Удар Росії по готелю у Бахмуті: наразі відомо вже про 2 загиблих, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники вилучили з-під завалів у Бахмуті тіло ще однієї особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

"Станом на 14:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 2 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 1 особу, постраждало 3 особи", - йдеться у повідомленні.

Наразі роботи тривають.

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