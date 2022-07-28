Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися до великих міст Донеччини, але ЗСУ тримають їх майже на одному місці, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Луганській області російські війська вкотре відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Аби виконати завдання, ворог дедалі частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію. Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів.

Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці", - йдеться в повідомленні.

Гайдай також повідомляє про обстановку на окупованих територіях.

Так, у Сєверодонецьку все ще відсутні вода, газ та світло. Строки відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року.

Крім того, окупанти оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – приблизно 500 осіб. До російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не було вільних місць.

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