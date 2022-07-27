Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога. ДОКУМЕНТ
На Херсонському напрямку рух опору ліквідував групу окупантів та здобув умовні позначення, шифри та мапи ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ССО "Спротив".
"Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст. Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ", - іронізують у повідомленні.
До публікації додано копії частини захопленої документації.
Топ коментарі
+15 Бенина Мама
показати весь коментар27.07.2022 13:01
+15 Yuri Gromov
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+15 jklpqrs
показати весь коментар27.07.2022 13:05
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Слева Хаймерс - нам ****...ец
-Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой 700 и чайником 130
А вообще да, зачем раскрывать знание шифров врага? Они за день поменяют, и знание станет бесполезным.
І як думаєте, довго ще кацапи будуть користуватися тими сигналами?
Ну разве, что все эти шифры уже сменили.
Шкаф-200
Шкаф-300
Шкаф-500
У нас про вАс кацапів є розшифровка, щоб ви голови свої тупорилі не ламали:
Денацифікована русня або пакет!!!
Привикайте сцуки !!!)))