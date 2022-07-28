Обстріл Торецька військами РФ: З-під завалів будинку вилучили тіла 2 осіб. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару рашистів по житловому будинку в Торецьку загинули чоловік та жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Сьогодні рятувальниками м. Торецьк під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій частині 5-ти поверхового житлового будинку виявлено та вилучено тіла 2-х загиблих осіб ( чоловіка та жінку). Наразі роботи завершені", - йдеться в повідомленні.

Всього внаслідок події загинуло 2 особи, врятовані троє.

Нагадаємо, 28 липня рашисти завдали удару по Торецьку.

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