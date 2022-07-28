Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС. ФОТО

Зранку 28 липня російські окупаційні війська завдали удару по Торецьку Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк, відбулось влучання ВНП та часткове руйнування покрівлі та міжповерхового перекриття з 5-го по 3-й поверхи одного під'їзду 5-ти поверхового житлового будинку. Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку в м. Торецьк врятовано 3 особи (два чоловіка та жінка)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під завалами можливе перебування ще одної особи. Роботи продовжуються.

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