Житель Дніпра отримав 5 років в'язниці за передачу ворогові даних про ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО
До 5 років позбавлення волі засуджено жителя м. Дніпра за передачу даних ворогу щодо руху колони військової техніки ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури жителя м. Дніпра визнано винним у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
"Прокурори в суді довели, що чоловік фотографував рух колони військової техніки Збройних Сил України на території м. Дніпра та надсилав фото у соціальну мережу представниці країни-агресора. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, корпус гранати та запал", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області.
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треба їх всіх ловити і саджати, і щоб інші ждуни про це знали!
Да здравствует Zе суд!
і чому без конфіскації