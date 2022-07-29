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Окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині з території РФ, пошкоджено адмінбудівлю, - ОК "Північ". ФОТО

Російські війська сьогодні обстріляли зі своєї території Семенівську територіальну громаду Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Північ" у Телеграмі.

"Сьогодні, 29 липня 2022 року, з 05:10 до майже 06:00 з території Російської Федерації зі ствольної артилерії був здійснений обстріл Семенівської територіальної громади. У результаті пошкоджено адмінбудівлю", – йдеться в повідомленні.

За даними командування, станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.

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Окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині з території РФ, пошкоджено адмінбудівлю, - ОК Північ 01

Окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині з території РФ, пошкоджено адмінбудівлю, - ОК Північ 02

Окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині з території РФ, пошкоджено адмінбудівлю, - ОК Північ 03

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обстріл (28596) Чернігівщина (1584)


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Звичайна кацапська практика ще з 14 року.
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29.07.2022 11:00 Відповісти
Громада , должна , сама купить, или гаубицу , или ещё, чего по круче и стрелять в ответ . . Обстрелялись и спрятали . Я думаю трофейной техники полно , ещё есть огненные шары , если ветер в сторону орков . Киеву на вас пофиг , как пофиг ООН на Украину . Вот честно, кому интересна , Семенивська гро мада , до выборов ещё далеко
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29.07.2022 11:11 Відповісти
направление мысли правильное, но шары - это практика ваших кацапских арабов. Поэтому не стоит уподобляться.
Каждая приграничная громада должна озаботиться сбором средств для покупки парочки AN\TPQ-49 и к ним пару М119, а так же оплатить обучение расчетов, которые будут приданы частям местной ДПС. Радар легко транспортируется обычным пикапом, так же им буксируется и М119.
Нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет.
Дальность стрелбы у М119 от 11 до 19 км в зависимости от боеприпаса. Такое решение позволит обезопасит приграничные районы от обстрела всяким мелким говном с территории расии и белорусии.
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29.07.2022 11:28 Відповісти
а что касается выборов, то хочу напомнить верную украинскую примету: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.
Ну, шоб не искать, как там в 19-м в Черниговской области голосовали, то напоминаю: 77,8% vs 22,2%.
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29.07.2022 11:42 Відповісти
Вангую, что в ближайшие неделю могут быть обстреляны ракетами 48Н6 наши Сарны. Обстрел будет производиться с аэродрома Лунинец дивизионом С-300, прикрывающим аэродром. Время подлёта от Лунинца до Сарн - чуть больше минуты. И очень сомневаюсь, что в Сарнах вообще работает оповещение воздушной тревоги. Хотя за 80 секунд не успеешь никуда добежать. Думаю, выходки пюрера типа вчерашнего ракетного обстрела из С-300 с аэродрома Зябровка приведут к ускорению поставок ракет М57 к имеющимся у нас хаймарсам, и внезапно может наступить момент, когда Зябровка в одночасье лишится своего ПВО.
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29.07.2022 11:12 Відповісти
 
 