УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11126 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
4 159 3

Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися до великих міст Донеччини, але ЗСУ тримають їх майже на одному місці, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Луганській області російські війська вкотре відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Аби виконати завдання, ворог дедалі частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію. Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів.

Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці", - йдеться в повідомленні.

Гайдай також повідомляє про обстановку на окупованих територіях.

Так, у Сєверодонецьку все ще відсутні вода, газ та світло. Строки відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року.

Крім того, окупанти оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – приблизно 500 осіб. До російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не було вільних місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Рубіжному окупанти вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання цивільних, - Гайдай

Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися до великих міст Донеччини, але ЗСУ тримають їх майже на одному місці, - Гайдай 01

Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися до великих міст Донеччини, але ЗСУ тримають їх майже на одному місці, - Гайдай 02

Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися до великих міст Донеччини, але ЗСУ тримають їх майже на одному місці, - Гайдай 03

Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися до великих міст Донеччини, але ЗСУ тримають їх майже на одному місці, - Гайдай 04

Автор: 

армія рф (17516) ЗСУ (7580) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Однодневный защитник Лисичанска опять фоточки постит.
показати весь коментар
28.07.2022 08:59 Відповісти
Вони не тиснуть, вони стирають із лиця землі міста і села. Зикадають все навкруги снарядами, мінами, ракетами, а в нас є тільки асфальт, який не бажає стріляти, бо так вирішив вумний нарід.
ЗСУ величезна подяка, які своїм тілом захищають нас від гвалтівників, вбивць і терористів. А могло бути по іншому. Але велика зброя - телевізор "1+1" зробили свою справу.
показати весь коментар
28.07.2022 09:47 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
28.07.2022 10:54 Відповісти
 
 