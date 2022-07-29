Окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині з території РФ, пошкоджено адмінбудівлю, - ОК "Північ". ФОТО

Російські війська сьогодні обстріляли зі своєї території Семенівську територіальну громаду Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Північ" у Телеграмі.

"Сьогодні, 29 липня 2022 року, з 05:10 до майже 06:00 з території Російської Федерації зі ствольної артилерії був здійснений обстріл Семенівської територіальної громади. У результаті пошкоджено адмінбудівлю", – йдеться в повідомленні.

За даними командування, станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.

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