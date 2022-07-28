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Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС. ФОТО

Зранку 28 липня російські окупаційні війська завдали удару по Торецьку Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС 01

"Зранку в результаті обстрілу міста Торецьк, відбулось влучання ВНП та часткове руйнування покрівлі та міжповерхового перекриття з 5-го по 3-й поверхи одного під'їзду 5-ти поверхового житлового будинку. Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку в м. Торецьк врятовано 3 особи (два чоловіка та жінка)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під завалами можливе перебування ще одної особи. Роботи продовжуються.

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Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС 02
Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС 03
Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС 04
Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС 05

Читайте: Некеровані ракети, "С-300", РСЗВ: Росія завдала 44 удари за добу по Донеччині. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО


Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС 06
Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС 07
Рашисти завдали удару по Торецьку. Зруйновано декілька поверхів будинку, - ДСНС 08

обстріл (28700) Донецька область (8586) Торецьк (478)


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Руцький мир прийшов. Подарунки приніс.
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28.07.2022 12:44 Відповісти
Двоих к сожалению не удалось спасти....только в городе полно еще сепаратья и ждунов
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28.07.2022 12:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 13:07 Відповісти
сторицею воздай ,Господи рашистському окупанту і вбивці українського народу.!
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28.07.2022 14:52 Відповісти
 
 