Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС. ФОТО
Зранку 28 липня російські окупаційні війська завдали удару по Торецьку Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк, відбулось влучання ВНП та часткове руйнування покрівлі та міжповерхового перекриття з 5-го по 3-й поверхи одного під'їзду 5-ти поверхового житлового будинку. Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку в м. Торецьк врятовано 3 особи (два чоловіка та жінка)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під завалами можливе перебування ще одної особи. Роботи продовжуються.
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Игорь Матвеев #395524
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