Протягом минулої доби внаслідок обстрілів російськими військами на Миколаївщині сталося п’ять пожеж, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протягом доби 27 липня на Миколаївщині виникло 22 пожежі. П’ять з них сталися внаслідок обстрілів російськими військами.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними надзвичайників, через обстріли за межами села Дмитрівка Куцурубської громади у Миколаївському районі двічі горіла суха трава та стерня на загальній площі 9,8 га.

Також унаслідок обстрілів горіла суха трава та чагарники поблизу села Калуга Березнегуватської громади Баштанського району. Пожежу ліквідували на площі 4,5 га.

У Миколаєві після обстрілу зайнялися три дерев’яні господарчі будівлі, суха трава та чагарники. Загальна площа горіння становить 1,5 га. Також у місті через обстріли горіло складське приміщення одного з місцевих підприємств на площі п’ять квадратних метрів.

За невстановленої причини горіло Баловне-Матвіївське лісове урочище. Його загасили на площі двох гектар.

За інших причин горіли господарчі будівлі на території приватного будинку в селі Веселинове Вознесенського району, веранда житлового будинку в селі Ковалівка Миколаївського, дах будівлі одного з підприємств у Первомайську, дах приватного будинку у Вознесенську та приватний житловий будинок в селі Осетрівка Миколаївського району.

Також підрозділи ДСНС ліквідували 12 пожеж сухої трави, чагарників та стерні у місті Новий Буг, селах Новоіванівка, Новоскелюватка, Калуга та Добре Баштанського району, в селах Дмитрівка, Нововоскресенка Вознесенського району; селах Зайве, Михайло-Ларине, Мала Корениха Миколаївського району; в селищі Врадіївка Первомайського району.

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