:07 Відповісти
Віталє пох, он тіпа не в курсе чим займаються підлеглі да і етот с нім не делился.
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27.07.2022 13:25 Відповісти
а ти колись працював у великій компанії? а тепер уяви себе директором такої компанії на 300+ працівників і ось виявляється, що Илья Руденко регулярно в перервах ходив дрочити до туалету, чи міг про це знати начальник? чи Руденко вміло ховався?
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27.07.2022 14:31 Відповісти
він дрочив на кухні у пакет з майонезом, тому інші співробітники коли дізналися - зробили вигляд що на кухню взагалі не ходили ))
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27.07.2022 17:39 Відповісти
Да когда же вы уже наворуетесь, шо *** за люди?
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27.07.2022 13:07 Відповісти
Поймали мелкую сошку, условием приёма на работу которой и было «делиться» с уважаемыми. А вот до них у добр руки коротки.
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27.07.2022 13:14 Відповісти
это ******.....
дети машины армии отдают, а эти мрази не нажрутся.......
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27.07.2022 13:08 Відповісти
Нужно писать петицию об усилении ответственности за коррупцию во время войны!!!
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27.07.2022 13:24 Відповісти
може спочатку треба створити орган який буде притягати до відповідальності, а тоді вже посилювати відповідальність?
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27.07.2022 13:30 Відповісти
у них эти петиции в отхожем месте на гвоздик наколоты.......
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27.07.2022 13:42 Відповісти
На місці пам'ятника Леніну що на Бесарабці, треба шибеницю побудувати, де цих підарасів вішати публічно !!!!
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27.07.2022 13:10 Відповісти
клычко там первой была бы?!
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27.07.2022 13:48 Відповісти
да мистер "март\апрель\июнь\июль 2022" как же ві уже ******* в твиттере, теперь уже и сюда добрались))) первым там будет висеть подляк, твой шеф.
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27.07.2022 14:34 Відповісти
Цього баригу та мародера призначав його шеф - це Кличко ....
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27.07.2022 15:52 Відповісти
а Гундосика призначав Бєня, который обокрал Украину вдоль и поперек десять раз!
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28.07.2022 00:11 Відповісти
Наконец-то! Но это только передел рынка, а вовсе не наведение порядка. В этих скотовоах, именуемых «маршрутки», так и не будет обилечивания пассажиров, а, значит, чёрный нал останется и попрежнему часть его будут «заносить» в КГГА; как и раньше, эти скотовозы будут на маршрутах, когда им вздумается; за руль будут сажать любого, кто хоть раз водил машину. Словом, продолжаем слушать мантру, что «после войны украина станет другой». А порядка как не было, так и не будет.
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27.07.2022 13:12 Відповісти
Сейчас миллионы украинцев по всей Европе могут сравнить, что такое нормальная работа транспорта, развитая инфраструктура населённых пунктов, и скотовозы и с их поборами, казнокрадами чиновниками в Украине
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27.07.2022 13:30 Відповісти
Все равно не дойдет, опять будут голосовать по приколу
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27.07.2022 13:57 Відповісти
За Кличка голосували по приколу ? ))) Голова цього покидька - враг Зеленського ...
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27.07.2022 15:53 Відповісти
Гундосик враг Украины Который довел ее до полномасштабной войны, вместе со свеой зелёной шоблой! А в статье какая то мелочевка обсуждается
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28.07.2022 00:13 Відповісти
читаю про роботу транспорту в Монреалі: купляєш білет на дві години і їдеш з пересадками на метро і автобусах, поки ті дві години не скінчаться. Якщо треба з'їздити швидко туди й назад, то виходить що одного білета вистачить.
Весь транспорт - і автобуси , і метро тримає одна транспортна компанія. А отже ніяких тобі відткатів певно немає. А от таксі - так, там компаній багато. Але й дорожче значно.
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27.07.2022 14:18 Відповісти
Невже ви реально вірите в те, що в цьому винна "чорна" готівка? Якщо поставлять навіть термінали, данину все рівно потрібно буде платити.. це ж звичайний рекет і погрози) тільки квитки для пересічних будуть коштувати дорожче, лох за все заплатить
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27.07.2022 19:24 Відповісти
всі магазини комерційні котрі торгують військовою формою і аксесуарами потрібно перевіряти під час війни де вони взяли форму коли в армії нехватае форми хто краде з штабних чиновників і перпепродуе
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27.07.2022 13:14 Відповісти
А і правильно - нехай навіть в магазині нічого купити не можна буде.
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27.07.2022 13:16 Відповісти
ти суть навіть не уловив а уже напечатав...
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27.07.2022 14:35 Відповісти
Шо там с Кулєбой, котрий від ОПЗЄ у Києві МАФи кришує?
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27.07.2022 13:14 Відповісти
Кому війна, кому немає що їсти, весь світ везе по крихті гуманітарку, а ці свині вирішують свої свинячі питання. Якраз такі і перші переходять на бік ворога.
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27.07.2022 13:15 Відповісти
Вангую, що вони й до війни це робили.
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27.07.2022 13:23 Відповісти
В штрафний батальйон, жаль такого нема
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27.07.2022 13:59 Відповісти
розстріляти нах
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27.07.2022 13:21 Відповісти
а зе хоч когось наказав крім патріотів(Аноненко,Стерненко,Куменко,Дугарь і др).Ось таке воно зе
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27.07.2022 13:21 Відповісти
Боневтіку якось все пох, вже навіть російський розвідник повідомив, що Шеремета вбили ВСБ і це "нє варующій маладой хлопчік", навіть не вибачився, що цідлий рік катував їх у тюрмі, один спецпризначівець, одна дитячий хірірг, а третя сирота, служить у нацгвардії. Як подивишся і збиреш до купи всі його дії, то приходить в голову тільки єдине - ворог,
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27.07.2022 13:34 Відповісти
А як наказати ? Кличко - ворог Зеленського , як голова КГГА призначив цього мародера грабувати украiнцiв ...Люби його та плати грошi бандитам - ти ж проти зе ? ...
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27.07.2022 15:56 Відповісти
Він проти. А ти за!
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28.07.2022 00:17 Відповісти
Надо уже по законам военного времени - расстрел!
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27.07.2022 13:22 Відповісти
не посадят
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27.07.2022 13:24 Відповісти
на фронт обоих сук окопы рыть.......................................................
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27.07.2022 13:24 Відповісти
бокзер как это пракаментуЕ???
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27.07.2022 13:25 Відповісти
Напевно в усіх інших містах такого нема і бути не може, але не помішало би перевірити.
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27.07.2022 13:28 Відповісти
"Другий фронт" - тільки цей за гроші.
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27.07.2022 13:29 Відповісти
Не поверю, что об этом не знал Кличко и не получал свою долю. Даже может эта доля была самая большая...
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27.07.2022 13:31 Відповісти
"Брали гроші щоб продовжити контракт,хоча в умовах війни він продовжується автоматично"...І тут багато питань...Чому вони давали гроші.хоча могли просто звернутись до суду?..Хто наступники,які мали замінити перевізників,їм би більше личило давати хабаря...А так як чиновник не може одночасно брати хабар від різних сторін у яких контрові інтереси то є підозра що це або провокація або постановка...Для чого?А щоб довести свою потрібність в тилу...
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27.07.2022 13:40 Відповісти
Який суд??! Смішно, та знайшли б море порушень, позбавили б ліцензії, ще й засудили б,,
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27.07.2022 14:02 Відповісти
Працюй без порушень, а судову реформу провів П.Порошенко (читайте передвиборну агітацію 19-го року).
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28.07.2022 08:45 Відповісти
суди повністю корумповані - всіх суддів можна розстріляти - і не помилишся ні разу
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27.07.2022 14:30 Відповісти
Патриоты гибнут, адекватные люди по копейке собирают на армию, помогают кто чем может, а у этих уродов взятки по расписанию. Когда будут статьи о конкретных сроках и конфискации имущества для этих скотов? Пока я не вижу реальной борьбы с этой нечистью.
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27.07.2022 13:43 Відповісти
Педалік, ти цих ублюдків знать не знав, як і того, хто їх тобі на ці посади рекомендував, і наказ про їх призначення підписував у глибокому нокауті?
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27.07.2022 13:43 Відповісти
не поділились..жлоби.. ніби ДБР не знали раніше як цей ринок працю вже десятиріччя
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27.07.2022 13:44 Відповісти
это конечно ужас-ужас, но откуда у перевозчиков столько лишних денег, которые не жалко подарить "нужным" людям..., а налоги какие-нибудь они платят?
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27.07.2022 13:51 Відповісти
+5
випередили ...
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27.07.2022 14:01 Відповісти
А маршрутки по 20 грн. - вот и деньги
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27.07.2022 14:04 Відповісти
І де зява чесного Кличка про відставку?
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27.07.2022 14:01 Відповісти
Почему чиновник и его сообщник не оказали сопротивление? Тогда бы их ждала достойна смерть от пуль ДБР. А так - мимолетный позор. И мне мало верится, что "в доле" нет начальника департамента. Получается, что заместитель сам "мутил".
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27.07.2022 14:20 Відповісти
Хто скаже, що це відбувалось без відома і прямої вказівки Кличка - бувшого бойовика бандформування "Рибки" - той наївна людина або ворог украхнців
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27.07.2022 14:29 Відповісти
Голова Київської адміністрації зараз не Кличко
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27.07.2022 14:49 Відповісти
Зайди на сайт Киева )))

Нагадаємо, транспортну сферу столиці з 2016 року контролювали заступники голови КМДА https://kievvlast.com.ua/base/dose-_sagajdak_ilja_vladimirovich Ілля Сагайдак (2016-2017, звільнений 20 липня 2017 року), https://kievvlast.com.ua/base/dose-_povoroznik_nikolaj_jurevich Микола Поворозник (2017-2018, 2019-2020, діючий перший заступник Віталія Кличка), https://kievvlast.com.ua/base/dose-_davtjan_dmitrij_aleksandrovich56941 Дмитро Давтян (2018-2019, звільнений 20 листопада 2019 року), https://kievvlast.com.ua/base/dose-_gustelev_aleksandr_aleksandrovich48066 Олександр Густелєв (2020-2021, звільнений 19 листопада 2021 року) та безпосередньо сам Віталій Кличко (після звільнення Густелєва офіційно взяв цю сферу під особистий контроль).

Транспорт - под ЛИЧНЫМ контролем Кличка ....
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27.07.2022 16:18 Відповісти
Не тужься, зелебобик! К Кличко вопросы будут в самую последнюю очередь!
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28.07.2022 00:16 Відповісти
Кому война ,а кому мать родна
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27.07.2022 15:32 Відповісти
Не на свій "потік" хотів сісти чувак...Але,нічого,відкупиться....Нікого не дивує,що йде війна,на кону не тільки знищення держави але й українського етносу,а в Україні досі немає смертної кари за зраду,диверсії,шпигунство,корупцію,мародерство? Немає навіть військових трибуналів! Юриспруденція по-юдейські,для гоїв?
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27.07.2022 16:02 Відповісти
А Кличко не виновен)
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27.07.2022 16:15 Відповісти
https://kievvlast.com.ua/text/guchni-zayavi-ta-zhodnogo-pidozryuvanogo-yak-natspolitsiya-rozslidue-spravu-shhodo-nezakonnoi-torgivli-v-pidzemnih-perehodah-kieva https://kievvlast.com.ua/text/guchni-zayavi-ta-zhodnogo-pidozryuvanogo-yak-natspolitsiya-rozslidue-spravu-shhodo-nezakonnoi-torgivli-v-pidzemnih-perehodah-kieva

Транспортом ЛИЧНО командует КЛИЧКО ....
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27.07.2022 16:20 Відповісти
щіпати гуся - святе!(с.) Гєть Манцєв. псс, т.1, Введення.
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27.07.2022 17:49 Відповісти
Так это в каждом городе так.
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27.07.2022 18:11 Відповісти
Это "чиновник" ездит на мопеде по Киеву, и под седло хабари собирает?
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28.07.2022 00:14 Відповісти
fazer 1000 новий. 12 евро
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29.07.2022 06:08 Відповісти
це спортивна рибалка спіймав здоїв випустив чи серйозний захід
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30.07.2022 23:37 Відповісти
 
 