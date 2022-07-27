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"Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!": Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ. ФОТОрепортаж
В окупованому Херсоні розклеїли листівки з "анонсом" контрнаступу збройних сил України.
Відповідні фото публікує в фейсбуці Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В когось ще є сумніви, чи існують українські партизани? Вони вирішують дуже "делікатні" завдання, наближаючи нашу перемогу! Ми продовжуємо шукати цілі для HIMARS! Країна на вас розраховує! 🇺🇦 Херсон - це Україна!" - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+19 Анатолий К #427424
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+16 Алекс Ков
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+14 Юрий Кузьменко #269614
показати весь коментар27.07.2022 14:54
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