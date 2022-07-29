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Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Слов'янську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТО

Ворожі війська обстріляли Бахмуті Покровськ, Слов'янськ, Мар'їнку та Красногорівку. Пошкоджені будівлі вокзалу, приватні будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Словянську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко 01

"Бахмут після вчорашніх обстрілів з Ураганів цієї ночі зазнав іще й авіаудару. Всього за минулу добу в місті загинуло 4 людини, поранено 5. Пошкоджено дитсадок, 7 багатоповерхівок та 27 приватних будинків.

Вночі росіяни обстріляли Покровськ — снаряди влучили в район залізничного вокзалу. Обійшлося без загиблих, але поранення дістали 5 людей. Пошкоджено житловий будинок і нежитлове приміщення, а також будівлю вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом ночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки та Красногорівки. У Красногорівці пошкоджень різної міри зазнали 5 житлових будинків - наразі без постраждалих. Під обстріл потрапив Слов'янськ - є постраждалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Покровська на Донеччині. Є поранені, - міська рада


Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Словянську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко 02
Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Словянську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко 03

Також читайте: Зранку рашисти завдали удару по центру Слов'янська, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Словянську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко 04
Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Словянську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко 05
Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Словянську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко 06
Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Словянську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко 07
Росіяни вдарили по Бахмуту, Покровську, Словянську та Красногорівці. Є загиблі та поранені, - Кириленко 08

обстріл (28596) Донецька область (8522) Покровськ (632) Слов’янськ (604)


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після цих фото хочу поїхати в Освенцим-розпалити піч-і ксабів вагонами спалювати
і рука не дрогне
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29.07.2022 09:42 Відповісти
Зебилы, шо ж такое? Вроде и зброю отримали?Кто в доме хозяин? Почему орки не подавлены?
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29.07.2022 09:45 Відповісти
Зелемойша обещал не обстреливать РабZZeю...путлер верит Зе...больше чем себе...
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29.07.2022 09:46 Відповісти
Відплата буде за все москалюки. Мало хто з вас доживе до суду. Тварюки!
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29.07.2022 09:46 Відповісти
росіян потрібно страчувати будь-де.. чи на території парашки чи за її межами ( особливо в ситій Європі) .... незважаючи на стать та вік. ці потрвори не заслуговують на земне життя....
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29.07.2022 09:47 Відповісти
Там уже терки пошли, шо НАТО за нас подвяжется... Каарочи, мордору - трында. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЯТСКИЙ ХУРАЛ !!!
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29.07.2022 09:51 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.07.2022 10:31 Відповісти
 
 