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В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва в управління АРМА передано активи підприємства-резидента Республіки Білорусь на суму близько 4 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генерального прокурора.

В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень, - Офіс генпрокурора 01

"За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта". В рамках слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

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За клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права підприємства - майже 1 млрд гривень статутного капіталу, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві, за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України


В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень, - Офіс генпрокурора 02
В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень, - Офіс генпрокурора 03
В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень, - Офіс генпрокурора 04
В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень, - Офіс генпрокурора 05

арешт майна (351) АРМА (562) Офіс Генпрокурора (3255)


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когда начнутся переговоры о применении ответного удара по кацапщине и по бульбашам?
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29.07.2022 12:14 Відповісти
судя по всему белорусы смирились с ситуацией, когда они "просто территория с которой обстреливается соседнее государство, а мы ни при чем", поэтому наша задача развить и дополнить эту позицию и долбануть по ихним аэродромам, арт системам щедро, от души...
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29.07.2022 12:25 Відповісти
 
 