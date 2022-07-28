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Затримано ділків, які "видавали" українські паспорти російським диверсантам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила ділків, які "видавали" українські паспорти російським ДРГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією СБУ, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів. За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова.

Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у 4 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ задокументували передачу йому $3 тис. в якості передоплати.

"При чому "замовник" паспорта, за даними Служби безпеки, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь рф і для конспірації намагався легалізуватися на території України. СБУ затримала виробника фальшивих документів на "гарячому" - коли той забирав "другий транш" за готовий паспорт", - додали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У телефоні виявили фото об’єктів стратегічного значення: Нацгвардійці затримали у Києві росіянина з громадянством України. ФОТОрепортаж

Затримано ділків, які видавали українські паспорти російським диверсантам, - СБУ 01
Затримано ділків, які видавали українські паспорти російським диверсантам, - СБУ 02
Затримано ділків, які видавали українські паспорти російським диверсантам, - СБУ 03
Затримано ділків, які видавали українські паспорти російським диверсантам, - СБУ 04

Автор: 

паспорт (1156) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12857) силовики (2514) диверсія (351)


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Топ коментарі
+39
Так це не ділки а зрадники...
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28.07.2022 18:30
+35
Тільки розстріл. Інакше ніяк.
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28.07.2022 18:34
+26
А Зеленський який видає кацапам українські паспорти "ета другое" ?
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28.07.2022 18:41
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Так це не ділки а зрадники...
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28.07.2022 18:30 Відповісти
Тільки розстріл. Інакше ніяк.
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28.07.2022 18:34 Відповісти
Военное время, полностью конфисковать имущество и повесить нахрен, что тут думать! Из-за них люди могли погибнуть..
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28.07.2022 19:45 Відповісти
А Зеленський який видає кацапам українські паспорти "ета другое" ?
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28.07.2022 18:41 Відповісти
не всім,а тільки етнічним особам схожими єтносом з преЗЕдентом
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28.07.2022 18:49 Відповісти
и Невзоров таки да?
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02.08.2022 12:04 Відповісти
два в одному - іуди по 30 срєбреників
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28.07.2022 18:43 Відповісти
"Мальчік в трусіках"- підріс так добряче!
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28.07.2022 19:20 Відповісти
Підріс -це точно.
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28.07.2022 20:01 Відповісти
Зачем столько человек чтобы повязать одного безоружного? СБУшники, прокуратура, МВД...
Ради фото?
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28.07.2022 18:34 Відповісти
https://youtu.be/qKRtXFmfg4M?t=46 https://youtu.be/qKRtXFmfg4M?t=46
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28.07.2022 18:40 Відповісти
согласен, вязать таких не надо, сразу отстреливать в голову
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28.07.2022 20:47 Відповісти
Смысл таких ган@онов арестовывать? Он же очень хотел убежать ....
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28.07.2022 18:34 Відповісти
Если всех будут стрелять при задержании без суда, то завтра могут случайно и тебя таким образом кокнуть, если властям не понравишься.
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28.07.2022 18:58 Відповісти
Унікальний випадок, під час війни немає смертної кари.
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28.07.2022 18:35 Відповісти
Взагалі-то якщо до війни її не було, то і під час вона на порожньому місці не з'являється.
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28.07.2022 18:55 Відповісти
Так это же может быть только лишь в Украине, тут пленных даже пальцем не тронут. Не так, как кацапы издеваются над нашими пленными.
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28.07.2022 23:22 Відповісти
не так страшні московські вощі, як українські гниди(с)
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28.07.2022 18:36 Відповісти
ой, ну який він українець. приблизно такий, як і янукович, як і зеленський. просто совок, без коріння, без вітчизни, без цінностей, без совісті.
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28.07.2022 21:00 Відповісти
Як добре, що в СБУ немає танків. Тому що ці клоуни їх обовязково застосували б при затриманні беззбройної цивільної особи. Вся ця показушність має одну мету - при абсолютно провальній роботі показати хоч якусь активність...
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28.07.2022 18:39 Відповісти
Навіщо для виготовлення фейкових документів йому залучати правоохоронні органи? Може документи не такі й фейкові, а ланцюжок значно довший.
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28.07.2022 18:45 Відповісти
Якось здогадався, що не зі Львлва, бо в нас самі великі "партіоти" в Донецьку, Абхазії, Осетії, Кривому Розі,Харкові якщо хто не вірить, то подивіться на Офіс Президента, де працюють вихідці з цих регіонів -татаров,демченко, смірнов, єрмак,сухов та інші, але це ж вибрав нарід 73%, а сам сьогодні сидить по підвалах, повтікав на захід України і в Європу.
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28.07.2022 18:51 Відповісти
спотворено. Не виготовляв а продавав паспорти бажаючим. авторитетні бізнесмени з кавказу всі ходять з паспортами громадян України. Цей чел на підхваті. Всі ходи в Мігслужбі під патронатом СБУ, кожен бланк на "обліку". а на ньому все розслідування закінчиться.
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28.07.2022 18:53 Відповісти
Парадоксальна річ!
Під час війни немає смертної кари зрадникам!
А треба щоб було слідство, суд, розстріл!
І зради зменшиться на два порядки!
От таки прохукає Україну ця квартальна влада!
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28.07.2022 18:58 Відповісти
Ага, а судить будет судья Львов, который с российским паспортом. Он же ***** будет одних приговаривать от имени Украины, а других - от имени россиской *********...
Не блин, слава Богу шо у бодливой коровы нету рог, а то бы они уже всех майдановцев расстреляли за сдачу Крыма Яйценюхом и Верховной Зрадой...
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03.10.2022 19:06 Відповісти
Затримали ,щоб годувати?Краще поміняйте їх на когось.
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28.07.2022 19:16 Відповісти
і це тільки вчора,а до цього то були наші хлопці.Якась муть зелена
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28.07.2022 19:18 Відповісти
Убить суку ,по законам военного времени.Иначе это никогда не повторится
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28.07.2022 19:26 Відповісти
...затримали "ділків" і показали одного. а де інші? Здається, вже більше трьох років в Україні видають ID карти, а надруковані колись бланки паспортів, я так зрозумів списали колишні мусора з паспортного столу замість знищення зараз продають кацапам. Бізнес однако. СБУ це розкрили - супер, о т тільки нахєра було брати цього "дєлка", а не взяти його на гачок та продовжити цю діяльність по продажі паспортів кацапам та надалі слідкувати за їх діями і розкрити цілу мережу. Але ці недолугі затримали ідіота на авансі, чого їх вчили в їхніх акадєміях? А забув, боротись з контрабандою, проституцією та наркоторгівлею - під їхньою кришею. Так що ділки сбу перекрили канал бізнесу інших ділків.
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28.07.2022 19:33 Відповісти
В петлю скота по звв!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.07.2022 19:39 Відповісти
Вже загунили десятки тисяч українців (ніхто точно не знає),тисячі викрадені,зникли,згвалтовані,десятки тисяч позбавлені житла,пограбовані....І немає смертної кари за ці злочини! Це унікальне в світовій історії явище! Так само унікально,що преза-клоуна на підсосі у росагентури вибрало 73% мудрих зе-буїнів...
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28.07.2022 19:39 Відповісти
Тому що нема як відрізнити москаля і українця, який розмовляє російською. Українці мають розмовляти українською! Тому москалям легко асимілюватись, піди розбери, звідки він, "русскогаварящий", тому одного зловили, а десять - ходять по вулиці і коригують русофашистам, куди стріляти, то ж не одному паспорт продали український гниди при владі.
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28.07.2022 19:48 Відповісти
Знал бы он что за такое расстрел, у него и мысли небыло заниматься такими делами. А поки що маємо те, що маємо...
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28.07.2022 19:58 Відповісти
Наловили купу ДРГ і шпигунів. Вони що, майже усі з рос. паспортами ??
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28.07.2022 20:30 Відповісти
Вангую, дадут максимум пять лет. А через два года выйдут за хорошее поведение.
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28.07.2022 22:29 Відповісти
вы слишком "строги". Их обменяют и по новому закону (даже и без всякого закона) и освободят от ответствености (как не раз бывало и раньше)!
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28.07.2022 23:05 Відповісти
Бачте - гнида що перебралась із Донецька до будь-якого іншого міста в Україні від того не перестане бути гнидою.. Особливо якщо та гнида була при погонах чи при посаді.
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28.07.2022 23:37 Відповісти
Чого рило не показують?
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29.07.2022 19:54 Відповісти
Ага, а завтра его оправдают и может военную администрацию назначат, если не выше, и тогда он припомнит свой позор фотографировавшим...
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03.10.2022 19:14 Відповісти
 
 