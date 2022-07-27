Терорист Пушилін приїхав до Білорусі: Заявив, що настав час "звільняти" Київ, Дніпро, Харків та інші українські міста. ФОТО

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін приїхав до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що разом з Пушиліним були присутні секретар генради партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак, посол РФ у РБ Борис Гризлов та ціла делегація так званої "ДНР".

Пушилін у своєму телеграм-каналі написав пост, присвячений відвідуванню Бресту, де заявив, що "сьогодні настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми" і перерахував серед них Київ, Чернігів, Полтаву, Одесу, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Луцьк.

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