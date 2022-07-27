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Удар Росії по готелю у Бахмуті: наразі відомо вже про 2 загиблих, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники вилучили з-під завалів у Бахмуті тіло ще однієї особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

Удар Росії по готелю у Бахмуті: наразі відомо вже про 2 загиблих, - ДСНС 01

"Станом на 14:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 2 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 1 особу, постраждало 3 особи", - йдеться у повідомленні.

Наразі роботи тривають.

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Удар Росії по готелю у Бахмуті: наразі відомо вже про 2 загиблих, - ДСНС 02
Удар Росії по готелю у Бахмуті: наразі відомо вже про 2 загиблих, - ДСНС 03
Удар Росії по готелю у Бахмуті: наразі відомо вже про 2 загиблих, - ДСНС 04

обстріл (28648) Донецька область (8546) ДСНС (5118)


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Тварюки кацапські!!!
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27.07.2022 14:45 Відповісти
ублюдки
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27.07.2022 16:45 Відповісти
 
 