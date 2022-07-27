"Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!": Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ. ФОТОрепортаж

В окупованому Херсоні розклеїли листівки з "анонсом" контрнаступу збройних сил України.

Відповідні фото публікує в фейсбуці Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В когось ще є сумніви, чи існують українські партизани? Вони вирішують дуже "делікатні" завдання, наближаючи нашу перемогу! Ми продовжуємо шукати цілі для HIMARS! Країна на вас розраховує! 🇺🇦 Херсон - це Україна!" - йдеться в дописі.

Дивіться: Окупанти показали пошкодження Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО



















