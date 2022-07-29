Рашисти завдали ракетного удару по селищу Біленьке Краматорської міської ради. Є поранені. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали удару по селищу Біленьке Краматорського району. Зафіксовані серйозні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Ракетний удар по Краматорську. Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке. Є поранені серед цивільного населення, вже відомо про трьох", - йдеться у повідомленні.

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На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники. Рятувальні роботи продовжуються.