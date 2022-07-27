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Терорист Пушилін приїхав до Білорусі: Заявив, що настав час "звільняти" Київ, Дніпро, Харків та інші українські міста. ФОТО

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін приїхав до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що разом з Пушиліним були присутні секретар генради партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак, посол РФ у РБ Борис Гризлов та ціла делегація так званої "ДНР".

Пушилін у своєму телеграм-каналі написав пост, присвячений відвідуванню Бресту, де заявив, що "сьогодні настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми" і перерахував серед них Київ, Чернігів, Полтаву, Одесу, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Луцьк.

Також читайте: Страчувати іноземців будемо через розстріл, - терорист Пушилін

Терорист Пушилін приїхав до Білорусі: Заявив, що настав час звільняти Київ, Дніпро, Харків та інші українські міста 01
Терорист Пушилін приїхав до Білорусі: Заявив, що настав час звільняти Київ, Дніпро, Харків та інші українські міста 02

Автор: 

Білорусь (7938) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+86
Вопрос к Буданову , почему эта мразь-террорист ещё не замочен в сортире , как при Бурбе -- Захарченко , моторылу, гиви и прочая гнидота ⁉️⁉️⁉️
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27.07.2022 18:00
+64
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27.07.2022 17:51
+57
дебил, бл...ть
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27.07.2022 17:41
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даже загуглил. Полтаву в 899 а Луцк примерно в 1000 основали россияне? слушая эти странные наборы молекул возникает желание увидеть этих загадочных раисян тысячелетней давности
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27.07.2022 20:27 Відповісти
Чепушилу москалі привезли в Білорусь на вигул, як хатню собачку, аби він там щось потявкав...
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27.07.2022 20:28 Відповісти
А хто буде "звільняти"?
Білосрусь, якій Сталін подарував Берестейщину, населену українцями?
Вона ще в 1919 була в складі України. Потім її захопила Польща.
Сралін в 1939 відібрав у Польщі але побоявся передавати до УРСР бо УПА на стратегічній трасі через Брест йому були не потрібні, треба було терміново асимілювати українців
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27.07.2022 20:32 Відповісти
Настав час звільняти Україну від пушиліна та йому подібної мразоти
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27.07.2022 20:37 Відповісти
Раз таракана не було то це так пушком приїхав подивитися на свій майбутній пристанок з квітів
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27.07.2022 20:51 Відповісти
********** кремлевская,пора ему сдохнуть
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27.07.2022 21:03 Відповісти
Сообщите уже дебилу, что москву основал киевлянин и у него взорвутся его куриные мозги.
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27.07.2022 21:04 Відповісти
начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов також очолюватиме й Комітет з питань розвідки при президентові України. А не " жирно " буде Буданову сидіти на 2-х стільцях ? Йому і на одному стільці важно всидіти \ де спецоперації в тилу ворога. де ліквідація терористичних груп та ватажків лрн\днр і т.д. \. Чому не призначили досвідченого бойового генерала Василя Бурбу ? Бо реальні плани зевлади зовсім інші. ніж на словах. тому їй і не потрібні військові патріоти \професіонали. які будуть звільняти українську землю до останнього клаптика землі.
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27.07.2022 21:07 Відповісти
Ничего справится: у него в советниках штатных гогишвили)))
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27.07.2022 23:56 Відповісти
ооо великий чепушилин
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27.07.2022 21:32 Відповісти
Настав час Пушліна на зустріч до мотороли
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27.07.2022 21:34 Відповісти
******,как все кацапы и лугандоны.
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27.07.2022 21:41 Відповісти
Хуже ондегенерат в кубе
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27.07.2022 22:24 Відповісти
Его даже идиоты, в своем кругу, называли идиотом...
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28.07.2022 13:54 Відповісти
От що точно - так це те шо давно пора вже звільнити Землю від усієї 💩подібної йому рашистської погані!🤬
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27.07.2022 21:47 Відповісти
Русские люди это вообще не этнический термин,а церковный.С таким же успехом этот таджик может идти освобождать Грецию или Эфиопию.
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27.07.2022 22:40 Відповісти
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27.07.2022 22:55 Відповісти
Кончіта МММська.....тебе чекає зАхарченко, мОторолла, кАбзон та інші
Ти у****** , скоро будеш --- ЖМУР!!!!

Перекажеш Мавроді:
Добрий Вечір, Ми з України)))
Слава ЗСУ!!!
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27.07.2022 23:12 Відповісти
Мммщик-разводіла талкаєт рєчь. Рівень ще той. Як раз для кацапні.
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27.07.2022 23:32 Відповісти
Лично каждому предводителю кремлёвской бандитской группировки по дрону камикадзе.
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28.07.2022 00:39 Відповісти
Сатанисты кремлевские говорите правду, не освобождать, а разрушать и захватывать чужую территорию и убивать, насиловать и грабить.
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28.07.2022 00:42 Відповісти
Думаю,що настав час міняти стать,паспорт купувати і уйобувати.
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28.07.2022 00:44 Відповісти
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28.07.2022 00:44 Відповісти
Ха ха чмо дировське ми стоїмо в 20 км від Донецька, в Марьянці, кого ти ублюдок обісраний там звільнити зібрався, привіт з Марьянки всім)))
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28.07.2022 07:54 Відповісти
чепушилін просто приїхав набрати гарматного м'яса, от і все
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28.07.2022 12:22 Відповісти
А костюмчик от дорожной фирмы Катафот шоб не збили , как одел его в 14- году ,так и не снимает , клоун..
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28.07.2022 13:25 Відповісти
Тьху на пушиліну. Цікаво коли в по білорусії будуть наноситися удари у відповідь, терпіти цих "сябров" вже давно немає сенсу.
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28.07.2022 21:09 Відповісти
А может вам ещё ключ от квартиры где деньги лежат?
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28.07.2022 21:11 Відповісти
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