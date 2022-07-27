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"Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!": Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ. ФОТОрепортаж

В окупованому Херсоні розклеїли листівки з "анонсом" контрнаступу збройних сил України.

Відповідні фото публікує в фейсбуці Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В когось ще є сумніви, чи існують українські партизани? Вони вирішують дуже "делікатні" завдання, наближаючи нашу перемогу! Ми продовжуємо шукати цілі для HIMARS! Країна на вас розраховує! 🇺🇦 Херсон - це Україна!" - йдеться в дописі.

Дивіться: Окупанти показали пошкодження Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО

Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 01
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 02
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 03
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 04
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 05
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 06
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 07
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 08
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 09
Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!: Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ 10

Автор: 

Міноборони (7401) окупація (6717) розвідка (3866) Херсон (3380) партизани (192)


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Топ коментарі
+19
Чекаю на херсонські кавуни і дині. Смакота. Кацапи налякані будуть бігти назад через Крим на мордор, не виправдалися їхні надії, що вони знищать пару нациків, які заважають жити українцім, їх зустрінуть хлібом, водярою і квітами. А виявилося, що в Херсоні одне бидло сальдо і ще парочка таких про яких вони мріяли, решта "нацики" і рвати їх будуть на шматки, як тільки в місті з'являться перші бійці ЗСУ.
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27.07.2022 14:35
+16
Дуже креативно,тільки краще кавуни!
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27.07.2022 14:29
+14
Кацапи, ваші голови варті менше херсонського кавуна!
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27.07.2022 14:54
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Дуже креативно,тільки краще кавуни!
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27.07.2022 14:29 Відповісти
Так кацапи ж українську нерозуміють
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27.07.2022 15:05 Відповісти
Це ж звернення до окупантів. А окупанти з ущімльоними кацапочєлюстями кавун не розуміють
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27.07.2022 16:47 Відповісти
Кавуно-збірочним машинам та їх керувальникам-вдалого збирання...
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27.07.2022 14:30 Відповісти
єто все круто, но очень опасно для тех кто клеит листовки. Нужно всегда помнить что лучший партизан это тот, кто втерся в доверие к оккупантам
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27.07.2022 14:34 Відповісти
Треба русакам сказати, що то спермоусов з сасальдо клеять)))
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27.07.2022 14:37 Відповісти
Їм вже таблєточки нєсвєжиє готують...
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27.07.2022 15:06 Відповісти
Гройсман, випускай баржу.
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27.07.2022 14:34 Відповісти
Чекаю на херсонські кавуни і дині. Смакота. Кацапи налякані будуть бігти назад через Крим на мордор, не виправдалися їхні надії, що вони знищать пару нациків, які заважають жити українцім, їх зустрінуть хлібом, водярою і квітами. А виявилося, що в Херсоні одне бидло сальдо і ще парочка таких про яких вони мріяли, решта "нацики" і рвати їх будуть на шматки, як тільки в місті з'являться перші бійці ЗСУ.
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27.07.2022 14:35 Відповісти
Кацапи, ваші голови варті менше херсонського кавуна!
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27.07.2022 14:54 Відповісти
Женіть , хлопці , цю сволоту із кацапіі , щоби духу іх на Херсонщині не
залишилось 😠
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27.07.2022 14:54 Відповісти
Рановато, оружия маловато для контрнаступления....
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27.07.2022 15:14 Відповісти
У меня уже дети спрашивают, а где наши арбузу. Говорю, скоро будут
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27.07.2022 15:23 Відповісти
Потрібно відрізати ворогам шляхи відступу, нехай кидають манатки й пливуть виродки в одних обі#раних трусєлях.
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27.07.2022 15:31 Відповісти
Нові кавунозбиральні комбайни під поетичною назвою Хаймерс! Косабські бошки тріщать як кавуни!!!
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27.07.2022 17:45 Відповісти
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28.07.2022 14:46 Відповісти
 
 