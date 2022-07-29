Окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині з території РФ, пошкоджено адмінбудівлю, - ОК "Північ". ФОТО
Російські війська сьогодні обстріляли зі своєї території Семенівську територіальну громаду Чернігівської області, унаслідок чого пошкоджень зазнала адміністративна будівля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Північ" у Телеграмі.
"Сьогодні, 29 липня 2022 року, з 05:10 до майже 06:00 з території Російської Федерації зі ствольної артилерії був здійснений обстріл Семенівської територіальної громади. У результаті пошкоджено адмінбудівлю", – йдеться в повідомленні.
За даними командування, станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.
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Каждая приграничная громада должна озаботиться сбором средств для покупки парочки AN\TPQ-49 и к ним пару М119, а так же оплатить обучение расчетов, которые будут приданы частям местной ДПС. Радар легко транспортируется обычным пикапом, так же им буксируется и М119.
Нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет.
Дальность стрелбы у М119 от 11 до 19 км в зависимости от боеприпаса. Такое решение позволит обезопасит приграничные районы от обстрела всяким мелким говном с территории расии и белорусии.
Ну, шоб не искать, как там в 19-м в Черниговской области голосовали, то напоминаю: 77,8% vs 22,2%.