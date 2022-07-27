У РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів, - ГУР МО. ФОТО

Кремлівські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників "русского мира" в Україні: "Довідник для громадян України з організації спротиву Київському маріонеточному уряду".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

У виданні даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

"Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність") з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" та подібне", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба - країнам Заходу: Не намагайтеся перекричати російські державні ЗМІ, просто закрийте їх









У розвідці зазначають, що "практичні поради" повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії: давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду; навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську; при обговоренні будь-який рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти; організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити;

У довіднику "радять" при виявлені ознак корупції не повідомляти керівництву і правоохоронним органам.

Серед пунктів, які зазначені у "довіднику" також є:

- Не замовляти витратні матеріали до їхнього повного використання;

- Найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку;

- Збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;

- Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;

- Якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу;

- Використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно;

"Загалом, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги", - додають у ГУР.