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Командир взводу 46-ї ОДШБр, автор туристичного блогу "Заплічник" Анатолій Мельничук загинув у бою на Херсонщині. ФОТО

25 липня у бою з російськими окупантами на Херсонщині загинув командир взводу 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, батько трьох дітей, мандрівник, автор туристичного блогу "Заплічник", боєць Анатолій Мельничук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Командир взводу 46-ї ОДШБр, автор туристичного блогу Заплічник Анатолій Мельничук загинув у бою на Херсонщині 01

Мельничук родом з Коломиї Івано-Франківської області, проживав у Львові, а останні місяці перед вторгненням Росії переїхав до Києва. Після 24 лютого, він одним з перших став до лав ЗСУ, а надалі захищав нашу Батьківщину.

Командир взводу 46-ї ОДШБр, автор туристичного блогу Заплічник Анатолій Мельничук загинув у бою на Херсонщині 02

Анатолій випускник істфаку Чернівецького університету, член Асоціації молодих політологів і політиків. Був головою Івано-Франківського Молодого Руху.

Командир взводу 46-ї ОДШБр, автор туристичного блогу Заплічник Анатолій Мельничук загинув у бою на Херсонщині 03

Також читайте: 26 липня, захищаючи наше небо, загинув Герой України, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Олександр Кукурба. ФОТО

Автор: 

втрати (4413) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58)


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Топ коментарі
+54
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28.07.2022 18:47
+52
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.07.2022 18:42
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28.07.2022 18:44
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.07.2022 18:42 Відповісти
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28.07.2022 18:44 Відповісти
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28.07.2022 18:45 Відповісти
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28.07.2022 18:47 Відповісти
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
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28.07.2022 18:53 Відповісти
Світла пам'ять герою!
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28.07.2022 18:55 Відповісти
Вечная Память
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28.07.2022 18:57 Відповісти
Яка світла людина...Дякую тобі ,Козаче, низький тобі уклін та вічна шана ,ти віддав саме дороге ,захищаючи нас!
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28.07.2022 19:04 Відповісти
Як тяжко.Такі люди гинуть.Вічна память герою!
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28.07.2022 19:13 Відповісти
Соболезнование родным и близким. Жаль, не стало патриота и героя, не стало прекрасного человека. Кацапы, твари, чтобы вы все передохли.
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28.07.2022 19:13 Відповісти
Вечная Светлая Память Анатолию Мельничику - Герою Украины ❤️💙💛‼️
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28.07.2022 19:21 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.07.2022 19:45 Відповісти
Світла Пам'ять світлій людині та Герою Украіни 😪😪😪
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28.07.2022 20:11 Відповісти
Вiд кацапii гине кончене тупориле бурятське лайно, а у нас найкращi...
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28.07.2022 22:33 Відповісти
Які люди йдуть... Дуже шкода що стільки патріотів віддають свої життя заради тої латентної вати яка тікає в тили і поповнює генофонд, народжуючи таку саму "какую разніцу", собі подібну...
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28.07.2022 23:03 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!!!
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28.07.2022 23:38 Відповісти
 
 