Наслідки обстрілів Харкова та області військами РФ: Били по цивільних об'єктах. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вранці обстріляли Харків та область ракетами С-300.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти знову били по цивільних об'єктах.

"У Харкові ракетами С-300 пошкоджено один з корпусів сільськогосподарського університету, який є пам'яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок.



У Богодухові окупанти поцілили у підприємство, що не має жодного відношення до оборони, а навпаки - до виробництва харчової продукції. Попередньо, поранених немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі роботи з ліквідації наслідків ударів тривають. Правоохоронці документують чергові військові злочини росії проти мирних людей.

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