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У Харкові судитимуть правоохоронця, який здавав окупантам відомості про ЗСУ, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо харківського правоохоронця, якого завербували співробітники ФСБ РФ для проведення підривної діяльності проти України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

У Харкові судитимуть правоохоронця, який здавав окупантам відомості про ЗСУ, - ДБР 01

" Слідство встановило, що українського правоохоронця завербували кадрові офіцери ФСБ РФ по Бєлгородській області. Активна "співпраця" з українцем розпочалася 24 лютого, в перший день повномасштабного наступу росіян. На їхню вимогу правоохоронець збирав відомості щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону", - йдеться у повідомленні.

Зібрану інформацію, з конкретними геолокаціями, передавав кураторам за допомогою одного з інтернет-месенджерів. Під час затримання зрадника у його службовій машині виявили арсенал незареєстрованої зброї, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН.

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Таким чином, правоохоронець обвинувачується у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

У Харкові судитимуть правоохоронця, який здавав окупантам відомості про ЗСУ, - ДБР 02

У Харкові судитимуть правоохоронця, який здавав окупантам відомості про ЗСУ, - ДБР 03

Правоохоронні органи (2708) Харків (5635) державна зрада (1692) ДБР (3509)


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Топ коментарі
+20
а накой ему замазали ипало? страна должна знать своих "героев"!
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28.07.2022 14:36
+6
І знову це не дєрьмак
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28.07.2022 14:38
+6
Sims 3, подпісь нєразборчіва... доки зрадників не будуть просто прикопувати в лісонасдженнях, Україна не переможе, не можливо перемогти, чисельно переважаючого ворога, якщо частина твого власного населення за них, а ти його ще й не знищуєшь а змушуєш просто прочитати книжечку
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28.07.2022 14:46
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а накой ему замазали ипало? страна должна знать своих "героев"!
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28.07.2022 14:36 Відповісти
І знову це не дєрьмак
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28.07.2022 14:38 Відповісти
в полный рос многие узнают
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28.07.2022 14:38 Відповісти
Якісний виродок.
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28.07.2022 14:42 Відповісти
Как пить дать, заставят к Новому году прочитать деда мазая и айболита.
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28.07.2022 14:43 Відповісти
А це вже реформована мусарня поліція, чи ще ні?
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28.07.2022 14:43 Відповісти
Отже є вагоме обгрунтування для звільнення очільника МВС?
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28.07.2022 14:44 Відповісти
Sims 3, подпісь нєразборчіва... доки зрадників не будуть просто прикопувати в лісонасдженнях, Україна не переможе, не можливо перемогти, чисельно переважаючого ворога, якщо частина твого власного населення за них, а ти його ще й не знищуєшь а змушуєш просто прочитати книжечку
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28.07.2022 14:46 Відповісти
нафеньхуа с предателями так заморачиваться, шо "державним сужбовцям" заняться нечем?
оно не исправится.
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28.07.2022 14:48 Відповісти
До страти!!!!! Скільки мешканців міста , воїнів загинуло із-за зради цього негідника?! Отже, однозначно, за участь в масовому зазделегідь спланованому вбивстві СТРАТА.
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28.07.2022 14:56 Відповісти
только на костер ватного ******..............................................
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28.07.2022 15:08 Відповісти
Повісити! Дрова не варто на такого тратити.
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28.07.2022 16:01 Відповісти
Правоохоронців під час воєнного стану треба розстрілювати: вони давали присягу служити народу України!
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28.07.2022 15:12 Відповісти
Наш суд самий гуманний суд в світі. Випустять і компенсацію виплатять.
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28.07.2022 15:31 Відповісти
Та що з нього взяти,мусарня зажди така!
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28.07.2022 16:03 Відповісти
Пєтушиная голова
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28.07.2022 16:20 Відповісти
 
 