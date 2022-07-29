Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Слов'янську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТО

Ворожі війська обстріляли Бахмуті Покровськ, Слов'янськ, Мар'їнку та Красногорівку. Пошкоджені будівлі вокзалу, приватні будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Бахмут після вчорашніх обстрілів з Ураганів цієї ночі зазнав іще й авіаудару. Всього за минулу добу в місті загинуло 4 людини, поранено 5. Пошкоджено дитсадок, 7 багатоповерхівок та 27 приватних будинків.

Вночі росіяни обстріляли Покровськ — снаряди влучили в район залізничного вокзалу. Обійшлося без загиблих, але поранення дістали 5 людей. Пошкоджено житловий будинок і нежитлове приміщення, а також будівлю вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом ночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки та Красногорівки. У Красногорівці пошкоджень різної міри зазнали 5 житлових будинків - наразі без постраждалих. Під обстріл потрапив Слов'янськ - є постраждалі.

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