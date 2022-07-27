УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9533 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 937 0

Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро "Золоті ворота". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На станції столичного метро "Золоті ворота" відбулися безпекові тренінги за участю рятувальників, саперів та психологів ДСНС та працівників Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Пасажирам підземки розповіли: 

- як захиститися в умовах небезпеки;
- що робити під час сигналу "Повітряна тривога", які речі брати із собою у сховище;
- у яких місцях можна сховатися від ворожих обстрілів;
- як грамотно організувати укриття в будинку або в офісі;
- вибухонебезпечні предмети, види та дії під час їх виявлення;
- перша домедична допомога при кровотечах та вибухових травмах;
- як подолати паніку, страх, тривогу, ступор.

Також читайте: Рекомендуємо киянам ходити на пляжі, поблизу яких є укриття на випадок повітряної тривоги, - ДСНС

Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 01
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 02
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 03
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 04
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 05
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 06
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 07
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 08
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 09
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 10
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 11
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 12
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 13
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 14
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 15
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 16
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 17
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 18
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 19
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 20
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 21
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 22
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 23
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 24
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 25
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 26
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 27
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 28
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 29
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 30
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 31
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 32
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 33
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 34
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 35
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 36
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 37
Безпекові тренінги для жителів Києва провели на станції метро Золоті ворота 38

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

безпека (936) Київ (19525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 