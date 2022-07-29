Наслідки обстрілів Харкова та області військами РФ: Били по цивільних об'єктах. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вранці обстріляли Харків та область ракетами С-300.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рашисти знову били по цивільних об'єктах.
"У Харкові ракетами С-300 пошкоджено один з корпусів сільськогосподарського університету, який є пам'яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок.
У Богодухові окупанти поцілили у підприємство, що не має жодного відношення до оборони, а навпаки - до виробництва харчової продукції. Попередньо, поранених немає", - йдеться в повідомленні.
Наразі роботи з ліквідації наслідків ударів тривають. Правоохоронці документують чергові військові злочини росії проти мирних людей.
Топ коментарі
+10 Κασσιόπεια Искра
показати весь коментар29.07.2022 11:45
+6 Валентина Саюн #523841
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+6 Garry Dron #477536
показати весь коментар29.07.2022 12:03
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після другої світової таких пошкождень у Харкові не було
лише деякі будинки були посічені бомбами
я народився Московський 90, як раз над моїм вікно сліди від бомби німецької (харків бомбили жиди Герінга "у моєму Генштабі я сам вирішую хто є жид, а хто ні", так відповідав Герінг на заперечення чому він зібрав навколо себе саме жидів),
люди були після війни дуже бідні, я бачу мою маму на фотках, люди просто в якихось обносках, вона як раз пішла в 19-ту школу після війни у перший класс, всі в обносках, бриті налисо проти вшей, але таких руйнувань у місті не було
навіть центр був увесь цілий, наприклад будинок окупаційоного комуністичного обкому партії, якій в просторіччі називається будинок ГЕСТАПО, туди заселилися кляті краснозаді жидо-комісари, потім коли їх вигнали - жидо-гітлеревці, їх Гестапо, а потім знову краснозаді
цей будинок ГЕСТАПО був знищений русней на другий чи третій день війни
тобто другу світову він пережив, а зараз - ні
а звільнену тоді від жидо-гітлеревців Україну відбудовували всім СССР, у якому було 350 мільонів, відбудовували поступово років 20
у тому числі війсковополенені, включно війсковополнених 10620 жидів (згідно расової картки рейху 100% жиди по папі й мамі), відбудовували Харків
хто це все буде відбудовувати зараз? за які кошти?
чи може якось вирахувати всіх, хто голосував за ОПЗЖ, за Гепочку, за Зеленського - та якось їх на примусові роботи до кінця життя направити?
хтось повинен відповісти за весь цей безлад, за запрошення Путіна до України, за вулицю Пушкінську, станцію метро Жукова та девятомайскі шабаші на меморіалі, за те що знищена країна, побита вся молодь...
Відбудову покладе на Тєрєхова і громаду, якісь грощі виділить, так, для відосіка.
Захід все більше і більше упевняється у тому що лишніх грощей Зе владі краще не давати.
В ідеалі Україні треба заключити контракти з забудовниками Захода на території Заходу
у рахунок репарацій росії які будуть повератись Україні. Тільки так.
хто не харків'янин, той не знае тієї пікантної подробиці про того жида
батюшка у нього народився як раз під час подьйому Гітлера, пивний путч, все таке інше
******** харківські "антіфашисти" голосували за гопніка-наперсточника з благбазу "кручу-верчу-*******-хочу", у якого батько названий на честь Гітлера !!
Беня не главній "жид" в структуре управления Земли. Потому все "видосики" ситуации по типу Корбана, то є информационный шум. Вагнергейт - прокол, ради которого и начался фреш.
Поки є ОЛІГАРХІЯ - нація немає.