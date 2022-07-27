Рух опору ліквідував групу окупантів на Херсонському напрямку і здобув перелік сигналів взаємодії ворога. ДОКУМЕНТ

На Херсонському напрямку рух опору ліквідував групу окупантів та здобув умовні позначення, шифри та мапи ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ССО "Спротив".

"Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст. Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію. Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ", - іронізують у повідомленні.

До публікації додано копії частини захопленої документації.

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