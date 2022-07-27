Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж
Вранці російські снаряд влучили у промислову зону та ремонтне підприємство Миколаєва.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очільникаміста, в результаті обстрілів покшоджено близько 10 багатоповерхівок.
"У них частково вибиті вікна, побиті балкони. Наразі працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ оглядають пошкодження. Усім, кому необхідно, буде видана плівка та ОСБ-плити. Також пошкоджені торговельні павільйони на одному з ринків і дачні садиби", - додав Сєнкевич.
За даними обласної військової адміністрації, сьогодні зранку близько 6:20 російські снаряди влучили у промислову зону та ремонтне підприємство.
Загиблих чи поранених внаслідок обстрілів немає.
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Елена Мазуренко
показати весь коментар27.07.2022 13:35 Відповісти Мені подобається 6
Pawlo Kit
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караван2
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