Затримано ділків, які "видавали" українські паспорти російським диверсантам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила ділків, які "видавали" українські паспорти російським ДРГ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією СБУ, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів. За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова.



Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у 4 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.

Працівники СБУ задокументували передачу йому $3 тис. в якості передоплати.

"При чому "замовник" паспорта, за даними Служби безпеки, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь рф і для конспірації намагався легалізуватися на території України. СБУ затримала виробника фальшивих документів на "гарячому" - коли той забирав "другий транш" за готовий паспорт", - додали в СБУ.

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