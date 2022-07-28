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Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого. ФОТО

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа вручив президентові України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви Орден Вітовта Великого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого 01

"Для мене буде великою честю сьогодні вручити Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом президенту Зеленському, а разом із ним – і всьому українському народу", – сказав Науседа у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України під час пленарного засідання в четвер.

Науседа наголосив, що вручення цієї найвищої державної нагороди Литви символізує історичне єднання українського та литовського народів, спільну боротьбу та перемоги.

"Разом до перемоги. Слава Україні!" – додав президент Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу до перемоги, - Науседа

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Литва (2415) нагорода (1263) Науседа Гітанас (338)


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Топ коментарі
+20
За які *** заслуги за здачу
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28.07.2022 16:57
+18
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28.07.2022 17:31
+17
За зірвану підготвку до війни його судити мало, а замість цього вручають нагороди!
От навіщо ж так обезцінювати найвищу нагороду Литви?
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28.07.2022 17:07
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У нас вже був Володимир Великий до якого цоьму Володимиру дуже далеко-як не обвішуй його орденами...
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28.07.2022 16:53 Відповісти
Невже Нусєда необізнаний про 2 листа Спарц до Байдена? Про те, що у єрмака папашпіон?Так перед приїздом треба було "Ценззора" почитати, а потім здоровкаться і медалі давати.
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28.07.2022 17:51 Відповісти
Зеленскому надо дать международную премию, как лучшему диктору.
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28.07.2022 19:15 Відповісти
тьху!
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28.07.2022 16:55 Відповісти
а фоточка сидячі, бо маленький супермен Зеленський не забажав стояти поряд з великим Науседою?..
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28.07.2022 16:56 Відповісти
це не актуальна фотка, все дыйство у вр. подивыться як там розодыте зелене шобло- хто в чому....
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28.07.2022 17:15 Відповісти
За які *** заслуги за здачу
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28.07.2022 16:57 Відповісти
Куди вони поспішають ?
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28.07.2022 16:59 Відповісти
Двухминутка ненависти?
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28.07.2022 17:00 Відповісти
А може краще грошима... ? Зе.. ?
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28.07.2022 17:06 Відповісти
За зірвану підготвку до війни його судити мало, а замість цього вручають нагороди!
От навіщо ж так обезцінювати найвищу нагороду Литви?
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28.07.2022 17:07 Відповісти
Не зрозумів! Я його серйозно не сприймаю....
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28.07.2022 17:10 Відповісти
покажіть краще реальні фотки з ради - де небрите зечWо в футболці, коливан в балоновій жилетці і корабельна сосн в зеленому прикиді....
уявляю що там в узіленскіг на гальорці творилося....
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28.07.2022 17:13 Відповісти
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28.07.2022 17:22 Відповісти
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28.07.2022 17:31 Відповісти
Залужному пакет макарон ,пасіонаріям ,волонтерам і ВСУ лопати щоб розгрібати руїни для Великого лохівництва.
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28.07.2022 17:33 Відповісти
а он до сих пор корчит из себя окопного вояка... в футболке и кроссовках...и с барадой...
даже на награждение наивысшими знаками...уже б хоть кителёк какой-то напялил...для красивой картинки... боневтик хероический...
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28.07.2022 17:48 Відповісти
От як незручно вийшло! Науседа забув спитати у комментаторів Цензора кому видавати ордени а кому ні! Чуваки, ну вам правда схоже робити нічого… Вручив собі і хай! Це суто його литовсько-президентське право. Хай хоч жабам ордени роздає.
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28.07.2022 18:03 Відповісти
так жабі і дав(((
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28.07.2022 21:27 Відповісти
Еще не возвраст Леньки Брежнева а уже ордена посыпались на китель.Звездопад какой то.........................................
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28.07.2022 18:04 Відповісти
Та можно было сразу путину - у того таких "заслуг" ещё больше...
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28.07.2022 18:23 Відповісти
Яких заслуг - напасти на незалежну державу, влаштувати геноцид сусіднього народу, намагатися знищити українську мову, культуру, та і поняття "українець" загалом? А потім ще погрожувати усьому світу ядерним апокаліпсисом?
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28.07.2022 18:51 Відповісти
Що будуть робити з нагородами коли докажуть що зе агент ,або зрадник??
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28.07.2022 19:03 Відповісти
Разом з цяцьками зпакують....
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28.07.2022 19:59 Відповісти
Та какая разніца! Зєля всерівно не знає хто такий Вітовт. І Юзік не знає, то і нікому підказати.
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28.07.2022 19:16 Відповісти
Це дуже добре що вручають нагороди - ще один доказ для упоротих що зеля - найвеличніший лідер **********. З піною у роті доказують це.
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28.07.2022 19:21 Відповісти
Скоро стане Героєм України, сам собі підпише.
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28.07.2022 20:17 Відповісти
Блін! Як ця зелене мерзота остогидла. *****, сидяча у бункері і говорячв що їй напишуть. Сцикливе, непотрвбне, гидотне....Він і йлго шалава. Зрадник, наркоман...
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28.07.2022 20:42 Відповісти
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28.07.2022 20:50 Відповісти
Самі знецінили свою нагороду.
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29.07.2022 07:01 Відповісти
Виявляється в Литві теж є свої ідіоти.
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29.07.2022 19:58 Відповісти
 
 