Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстрілювали місто Оріхів на Запоріжжі. Постраждалих внаслідок вогню рашистів немає.

Наслідки обстрілів показали в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупант здійснив масовану атаку на населений пункт. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові приватні будники та об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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