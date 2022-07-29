Ідентифіковано ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил РФ, які жорстко поводились з мирним населенням у Бучі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину. Окупанти вдерлися до її оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ. Зрозумівши, що члени родини мають чітку проукраїнську позицію, російські солдати заблокували їх у будинку. Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згодом росіяни вивели господаря у двір, роздягнули, повалили на землю та почали бити ногами. А коли тортури не дали бажаного результату, чоловіка планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти.
"Тоді рашисти "взялися" катувати дружину: погрожували скалічити її та вбити, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім", - додали у СБУ.
Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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А цю сволоту хтось шукає?
https://focus.ua/*******-novosti/523765-na-zapade-otreagirovali-na-video-kastracii-ukrainskogo-**************-soldatom-rf-foto
ФИО: Арошанов Виталий Вальерьевич
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Тому й не можуть вони назвати споконвічної території свого проживання...
Тож не варто від покидьків очікувати людяності в поведінці.
Якщо якась тварюка називає себе "руской" то вже потрібно з'ясовувати: де воно напаскудило і за що оголошувати підозру.
СПЛЮНДРУВАТИ, ую, уєш, док., перех.
1. Зруйнувати, знищити. - Злякався [пан], думав, що Прокіп пішов набирати товариство, щоб сплюндрувати замчище (Панас Мирний, I, 1954, 183); - Усі.. ми здатні в один день і десятину лісу сплюндрувати, та не здатні за ввесь вік і однієї деревини викохати (Любов Яновська, I, 1959, 349); - Є такі герої, що вихваляються, скільки хто гнізд розорив. Сусідський хлопець, Грицько, навіть ластів'яче гніздо сплюндрував (Олександр Копиленко, Як вони.., 1961, 146);
// Розграбувавши, знищити; спустошити. Багато Єреміїних сіл попалили й сплюндрували татари (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 95); [Горніг:] Сплюндрували [ткачі] весь дім фабрикантові, геть від пивниці до стріхи (Леся Українка, IV, 1954, 247); Дев'ятнадцятирічний юнак попрощався з батьківською хатою і пішов мститись ворогові, що сплюндрував рідний край (Спиридон Добровольський, Тече річка.., 1961, 7);
// перен. Спотворити, перекрутити, зганьбити що-небудь. В розгулі хижому він [ворог] прагне сплюндрувати Святий здобуток наших рук (Максим Рильський, II, 1960, 174); Він тихо наспівував свою улюблену пісню, котра завжди нагадувала йому, що нема такої сили в світі, яка могла б сплюндрувати правду людську (Натан Рибак, Переяславська Рада, 1953, 285).
2. Жорстоко розправитися з ким-небудь; замучити, закатувати. - Або переходь до католицтва чи до унії, або тікай світ за очі, бо однаково сплюндрують (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 178); - Казали мені батьки, що на Закарпаття восени вдерлися угорські фашисти, багато наших людей сплюндрували, - мовила Вілія і засмутилася (Терень Масенко, Роман.., 1970, 242).
http://sum.in.ua/p/9/544/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 544.
А мову можна "псувать" "спотворювать" Саме це ти і робиш!