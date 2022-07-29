Ворог перевіряє наші оборонні укріплення на міцність, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами", - написав Гайдай.
Крім того, він повідомив про життя в окупації: "Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють і ті, що вціліли після вторгнення РФ. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати.
Аналогічна ситуація і в Лисичанську із Сєверодонецьком. Так, в усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту...
Питна вода – взагалі дефіцит", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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