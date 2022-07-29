Російська армія обстріляла 22 населені пункти Донеччини за добу. Завдали ударів по школі, залізниці, житлових будинках, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу окупанти завдали 35 ударів по цивільному населенню, є вбиті та поранені. Ворог цілеспрямовано знищує інфраструктуру регіону. Кожен злочин РФ задокументовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Сім разів Авдіївку, та п’ять – Бахмут обстріляли російські війська протягом одного дня. Під вогнем перебували також міста Красногорівка, Гірник, Миколаївка, Покровськ, Соледар, Сіверськ, Слов’янськ, смт Нью-Йорк та Північне, села Кам’янка, Веселе, Орлівка, Переїзне, Уманське, Щербинівка, Петрівка, Водяне, Карлівка, Нетайлове. Загалом постраждали 22 населені пункти", - йдеться у повідомленні.

Рашисти застосували ракети класу "повітря-поверхня" Х-59 МК, інші ракети, РСЗВ "Град" і "Урган", артилерію. Руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів - 54 житлових будинки, серед яких 11 багатоквартирних, школа в Соледарі, залізничні будівлі, полотно та тепловоз, магазин, лінії електропередач.

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