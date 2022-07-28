Дружини та матері захисників "Азовсталі" провели зустріч з представниками влади: Обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених. ФОТО

Дружини та матері українських захисників з "Азовсталі", які заснували ГО "Жінки зі Сталі", обговорили з представниками влади особливості проведення розслідувань кримінальних проваджень щодо військовополонених і зниклих безвісти.

Як передає Цензор.НЕТ, до заходу особисто доєдналися понад 60 родичів українських захисників, які потрапили в полон, або зникли без вісті. Також понад тисячу доєдналися онлайн через трансляцію в Youtube.

Так, учасники мали змогу поставити запитання радниці-уповноваженій Президента України з питань забезпечення прав захисників України Альоні Вербицькій, заступниці Міністра внутрішніх справ України Катерині Павліченко, раднику Міністра внутрішніх справ України Антону Геращенко, начальниці управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ НПУ Христині Подиряко, її заступнику Дмитру Шевчуку та начальнику відділу Ігорю Малишу.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених на окупованих територіях та у РФ.

Також сторони торкнулися теми особливостей проведення розслідувань кримінальних проваджень щодо військовополонених і зниклих безвісти, проблемні питання комунікації родичів з правоохоронцями, а також особливості проведення ДНК-експертиз.

ГО "Жінки зі Сталі" заснували дружини та матері українських військових з "Азовсталі". Вона має на меті сприяти створенню гідних умов для військовополонених. Також організація працює над розв’язанням гуманітарних питань та громадським контролем за дотриманням прав полонених, передбачених Женевськими конвенціями.

Також читайте: В 10 містах України проведуть флешмоб "Біжу за "Азовсталь", - Маріупольська міськрада. ФОТО



