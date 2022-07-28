У Харкові судитимуть правоохоронця, який здавав окупантам відомості про ЗСУ, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо харківського правоохоронця, якого завербували співробітники ФСБ РФ для проведення підривної діяльності проти України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

" Слідство встановило, що українського правоохоронця завербували кадрові офіцери ФСБ РФ по Бєлгородській області. Активна "співпраця" з українцем розпочалася 24 лютого, в перший день повномасштабного наступу росіян. На їхню вимогу правоохоронець збирав відомості щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону", - йдеться у повідомленні.

Зібрану інформацію, з конкретними геолокаціями, передавав кураторам за допомогою одного з інтернет-месенджерів. Під час затримання зрадника у його службовій машині виявили арсенал незареєстрованої зброї, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН.

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Таким чином, правоохоронець обвинувачується у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.





