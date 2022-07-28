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Варто сприяти переходу громад від церкви окупанта до ПЦУ, а також запровадити санкції проти патріарха Кирила, - Порошенко

порошенко

Вкрай важливо продовжити процес переходів громад до Православної Церкви України від церкви країни-окупанта.

Про це заявив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу політсили.

У День Хрещення Київської Русі-України він наголосив, що російська церква порушила всі християнські цінності, підтримала криваву війну росії проти України та благословляє російських військових на вбивства.

"Війна, розв’язана Каїном і антихристом путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, установі, церкві - немає любові. Із чим росія прийшла до нас, кожен може переконатися, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це жах", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко також заявив, що державу об’єднує культура і мова, а церква створює духовний фундамент для перемоги, віри і міцності нашого народу.

"Єдине - ми маємо зупинити спроби перешкоджати переходам парафій в лоно нашої Церкви від росіян. Про це було сказано в рішенні Синоду Православної Церкви України. Вже немає ніяких сумнівів, що ми маємо на це реагувати. Сьогодні ми також потребуємо включення в санкційний список генерала Гундяєва, який натягнув на себе патріарший куколь.

Ми маємо викинути загарбників з нашої святої української землі. Я вірю, що так і буде. Я вірю, що молитви всіх, об’єднану нашу спільну молитву Господь почує. А ми з Мариною Вас всіх вітаємо зі святом Хрещення України-Русі", - підсумував лідер "ЄС".

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Варто сприяти переходу громад від церкви окупанта до ПЦУ, а також запровадити санкції проти патріарха Кирила, - Порошенко 01

Автор: 

Кирил (453) Порошенко Петро (15181) РПЦ (514) церква (700) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+10
Це не при ЗЄ з Єрмаком. У них з кацапами мутняки.
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28.07.2022 13:24
+8
https://t.me/PresidentPoroshenko/3777 Петро Порошенко в телеграм нагадує :

"1034 роки тому Святий Рівноапостольний князь Володимир приніс світло християнства у Київську Україну-Русь. Щойно завершилася Служба Божа у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди цієї важливої дати.

Звичайно, що цей день Україна зустрічає зараз у важких випробуваннях. Війна, розв'язана Каїном і антихристом путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, - немає любові. Кожен може переконатися у цьому, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це - жах, з яким прийшла до нас росія.

Але сьогодні молитви всіх українців і всього світу з нами, з Україною. І ми прагнемо перемоги і прагнемо миру. Вірю, Господь почує нашу молитву, і ми викинемо загарбників з нашої святої Української землі".
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28.07.2022 13:11
+7
Адміністрація ВАЗеленсокго, ОПа дерьмака, кістьми ляже, щоб не допустити переходу до ПЦУ, як і не дасть можливості виконати Закон про перейменування УПЦ (мп) в мацковскій партіархат.
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28.07.2022 13:14
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28.07.2022 12:49 Відповісти
🤢🤡👹 "термос" и сейчас против , хотя сам ……… режим "слуг👿"и сегодня препятствует переходу от гебнявых к ПЦУ
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28.07.2022 13:23 Відповісти
Слід сприяти переходу громадян від темряви релігії до здорового глузду та ******** цивілізації.
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28.07.2022 12:50 Відповісти
В деревне, в которой я живу, церковка от УПЦ. 80 процентов населения - этнические украинцы, очень этим гордящиеся. Степень ватности зашкаливающая - все за путена. Как блд так, спрашиваю, убивают ваш народ, вы же украинцы. Ответ шикарный "народ жалко, но надо же с этими фашистами в Киеве что-то делать". Церковь от УПЦ называют сатанистской. Впрочем, бессарабскую патриархию тоже. Правильная только от московского патриархата. Так и живём ...
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28.07.2022 12:54 Відповісти
придністров'я?
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28.07.2022 12:58 Відповісти
Нет. Молдова. Ближе к границе с транснистрией
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28.07.2022 13:03 Відповісти
В мене бабця у дружини з Придністров'я. Вона і всі її там родичі ватні на всю голову при цьому навіть україномовні.
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28.07.2022 14:33 Відповісти
Ще більшовицький фюрер казав шо найважливішим з мистецтв для нас є кіно. Ось що робить телевізор.
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28.07.2022 12:59 Відповісти
У каждого спутниковая, было полно украинских каналов. Интернет везде. Но выбирали только рэфовскую дрянь. Сейчас прикрыли все рэфовские каналы. Матерями власть почём зря. Ждут прихода путена...
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28.07.2022 13:07 Відповісти
Полупрезидент полудействиями и полуадекватностью с перекрученной шеей в сторону Москвы, окружённый на 99% недобитками Януковича , просто пацанами Путина ( Арахамия отбивает от санкций кошелёк Путина в 12 миллиардов , если удастся получит 1 миллиард- его задача обелить перед ФБР и английской разведкой Абрамовича , снять аресты с активов- данные из газеты,, Таймс,,уровень авторитета и доверия к которой - 99%в мире ) боится оторвать глаза от того, что ему пишут. Ему глубоко по барабану все и все , Церковь на последнем месте. В упц все поклоняются Путину , их нужно выгнать нахрен - у них нет ничего общего с религией, это передовой отряд превращающий людей в убийц. Они не смогут переобуться на лету - фашист он ив Африке Гундяй.
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28.07.2022 13:36 Відповісти
Така проблема легко вирішується. Сексот пахан який сидить в церкві повинен просто по тихому пропасти. Без ніяких слідів. Разом з ним мають пропасти всі хто підозрюються що були завербовані. Тобто ті хто отримували останні курси церковної освіти в москві. Чи краще здохнути від масового отруєння алкоголем. Так пару раз і сексоти туди перестануть їхати, попаде якийсь правильний священник з місцевих, далі трохи часу і люди роззомбуються та самі перейдуть.

Інакше не дано. Можна звичайно зробити як комуністи. Заїхати всіх сексотів розстріляти, решту активних ідіотів без різниці на вік чи стать замурдувати в катівні, а їх тушки згрузити в яму із вапном - саме так діють гобліни росіяни (можу викласти десятки фото доказів з різних років), але ми ж цивілізовані і нам це не підходить.
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28.07.2022 14:04 Відповісти
Наріу у Філарета, це, якщо ви не в курсАх.
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28.07.2022 13:09 Відповісти
Нарік вже в бігах, попри власну благодійність до УПЦ КП. Не зарадив йому Філарет в його проблемах.
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28.07.2022 13:14 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3777 Петро Порошенко в телеграм нагадує :

"1034 роки тому Святий Рівноапостольний князь Володимир приніс світло християнства у Київську Україну-Русь. Щойно завершилася Служба Божа у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди цієї важливої дати.

Звичайно, що цей день Україна зустрічає зараз у важких випробуваннях. Війна, розв'язана Каїном і антихристом путіним, лише підтвердила, що у московській церкві немає головного, що має бути в кожній християнській родині, - немає любові. Кожен може переконатися у цьому, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це - жах, з яким прийшла до нас росія.

Але сьогодні молитви всіх українців і всього світу з нами, з Україною. І ми прагнемо перемоги і прагнемо миру. Вірю, Господь почує нашу молитву, і ми викинемо загарбників з нашої святої Української землі".
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28.07.2022 13:11 Відповісти
Країна святкує вже 4-ту річницю долучення найкращого свого президента до вірян української церкви
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28.07.2022 13:13 Відповісти
Адміністрація ВАЗеленсокго, ОПа дерьмака, кістьми ляже, щоб не допустити переходу до ПЦУ, як і не дасть можливості виконати Закон про перейменування УПЦ (мп) в мацковскій партіархат.
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28.07.2022 13:14 Відповісти
а шо ж ти педро не зробив??? киздеть-не мішки тягати
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28.07.2022 13:16 Відповісти
ну, справді, не закомандував, коли був Президентом "всім приходам, без виключення, до Епіфанія, шагом мать, раз-два". От проїпав же...

Ти би хоча би прочитав, про що тут зверху розповідає, перед тим, як таку дурницю зморозити...
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28.07.2022 13:28 Відповісти
Це не при ЗЄ з Єрмаком. У них з кацапами мутняки.
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28.07.2022 13:24 Відповісти
Зе-влада кришує гундяївський паханат, перешкоджає переходам громад в українську церкву.
Їй допомагають і інші псевдопатріоти.

https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZWVn9DW98MCbAirWV3CVYifff7XREO1gcBKtA_pHp_W6DX_AL8fJJz8Noz4Pm1zgeZJySjUH5C0l4nNS6Rm7azyn84Z1rafbeSjt7dGwU_V4sGaegiECHS9Zq_Db5qWi3JHkUiYqBzCCI42xI0BbPp0bCt-r4gyzQdGTdqIsTZzUg&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Погребиський
https://www.facebook.com/pogrebiskij/posts/pfbid02iXizjPrsU9S7dr8utPZgdCf5Pe2DvkF4aFCxSKn99HjDt4QyaD5ebsuEuTyjTgc9l?__cft__[0]=AZWVn9DW98MCbAirWV3CVYifff7XREO1gcBKtA_pHp_W6DX_AL8fJJz8Noz4Pm1zgeZJySjUH5C0l4nNS6Rm7azyn84Z1rafbeSjt7dGwU_V4sGaegiECHS9Zq_Db5qWi3JHkUiYqBzCCI42xI0BbPp0bCt-r4gyzQdGTdqIsTZzUg&__tn__=%2CO%2CP-R 22 липня о 15:28 ·

Поки увага більшості прикута до фронту!

Поки кращі сини і доньки захищають Україну від руського миру, група депутатів від Слуг, За майбутнє і Батьківщини намагаються зняти голову Обласної ради в Рівненьській області через те, що він утискає руську православну церкву.
Називають вони це «Виносить питання, які розколюють суспільство».

Знаю https://www.facebook.com/profile.php?id=100002021632918&__cft__[0]=AZWVn9DW98MCbAirWV3CVYifff7XREO1gcBKtA_pHp_W6DX_AL8fJJz8Noz4Pm1zgeZJySjUH5C0l4nNS6Rm7azyn84Z1rafbeSjt7dGwU_V4sGaegiECHS9Zq_Db5qWi3JHkUiYqBzCCI42xI0BbPp0bCt-r4gyzQdGTdqIsTZzUg&__tn__=-]K-R Сергій Кондрачук давно, справжній українець, чудовий політик та людина, яка зробила багато для створення ПЦУ в Рівненській області!

Це та область, у якої є кордон з Білоруссю…
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28.07.2022 13:42 Відповісти
Сатанат РПЦ має бути страчений як колись вони стратили ПРЦ.

Хто не знає РПЦ виникло менше ста років тому в 1943. До того існувало ПРЦ, яке молилось за царя-імператора, ненавиділо комуністів і яке було знищено комуністами. А за часи другої світової коли виродки гобліни побачили що до Власова йдуть мільйони росіян воювати за церкву в швидкому темпі був створений підрозділ спецслужб "Сатанат РПЦ" в який набрали артистів та інших лояльних кремлю спеців ціль яких була пропаганда, виявлення не лояльних через сповідь (офіційно задокументовано) та інше чим вони до сьогодні займаються.
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28.07.2022 13:57 Відповісти
Варто сприяти відходу громадян від будь-якої церкви!
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28.07.2022 14:33 Відповісти
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28.07.2022 14:42 Відповісти
Президент Порошенко прав, але в нас наріда аж 73%, які більше вірять у Діда Мороза і Снігуроньку і готові йти до них в гості з холодцем і на шашлики, просто ще не знають де вони живуть. А ще більше є прихожанами московської секти ФСБ - УПЦ. Я пам'ятаю, коли наші ріальні патріоти-українці привезли Томос, то як їх поливали брудом хуцпа із коломойсько-медведчуковського телеканала "1+1", хоча у них є своя Сінагога, що Томос на хліб на намастиш, а їх головний Боневтік навіть разом з татаровим порушили справу проти Порошенко за те, що він цим розпалює ненависть і міжцерковну різню. Яка ж це може бути міжцерковна колотнеча, коли з одного боку виступає наша ПЦУ, а з іншого ворожа, яка підтримує росію, секта ФСБ? Боневтік назвав Томос термосом і не вибачився. Його радник Трофімов цілує руку московському попу і заборонив перехід громад з секти УПЦ в ПЦУ, його підтримали всі "радники", бо навіть баканов ходив виключно в московську церкву, то їх там московський піп навчить любові до України? А у Верховній Паді України є капличка московської церкви УПЦ, куди вільно ходять "прихожани" і де всім вбивають в голови зверхність росії і де їх "отєчество".Час показав, що Порошенко був прав - армія, віра, мова, а Зеленський не прав, бо "какая рахница" і дороги принесли смерть,знищення міст, економіки,сьози, гвалтування, катування і втечу 6 мільйонів громадян. Дякую пане Президенте Порошенко за Томос і за віру!!!
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28.07.2022 17:53 Відповісти
https://delo.ua/politics/cergovii-skandal-namisnik-kijevo-pecerskoyi-lavri-vignav-monaxa-za-kritiku-putina-404218/ Митрополит філіалу РПЦвУ Павло вигнав монаха з своєї секти за критику *****
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно , де Павло вичитує підлеглого за публічну критику Путіна та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.
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19.09.2022 00:19 Відповісти
https://t.me/a_shtirlitz/21310 Представники секти РПЦ (філії ФСБ), зокрема його філіалу в Україні, т.зв. УПЦ МП в тимчасово окупованому місті Мелітополі підтримують окупантів в проведенні псевдореферендуму.
https://t.me/a_shtirlitz/21310 За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю) .

А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?

(https://t.me/a_shtirlitz/21310 по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц" )
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24.09.2022 19:19 Відповісти
 
 