УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4799 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 573 9

Дружини та матері захисників "Азовсталі" провели зустріч з представниками влади: Обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених. ФОТО

Дружини та матері українських захисників з "Азовсталі", які заснували ГО "Жінки зі Сталі", обговорили з представниками влади особливості проведення розслідувань кримінальних проваджень щодо військовополонених і зниклих безвісти.

Як передає Цензор.НЕТ, до заходу  особисто доєдналися понад 60 родичів українських захисників, які потрапили в полон, або зникли без вісті. Також понад тисячу доєдналися онлайн через трансляцію в Youtube.

Так, учасники мали змогу поставити запитання радниці-уповноваженій Президента України з питань забезпечення прав захисників України Альоні Вербицькій, заступниці Міністра внутрішніх справ України Катерині Павліченко, раднику Міністра внутрішніх справ України Антону Геращенко, начальниці управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ НПУ Христині Подиряко, її заступнику Дмитру Шевчуку та начальнику відділу Ігорю Малишу.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених на окупованих територіях та у РФ.

Також сторони торкнулися теми особливостей проведення розслідувань кримінальних проваджень щодо військовополонених і зниклих безвісти, проблемні питання комунікації родичів з правоохоронцями, а також особливості проведення ДНК-експертиз.

ГО "Жінки зі Сталі" заснували дружини та матері українських військових з "Азовсталі". Вона має на меті сприяти створенню гідних умов для військовополонених. Також організація працює над розв’язанням гуманітарних питань та громадським контролем за дотриманням прав полонених, передбачених Женевськими конвенціями.

Також читайте: В 10 містах України проведуть флешмоб "Біжу за "Азовсталь", - Маріупольська міськрада. ФОТО

Дружини та матері захисників Азовсталі провели зустріч з представниками влади: Обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених 01
Дружини та матері захисників Азовсталі провели зустріч з представниками влади: Обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених 02

Автор: 

військовополонені (945) військовослужбовці (4775) Азовсталь (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що означає доступ до полонених на окупованих територіях? Хочеться вірити, що не родичі поїдуть туди новими заложниками. ООН і оп повинні це питання моніторити, хотя знаючи, як президент відправив 2500 в полон, .....
показати весь коментар
28.07.2022 12:03 Відповісти
тяжела ноша Мономаха
показати весь коментар
28.07.2022 12:08 Відповісти
Да он видосик с чужим текстом склепал и забыл тут-же. А гарантии от ООН давал и на личный контроль брал. И .... тишина уже два месяца.
показати весь коментар
28.07.2022 12:46 Відповісти
Азовці 70 днів в полоні.
70 днів!
Найвеличніший казав, що щодня займається обміном...
показати весь коментар
28.07.2022 12:14 Відповісти
Наскільки була мова,то їх мали уже передати Україні, слово президента.....мда
показати весь коментар
28.07.2022 12:19 Відповісти
что известно о судьбе наших военнопленных.....
https://youtu.be/9qA4P30gGyI&t=1679
показати весь коментар
28.07.2022 12:18 Відповісти
Тут на коні зерно для голодранців Африки з відкатами, громадянства України для кацапів, жлоб-Абрамович заплатив тільки за лист , Порох на волі і ще купа проблем, а ці родичі відволікають від "роботи".
показати весь коментар
28.07.2022 12:35 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2022 12:40 Відповісти
Это население территории.
показати весь коментар
28.07.2022 12:48 Відповісти
 
 