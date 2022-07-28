Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви – Орден Вітовта Великого. ФОТО
Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа вручив президентові України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви Орден Вітовта Великого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для мене буде великою честю сьогодні вручити Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом президенту Зеленському, а разом із ним – і всьому українському народу", – сказав Науседа у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України під час пленарного засідання в четвер.
Науседа наголосив, що вручення цієї найвищої державної нагороди Литви символізує історичне єднання українського та литовського народів, спільну боротьбу та перемоги.
"Разом до перемоги. Слава Україні!" – додав президент Литви.
Топ коментарі
+20 Алекс Український
показати весь коментар28.07.2022 16:57
+18 esperansa002014
показати весь коментар28.07.2022 17:31
+17 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар28.07.2022 17:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От навіщо ж так обезцінювати найвищу нагороду Литви?
уявляю що там в узіленскіг на гальорці творилося....
даже на награждение наивысшими знаками...уже б хоть кителёк какой-то напялил...для красивой картинки... боневтик хероический...