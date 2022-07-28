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Некеровані ракети, "С-300", РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти поцілили в житлові будинки, школу в місті Залізне, на територію заводів в Авдіївці, в Карлівську фільтрувальну станцію й поблизу водосховища. Загинули цивільні мешканці, є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 01

"Ворог обстрілював житлові квартали з авіації (некерованими ракетами), зенітно-ракетного комплексу "С-300" та реактивних систем залпового вогню. Найбільше ударів – 17 – зазнала Авдіївка. Також постраждали Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка, Комишуваха", - йдеться у повідомленні.

Рашисти вбили мирних жителів в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі. Люди гинули у своїх оселях. Тільки в Торецьку внаслідок російських обстрілів за день зруйновано та пошкоджено 12 будинків. Через пошкодження фільтрувальної станції мешканці Донеччини залишилися без води.

Читайте: Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 02
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 03
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 04
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 05
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 06

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Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 07

Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 08
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 09
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 10
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 11
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 12
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 13
Некеровані ракети, С-300, РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція 14

армія рф (17516) обстріл (28672) Нацполіція (15202) Донецька область (8568)


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У нас же тоже есть С-300. Почему мы не ****** в ответ по территории орков?
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28.07.2022 10:48 Відповісти
Потому, что мы не бьем навмання, а чтобы было эффективно. А С-300 по земле, чтобы нас деморализовать
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28.07.2022 12:33 Відповісти
По-перше, чому "навмання"? Важко визначити локацію пускової установки?
По-друге, якщо ви стоятимете один посеред повністю зруйнованого і безлюдного міста, ви будете деморалізовані чи ще ні?
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28.07.2022 12:50 Відповісти
Вот так выглядит *какая разница....*
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28.07.2022 10:49 Відповісти
Без дальнобойных ответов дела не будет. Полная безнаказанность. Эта тварь методические уничтожает страну. Нам нечего бояться, Пойло использует все, что имеет. И самое главное, это слепую ненависть к нам. Срочно нужна дальнобойка, ибо счет идет на дни, а Байден пока расчихлится может быть поздно. Гарантии давала по Будопешту не только раша.
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28.07.2022 11:04 Відповісти
Байден, в отличии, не самовлюбленный сумасшедший царь. И не решает как ему в голову взбредет. Но Конгресс уже - за. Значит дело пойдет!
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28.07.2022 12:36 Відповісти
Зелені довбні могли дозволити вивезення нашої пшенички лише замість поставки далекобійного озброєння. Нема озброєння, нема зерна.
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28.07.2022 14:22 Відповісти
Чому по цьому та інших фактах доказаного тероризму не скликають Радбез ООН , чому не піднімають це питання на інших світових пабліках?
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28.07.2022 12:11 Відповісти
Поднимают, но все эти импотентные международные организации...🤬
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28.07.2022 12:39 Відповісти
 
 