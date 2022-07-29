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Ворог перевіряє наші оборонні укріплення на міцність, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами", - написав Гайдай.

Крім того, він повідомив про життя в окупації: "Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють і ті, що вціліли після вторгнення РФ. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати.

Аналогічна ситуація і в Лисичанську із Сєверодонецьком. Так, в усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту...

Питна вода – взагалі дефіцит", - додав він.

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Ворог перевіряє наші оборонні укріплення на міцність, - Гайдай 01

Ворог перевіряє наші оборонні укріплення на міцність, - Гайдай 02

Ворог перевіряє наші оборонні укріплення на міцність, - Гайдай 03

Ворог перевіряє наші оборонні укріплення на міцність, - Гайдай 04

Ворог перевіряє наші оборонні укріплення на міцність, - Гайдай 05

Автор: 

армія рф (17468) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Давно вже час перевірити на міцність - білгородську. курску. воронезьку та інші області кацапстану.
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29.07.2022 08:59 Відповісти
Для цього потрібні міцні бронепамперси для буратіни.
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29.07.2022 09:06 Відповісти
Прийде час, гармати уже заказані
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29.07.2022 09:07 Відповісти
Які?
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29.07.2022 09:42 Відповісти
мабуть Безумна таємно прибула на фронт
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29.07.2022 09:13 Відповісти
 
 