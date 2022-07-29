Ракетний удар по Слов'янську: пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 29 липня, російські окупанти завдали удару по Слов'янську. Одна людина поранена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"Одна людина поранена внаслідок нічного обстрілу Слов'янська. За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки Смерч. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Павло Кириленко, Слов'янськ - одна з головних цілей росіян на Донеччині, росіяни стрілятимуть по місту, поки зможуть до нього діставати.
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Alex Alex #500309
показати весь коментар29.07.2022 12:03 Відповісти Мені подобається 1
Aleks_15
показати весь коментар29.07.2022 12:31 Відповісти Мені подобається 3
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