Удар РФ по готелю у Бахмуті: під завалами досі може бути 1 людина, - ДСНС. ФОТО

У Бахмуті на Донеччині рятувальники продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи в зруйнованому ворожими обстрілами готелі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"За отриманою інформацією під завалами може бути ще одна людина. Всього внаслідок події загинуло 3 особи, постраждало 5 осіб, з яких 2 особи врятовані. Проведено розчищення та розбір близько 80 тонн зруйнованих елементів будівлі готелю", - йдеться у повідомленні.

До робіт залучено 28 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, а також автокран та трактор від місцевих органів влади.

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