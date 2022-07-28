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Житель Дніпра отримав 5 років в'язниці за передачу ворогові даних про ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

До 5 років позбавлення волі засуджено жителя м. Дніпра за передачу даних ворогу щодо руху колони військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури жителя м. Дніпра визнано винним у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

"Прокурори в суді довели, що чоловік фотографував рух колони військової техніки Збройних Сил України на території м. Дніпра та надсилав фото у соціальну мережу представниці країни-агресора. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, корпус гранати та запал", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який передавав ворогу дані про військових та тероборону, - прокуратура. ФОТО

Житель Дніпра отримав 5 років вязниці за передачу ворогові даних про ЗСУ, - Офіс генпрокурора 01

 Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Автор: 

вирок (1080) шпигунство (997) колабораціонізм (1161) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+19
Этот приговор - глумление над убитыми и искалеченными. Этот приговор - издевательство над здравым и смыслом и позор всей судебной системе Украины
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28.07.2022 12:16
+17
Военное время, а судят как нет войны. За украденный мешок картошки могут дать 3 года, а за помощь врагу который убивает тысячи людей 5 лет. У нас самый гуманный суд в мире...
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28.07.2022 12:11
+14
щось наче мало дали
треба їх всіх ловити і саджати, і щоб інші ждуни про це знали!
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28.07.2022 11:58
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Надо было яйца оторвать ,а потом повесить , почему ,выжившие должны кормить предателя -террориста⁉️
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28.07.2022 12:16 Відповісти
дерьмак своїх не дає судити
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28.07.2022 14:47 Відповісти
щось наче мало дали
треба їх всіх ловити і саджати, і щоб інші ждуни про це знали!
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28.07.2022 11:58 Відповісти
Хорошо устроился. Крыша над головой, регулярное питание. На воле - это уже роскошь.
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28.07.2022 11:59 Відповісти
І не мобілізують.
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28.07.2022 13:54 Відповісти
взагалі депортувати з України до рашки, майно конфіскувати, нехай там насолоджується життям
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28.07.2022 12:04 Відповісти
ну хоч шось
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28.07.2022 12:04 Відповісти
Маловато буде.
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28.07.2022 12:06 Відповісти
Якщо оп позиціонірує себе як Ставка,то при Ставці таких розстрілювали по закону війни, а також тих хто мародерничав і крав у захисників.
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28.07.2022 12:06 Відповісти
там не ставка а кубло
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28.07.2022 14:48 Відповісти
Очень либерастный приговор, надеюсь он упадет со шконки очень неудачно и очень скоро.
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28.07.2022 12:06 Відповісти
Да і лампочки повкручувать потрібно, а там всяке буває.
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28.07.2022 12:48 Відповісти
это каждый десятый
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28.07.2022 12:07 Відповісти
Тобто з-за цієї тварини повинні були, а можливо і загинули люди, а йому всього навсього 5 років??? Це шо за суди за держзраду???!!!
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28.07.2022 12:08 Відповісти
краще б, як петро перший поступив з батуринцями в 1708 році

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28.07.2022 12:11 Відповісти
Военное время, а судят как нет войны. За украденный мешок картошки могут дать 3 года, а за помощь врагу который убивает тысячи людей 5 лет. У нас самый гуманный суд в мире...
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28.07.2022 12:11 Відповісти
колаборантам і кацапським холуям "вишку"
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28.07.2022 12:14 Відповісти
Этот приговор - глумление над убитыми и искалеченными. Этот приговор - издевательство над здравым и смыслом и позор всей судебной системе Украины
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28.07.2022 12:16 Відповісти
нормально переждет войну и все призывы.
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28.07.2022 12:16 Відповісти
5 лет за госизмену в военное время?За соучастие в убийстве двух и более человек в составе группы по предварительному сговору, при отягчающих обстоятельствах?
Да здравствует Zе суд!
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28.07.2022 12:22 Відповісти
когда уже пересажают сепарских судей?
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28.07.2022 12:34 Відповісти
Мало дают.
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28.07.2022 12:39 Відповісти
Суддів і Верховну Раду відправити на війну, на передову, щоб відчули як це підчас обстрілу та прийняли закони які засуджують за зраду, роботу на окупанта (особливо під час війни) до довічних термінів. А не так як зараз пару років і вихід достроково.
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28.07.2022 12:40 Відповісти
Верховну раду не всю треба в окопи першої лінії, а тільки турбомонобільшість з її сателітами. Тих, хто там воює, чи воював хоча би з 14-го по 19-тий рр% а також хто волонтером донині возить за свої же кровні допомогу на фронт - тих можна і залишити в Києві, щоб саме вони приймали закони.
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28.07.2022 13:02 Відповісти
более полусотни судей принмают непосредственное участие в боевых действиях на фронтах.
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28.07.2022 13:30 Відповісти
Кожен день пишуть,що когось впіймали,а осудили тільки одного.Судова система в Україні мегаефективна!Прямо санаторій для злочинців.
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28.07.2022 13:13 Відповісти
А где ФИО и фото героя
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28.07.2022 13:18 Відповісти
Какие пять лет что за идиотизм во время войны. Таких судей надо самих садить.
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28.07.2022 13:27 Відповісти
повесить предателя
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28.07.2022 13:43 Відповісти
Знову меньше меньшого... наскількі я пам'ятаю по цій статті від 8 до 15 і за останній час ніхто з подібного лайна навіть 8 не отримав.
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28.07.2022 14:04 Відповісти
можна було додати що це замах на вбивство,
і чому без конфіскації
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28.07.2022 14:28 Відповісти
Чому так мало - 5, а не 15? А взалі, треба розстрілювати або на уранові шахти відправляти.
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28.07.2022 16:56 Відповісти
 
 