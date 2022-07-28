Командир взводу 46-ї ОДШБр, автор туристичного блогу "Заплічник" Анатолій Мельничук загинув у бою на Херсонщині. ФОТО
25 липня у бою з російськими окупантами на Херсонщині загинув командир взводу 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, батько трьох дітей, мандрівник, автор туристичного блогу "Заплічник", боєць Анатолій Мельничук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Мельничук родом з Коломиї Івано-Франківської області, проживав у Львові, а останні місяці перед вторгненням Росії переїхав до Києва. Після 24 лютого, він одним з перших став до лав ЗСУ, а надалі захищав нашу Батьківщину.
Анатолій випускник істфаку Чернівецького університету, член Асоціації молодих політологів і політиків. Був головою Івано-Франківського Молодого Руху.
Топ коментарі
+54 Voc Vox
показати весь коментар28.07.2022 18:47
+52 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.07.2022 18:42
+34 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.07.2022 18:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!