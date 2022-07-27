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Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

Вранці російські снаряд влучили у промислову зону та ремонтне підприємство Миколаєва.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільникаміста, в результаті обстрілів покшоджено близько 10 багатоповерхівок.

"У них частково вибиті вікна, побиті балкони. Наразі працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ оглядають пошкодження. Усім, кому необхідно, буде видана плівка та ОСБ-плити. Також пошкоджені торговельні павільйони на одному з ринків і дачні садиби", - додав Сєнкевич.

За даними обласної військової адміністрації, сьогодні зранку близько 6:20 російські снаряди влучили у промислову зону та ремонтне підприємство.

Загиблих чи поранених внаслідок обстрілів немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено одну з котелень, - мер Сєнкевич. ФОТО

Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок 01
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок 02
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок 03
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок 04
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок 05
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок 06

Автор: 

Миколаїв (1808) обстріл (28648) Сєнкевич Олександр (229)


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Так де відповідь? Презик копитом в груди лупив після обстрілу Затоки, шо будемо відповідно обстрілювати....
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27.07.2022 13:35 Відповісти
Так то ж Миколаїв... Там два рази на добу обстрілюють... Хіба це когось там ще дивує....
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27.07.2022 15:09 Відповісти
Найвеличнійший разом зі своєю шоблою 95 кварталу клянчить у Заходу гроші на відбудову , а мер Миколаєва каже, що місту потрібні не гроші, а готові об'єкти, які готові будувати інвестори, наприклад Данія. Тому найвеличнійший поклав великий болт на Миколаїв. Чим більше каци *********** Миколаїв, тим більше зелені прилипне.
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27.07.2022 16:58 Відповісти
 
 