Варто сприяти переходу громад від церкви окупанта до ПЦУ, а також запровадити санкції проти патріарха Кирила, - Порошенко

Вкрай важливо продовжити процес переходів громад до Православної Церкви України від церкви країни-окупанта.

Про це заявив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу політсили.

У День Хрещення Київської Русі-України він наголосив, що російська церква порушила всі християнські цінності, підтримала криваву війну росії проти України та благословляє російських військових на вбивства.

"Війна, розв’язана Каїном і антихристом путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, установі, церкві - немає любові. Із чим росія прийшла до нас, кожен може переконатися, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це жах", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко також заявив, що державу об’єднує культура і мова, а церква створює духовний фундамент для перемоги, віри і міцності нашого народу.

"Єдине - ми маємо зупинити спроби перешкоджати переходам парафій в лоно нашої Церкви від росіян. Про це було сказано в рішенні Синоду Православної Церкви України. Вже немає ніяких сумнівів, що ми маємо на це реагувати. Сьогодні ми також потребуємо включення в санкційний список генерала Гундяєва, який натягнув на себе патріарший куколь.



Ми маємо викинути загарбників з нашої святої української землі. Я вірю, що так і буде. Я вірю, що молитви всіх, об’єднану нашу спільну молитву Господь почує. А ми з Мариною Вас всіх вітаємо зі святом Хрещення України-Русі", - підсумував лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити Кирила престолу





