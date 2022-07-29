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Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстрілювали місто Оріхів на Запоріжжі. Постраждалих внаслідок вогню рашистів немає.

Наслідки обстрілів показали в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупант здійснив масовану атаку на населений пункт. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові приватні будники та об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 01
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 02
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 03
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 04
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 05
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 06
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 07
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 08
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 09
Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки 10

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обстріл (28596) Запорізька область (3623)


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Один з будинків здається мені знайомим. Колись був там. Тихе красиве містечко. Аж раптом прийшли асвабадітєлі.
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29.07.2022 10:55 Відповісти
Поки українці не знищать тих, хто здав південь України кацапам, руйнація і жертви будут тільки збільшуватись
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29.07.2022 11:23 Відповісти
 
 