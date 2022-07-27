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Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога. ДОКУМЕНТ

На Херсонському напрямку рух опору ліквідував групу окупантів та здобув умовні позначення, шифри та мапи ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ССО "Спротив".

"Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст. Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ", - іронізують у повідомленні.

До публікації додано копії частини захопленої документації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія здобула документи окупантів, які вели бої на Київщині. ФОТО

Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога 01
Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога 02
Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога 03

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Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога 04
Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога 05
Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога 06

Читайте також: ЗСУ звільнили Андріївку на Херсонщині та ліквідували майже 90 росіян

Автор: 

ліквідація (3964) окупація (6717) секретні документи (93) ССО (520) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+15
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27.07.2022 13:01
+15
Ну й знали б собі тихенько. Нахіба хвалитися, ЩО ВИ ЗНАЄТЕ?
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27.07.2022 13:02
+15
-У вас продается кацапский шкаф 200?
-Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой 700 и чайником 130
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27.07.2022 13:05
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Гарні хлопці
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27.07.2022 12:57 Відповісти
СЛАВА НА ВЕКИ ❤️💙💛🙏🙏🙏ГЕРОЯМ ПАРТИЗАНАМ ХЕРСОНЩИНЫ‼️‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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27.07.2022 13:15 Відповісти
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27.07.2022 13:00 Відповісти
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27.07.2022 13:01 Відповісти
Для кацапов на Херсонском направлении сейчас идёт один сигнал - "Сокол, сокол, я писец - иду на сближение"...
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27.07.2022 13:00 Відповісти
Сокол, сокол, я песец.
Слева Хаймерс - нам ****...ец
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27.07.2022 13:20 Відповісти
Ну й знали б собі тихенько. Нахіба хвалитися, ЩО ВИ ЗНАЄТЕ?
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27.07.2022 13:02 Відповісти
Бо ворогу вже відомо що ми в курсі. Тож не актуально, будуть міняти. А швидше за все - вже змінили.
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27.07.2022 13:34 Відповісти
-У вас продается кацапский шкаф 200?
-Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой 700 и чайником 130
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27.07.2022 13:05 Відповісти
Штакет , мухомор (((:
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27.07.2022 13:06 Відповісти
Дятел..дятел... Я Дуб...
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27.07.2022 13:11 Відповісти
Я дуБ... я дуБ... наркомани кучкуються біля сільради...
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28.07.2022 10:21 Відповісти
A koniecznie o tym pieprzyc na prawo i lewo?
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27.07.2022 13:15 Відповісти
Удивило "Карло-Маркса". Во-первых, потому что неграмотно написано, во-вторых - неужели они рассчитывают, что в каждом городе будет такая улица?
А вообще да, зачем раскрывать знание шифров врага? Они за день поменяют, и знание станет бесполезным.
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27.07.2022 13:25 Відповісти
Кодові сторінки міняються досить часто. Напевне, ці вже всьо.
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27.07.2022 13:36 Відповісти
Потому их и выложили...
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27.07.2022 13:43 Відповісти
Ну і "нахрєна" треба було це викладать? Комусь "попіариться" захотілося? Британці підставили під авіаудар цілий Ковентрі - що тільки не натякнуть німцям на те що вони розшифрували їх код "Енігма" А ці придурки про знання місцевого "кодування" кацапів просто так "виляпали"! Ідіоти - не інакше! Завтра вони код змінять І що далі? знову чекать нагоди коли буде такий самий "улов"?
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27.07.2022 13:25 Відповісти
Дуже гарна ідея розповісти про це!
І як думаєте, довго ще кацапи будуть користуватися тими сигналами?
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27.07.2022 13:29 Відповісти
Кацапи - ЦИТРУС вам і ТАБАК зі ШКАФОМ 200 🤣
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27.07.2022 13:30 Відповісти
Не совсем понятно зачем рассказали... это разве не секретная информация?
Ну разве, что все эти шифры уже сменили.
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27.07.2022 13:58 Відповісти
Особенно понравилось;-- Сбор командиров- чайник. Так ещё командиров не обзывали.
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27.07.2022 14:01 Відповісти
Їбать... Всю цю ***** я знав в 80-х роках прошлого століття в совєцькій армії при Р105, Р-125, Р-142, Р140 і прочій совдєповській аналоговнєтной системі... Кацапи неперевершені!
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27.07.2022 14:05 Відповісти
Викладу ще одну велику "таємницю": каробочкі горят, спички ламаются.
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27.07.2022 15:15 Відповісти
Эти коды отсебятина штабов для открытой связи, у всех частей,бригад,соеденений они разные и никакой ценности не представляют..Другое дело вскрыть код закрытой связи, это дело непростое,хотя и разрешимое,если целехонькой захватить штабную р/ст с радистом впридачу..
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27.07.2022 15:15 Відповісти
Дебіли бл**дь...шифрувальники, придумали ж :
Шкаф-200
Шкаф-300
Шкаф-500
У нас про вАс кацапів є розшифровка, щоб ви голови свої тупорилі не ламали:
Денацифікована русня або пакет!!!

Привикайте сцуки !!!)))
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27.07.2022 15:20 Відповісти
 
 