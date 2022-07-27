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У РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів, - ГУР МО. ФОТО

Кремлівські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників "русского мира" в Україні: "Довідник для громадян України з організації спротиву Київському маріонеточному уряду".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

У виданні даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

"Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність") з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" та подібне", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба - країнам Заходу: Не намагайтеся перекричати російські державні ЗМІ, просто закрийте їх

У РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів, - ГУР МО 01
У РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів, - ГУР МО 02
У РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів, - ГУР МО 03
У РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів, - ГУР МО 04

У розвідці зазначають, що  "практичні поради"  повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії: давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду; навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську; при обговоренні будь-який рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти; організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити;

У довіднику "радять" при виявлені ознак корупції не повідомляти керівництву і правоохоронним органам.

Серед пунктів, які зазначені у "довіднику" також є:

- Не замовляти витратні матеріали до їхнього повного використання;

- Найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку;

- Збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;

- Пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;

- Якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу;

- Використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно;

"Загалом, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги", - додають у ГУР.

пропаганда (2808) розвідка (3866) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+49
Почитав руководство для предателей и коллаборантов, возникло ощущение что наши чиновники всю жизнь работают руководствуясь етими методиками. Делайте выводы на кого рабатали наша власть и наши чиновники все ети 30 лет.
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27.07.2022 13:03
+40
бляха... так у Зелі той справочник вже давно є, як я бачу
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27.07.2022 13:02
+32
Это же они с Трускавецкой методички передрали:
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27.07.2022 13:03
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еманутые
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27.07.2022 13:00 Відповісти
бляха... так у Зелі той справочник вже давно є, як я бачу
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27.07.2022 13:02 Відповісти
та любой сценарий 95 квартала до 2014 года - это тот же самый справочник
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27.07.2022 13:18 Відповісти
читаешь первые пару пунктов и понимаешь, что подобный бред мог придумать только русский.......
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27.07.2022 13:02 Відповісти
Це не брєд. І це не кацапи придумали. Не розумію навіщо це рекламують, надіюся, що колаборанти Цензор не читають. Взагалі все це треба рекламувати на наших захоплених територіях робити. А співробітникам Цензора бажано краще мізками шурупати.
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27.07.2022 13:27 Відповісти
ну то навiщо ти сюди приперся, якщо тут однi колаборанти?
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27.07.2022 13:48 Відповісти
Почитав руководство для предателей и коллаборантов, возникло ощущение что наши чиновники всю жизнь работают руководствуясь етими методиками. Делайте выводы на кого рабатали наша власть и наши чиновники все ети 30 лет.
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27.07.2022 13:03 Відповісти
абсолютно - САГЛАСЄН!! Ця інструкція вже 30років працює!!
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27.07.2022 13:25 Відповісти
І то всюди таке Мала справу з українськими, шведськими, турецькими чиновниками - всі по цій методичці працюють, най їх качка копне.
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27.07.2022 15:34 Відповісти
Это же они с Трускавецкой методички передрали:
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27.07.2022 13:03 Відповісти
та это вообще инструкция, по которой работает Ермак.

Любой пункт бери и в точку !
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27.07.2022 13:20 Відповісти
все что делает Елдак, - все он делает не так)
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27.07.2022 13:25 Відповісти
он всё делает именно так в соответствии со своей целью,

другое дело, что цель у него немножко диаметрально противоположная нашим
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27.07.2022 18:24 Відповісти
просто это одни и те же люди писали.
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27.07.2022 13:23 Відповісти
одразу видно що 32 роки робили українські посадовці, все чітко по інструкції
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27.07.2022 13:05 Відповісти
за винятком 2014-2018
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27.07.2022 20:22 Відповісти
цікаво хто автори такого "шедевру...": арахамії з єрмаками!
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27.07.2022 13:06 Відповісти
работу напоминает...
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27.07.2022 13:07 Відповісти
вони просто описали у "інструкціях" свій звичний повсякденний алгоритм дій/прийняття рішень на московії. такий собі менеджмент по-савєцкі 2.0.
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27.07.2022 13:07 Відповісти
Короче двумя словами, саботаж и бюрократия. Чем наша власть всю жизнь и занимается. Кстати недавно введенные нашей властью запреты на продажу лекарств без рецепта тоже затрудняют и удорожают жизнь украинцам а значит наруку врагу.
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27.07.2022 13:09 Відповісти
В смысле? И анальгин теперь не купишь?
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27.07.2022 13:11 Відповісти
та хоть виагру, хоть дезоморфин с кодеином. чушь какую то несет.
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27.07.2022 13:20 Відповісти
Кацап та довбой@б-синоніми
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27.07.2022 13:09 Відповісти
Вахахахаха, відразу видно як 'добре знають' українців рашисти! А от прорашистські сили в Україні завжди так саботували все і вся. Хєр вам, а не колапс України! ЗеЛох вам не подобається? Так нам теж! А тому замість нього і ОПи буде влада військових ЗСУ в Києві до кінця війни!!!! Шах і мат ублюдки!
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27.07.2022 13:09 Відповісти
Бінго! Це ж для Єлдака та Татрова якраз, бо іноді ця ZEлена наволоч так і робе.
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27.07.2022 13:10 Відповісти
"Не замовляти витратні матеріали до їхнього повного використання"; Джерело:
Що зелень і робила з ************.
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27.07.2022 13:11 Відповісти
А те все хіба не з трускавецької методички передерте, га..??
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27.07.2022 13:11 Відповісти
Що добре для русского то пагано для німця! Усе написане взято із роботи росіян СЬОГОДНІ ! Усі ці деталі саме з їх сьогоднішнього життя і роботи! Квінтесенція кацапо-росіянина прямоходячого справжнього!) Діляться досвідом і пропонують його нашим прихільникам РУССКОГО ЯЗИКА! Саме для них написано це. Таку дурню вони не будуть писати полякам, чехам, словакам і українцям!! Тільки схожих на себе. Таким чином вони ...тупорилих ватноголових дурнів будуть виводити на чисту воду!)
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27.07.2022 13:20 Відповісти
савецкий саюз во всей красе )
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27.07.2022 13:20 Відповісти
Все це і виконують Ермак,Татаров,Арахамія.....
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27.07.2022 13:22 Відповісти
"У Херсоні вибухнула автівка на проспекті Адмірала Сенявіна"
Хтось вже прочитав довідник.
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27.07.2022 13:23 Відповісти
елдак, арахамий, татаров - вата.
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27.07.2022 13:25 Відповісти
"Составляйте документы с малозначительными ошибками.", "Чаще составляйте бесполезные запросы в различные структуры", "Дискриминируйте ответственных работников..." Мар'яна Безмозгла, АУ!!!!!!
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27.07.2022 13:29 Відповісти
Зелені вже три роки по тому довіднику працюють.
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27.07.2022 13:29 Відповісти
Т.е. самый страшный враг рф - Дия
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27.07.2022 13:30 Відповісти
Ну і навіщо це так докладно поширювати, щоб як найбільше прихильників ,,русскага міра,, мали конкретні інструкції?! Чи там є розділ і як журналістам росповсюджувати наративи вище згаданого ,,міра,,?!!!!
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27.07.2022 13:30 Відповісти
до кого ви звертаєтесь? в Україні журналістів немає, як і інституту журналістики! Є лише медійний обслуговуючий персонал олігархічних кланів!
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27.07.2022 13:42 Відповісти
В ОП проникли проукраїнські контррозвідники.
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27.07.2022 13:33 Відповісти
Блин, так это же ОП, Рада и Кабмин!!! В читом виде!
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27.07.2022 13:34 Відповісти
В таких "конторах", як ДПЗКУ - вже давно працюють по цій інструкції.
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27.07.2022 13:34 Відповісти
Прочитали цей "шедевр" на роботі: добра половина цих рекомендацій у нас старанно виконується! Було б це все смішно,як би не було так гірко...
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27.07.2022 13:34 Відповісти
кацапы даже не напрягались как выдали нашим чиновникам 91 г так и не одного пункта не изменили
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27.07.2022 13:35 Відповісти
Дети и подростки в Мариуполе уже поют интернационал-все одеты в красноармейскую форму
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27.07.2022 13:35 Відповісти
От як наче ми цього не знали! Он прєзідєнт з його єрмаками згідно цих кацапських інструкцій так і працюють.
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27.07.2022 13:38 Відповісти
це прямі інструкції, як втратити роботу
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27.07.2022 13:38 Відповісти
Те що зараз роблять слуги урода точнісінько по цій методичні, згадайте вітання преЗедента на Новий рік або що робить Марія Безумная.
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27.07.2022 13:47 Відповісти
Отличный экспонат для будущего Музея Победы Украины над кремлевским пахантатом. Равно как и полицайская форма кадыровцев с надписью "на киев".
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27.07.2022 13:48 Відповісти
https://archive.is/8QpMF
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27.07.2022 13:51 Відповісти
рукописи не горят
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27.07.2022 13:53 Відповісти
Лучше бы выпустили справочник для руссо-туристов "Как не получить в морду в Европах и Турции".
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27.07.2022 14:04 Відповісти
С учетом отсылки на туалет, складывается впечатление , что коллаборанты - отпетые засранцы.
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27.07.2022 14:13 Відповісти
Україні потрібно робити такі матеріали проти Путіна. У росіян є багато реальних причин боротися зі своїм урядом, і просування таких речей йде на користь Україні. Транслюйте це на Росію. надішліть туди плакати. спам соціальних мереж.
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27.07.2022 14:49 Відповісти
Слово в слово передраний ще березневий посібник ЦНСУ "Громадянський спротив на окупованих територіях". Zондер-карателі навіть його замародерили...
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27.07.2022 15:52 Відповісти
Заодно, чтобы знать как это работает , почитайте книгу " Секреты психологической войны", писаную российским психологом и полковником. https://royallib.com/book/krisko_vladimir/sekreti_psihologicheskoy_voyni_tseli_zadachi_metodi_formi_opit.html https://royallib.com/book/krisko_vladimir/sekreti_psihologicheskoy_voyni_tseli_zadachi_metodi_formi_opit.html

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27.07.2022 16:04 Відповісти
 
 