В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва в управління АРМА передано активи підприємства-резидента Республіки Білорусь на суму близько 4 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта". В рамках слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

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За клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права підприємства - майже 1 млрд гривень статутного капіталу, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві, за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України









