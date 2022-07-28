"Марьяшка, ты не в моем вкусе. Твоё место в дурдоме", - "слуги народу" Безугла та Тищенко влаштували новий скандал. СКРІНШОТ

"Слуги народу" Мар'яна Безугла та Микола Тищенко поскандалили в коментарях під дописом Безуглої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Безгула опублікувала фото Тищенка з новопризначеною суддею Конституційного суду Ольгою Совгирею.

"Коли дуже хочеться мати фото з новопризначеною суддею Конституційного суду. Можна потім показати, що Николай Тищенко в "темі". Не в "темі", Миколо! Ольга Володимирівна - доктор юридичних наук, професор, конституціоналіст і просто леді.

І нічого вона тобі не "порішає". P.S. В правоохоронні органи по Тищенку відправила. Далі справа за ними", - написала Безугла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Безугла пов’язана з Медведчуком, генерує конфлікти з військовослужбовцями ЗСУ, і є інструментом інформаційної війни на стороні агресора", - "слуга народу" Тищенко