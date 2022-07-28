Командир взводу 46-ї ОДШБр, автор туристичного блогу "Заплічник" Анатолій Мельничук загинув у бою на Херсонщині. ФОТО

25 липня у бою з російськими окупантами на Херсонщині загинув командир взводу 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, батько трьох дітей, мандрівник, автор туристичного блогу "Заплічник", боєць Анатолій Мельничук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мельничук родом з Коломиї Івано-Франківської області, проживав у Львові, а останні місяці перед вторгненням Росії переїхав до Києва. Після 24 лютого, він одним з перших став до лав ЗСУ, а надалі захищав нашу Батьківщину.

Анатолій випускник істфаку Чернівецького університету, член Асоціації молодих політологів і політиків. Був головою Івано-Франківського Молодого Руху.

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