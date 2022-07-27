Удар Росії по готелю у Бахмуті: наразі відомо вже про 2 загиблих, - ДСНС. ФОТО
Рятувальники вилучили з-під завалів у Бахмуті тіло ще однієї особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.
"Станом на 14:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 2 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 1 особу, постраждало 3 особи", - йдеться у повідомленні.
Наразі роботи тривають.
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Василий Воробец
показати весь коментар27.07.2022 14:45 Відповісти Мені подобається 6
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Vladimir Longer
показати весь коментар27.07.2022 16:45 Відповісти Мені подобається 0
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