Некеровані ракети, "С-300", РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти поцілили в житлові будинки, школу в місті Залізне, на територію заводів в Авдіївці, в Карлівську фільтрувальну станцію й поблизу водосховища. Загинули цивільні мешканці, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

"Ворог обстрілював житлові квартали з авіації (некерованими ракетами), зенітно-ракетного комплексу "С-300" та реактивних систем залпового вогню. Найбільше ударів – 17 – зазнала Авдіївка. Також постраждали Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка, Комишуваха", - йдеться у повідомленні.

Рашисти вбили мирних жителів в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі. Люди гинули у своїх оселях. Тільки в Торецьку внаслідок російських обстрілів за день зруйновано та пошкоджено 12 будинків. Через пошкодження фільтрувальної станції мешканці Донеччини залишилися без води.

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