Наслідки обстрілу Оріхова на Запоріжжі: Постраждалих немає, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж
Російські окупанти обстрілювали місто Оріхів на Запоріжжі. Постраждалих внаслідок вогню рашистів немає.
Наслідки обстрілів показали в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупант здійснив масовану атаку на населений пункт. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові приватні будники та об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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afuster25
показати весь коментар29.07.2022 11:23 Відповісти Мені подобається 0
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