УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10860 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
19 532 47

Ідентифіковано ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил РФ, які жорстко поводились з мирним населенням у Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину. Окупанти вдерлися до її оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ. Зрозумівши, що члени родини мають чітку проукраїнську позицію, російські солдати заблокували їх у будинку. Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція ідентифікувала 17 катів з "МГБ" так званої "ДНР" та Калінінської колонії, які знущалися над полоненими українцями. ВIДЕО

Ідентифіковано ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі, - СБУ 01

Зазначається, що згодом росіяни вивели господаря у двір, роздягнули, повалили на землю та почали бити ногами. А коли тортури не дали бажаного результату, чоловіка планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти.

"Тоді рашисти "взялися" катувати дружину: погрожували скалічити її та вбити, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім", - додали у СБУ.

Ідентифіковано ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі, - СБУ 02

Ідентифіковано ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі, - СБУ 03

Ідентифіковано ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі, - СБУ 04

Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Київська область (4036) катування (602) СБУ (12837) Буча (542) воєнні злочини (1862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+75


А цю сволоту хтось шукає?
показати весь коментар
29.07.2022 12:41
+23
Все кацапське біосміття повалило в Україну: ґвалтівники, вбивці, садисти, педофіли... І все це легко поєднується в одному середньостатистичному орку. Їбані ********, які підлягають тотальному знищенню без попереднього розподілу на сорти. Але дехто й досі хоче про щось домовлятися із цією падаллю.
показати весь коментар
29.07.2022 12:48
+14
Їх вбивати треба, а не ідентифікувати.
показати весь коментар
29.07.2022 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


А цю сволоту хтось шукає?
показати весь коментар
29.07.2022 12:41 Відповісти
Бути сволотою - не кримінал. А от криміналу там - гори. Було б бажання знайти...
показати весь коментар
29.07.2022 12:44 Відповісти
Зелень его выпустила за кордон. А в параше его сейчас не найти. Пока не найти. Да и своего Зелень искать не будет.
показати весь коментар
29.07.2022 12:46 Відповісти
Баканов-татаров його випустили.
показати весь коментар
29.07.2022 13:08 Відповісти
эта мразь спокойно до июня в Украине сидел
показати весь коментар
30.07.2022 22:04 Відповісти
ОП своїх не видає, дЄрмак підтверде.
показати весь коментар
30.07.2022 22:48 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
29.07.2022 12:41 Відповісти
прізвище видає тебе
показати весь коментар
31.07.2022 21:36 Відповісти
знову ********!!!!
показати весь коментар
29.07.2022 12:42 Відповісти
надіюсь бути взятими в полон після усіх останніх подій азіати проїбали. вбивати тварин на місці.
показати весь коментар
29.07.2022 12:46 Відповісти
Ти сам хоч зрозумів тобою написане? Або пиши вже російською, або не ганьбися!
показати весь коментар
31.07.2022 07:19 Відповісти
Їх вбивати треба, а не ідентифікувати.
показати весь коментар
29.07.2022 12:46 Відповісти
Свежая мысль. Ты предлагаешь убивать неизвестно кого? Просто всех подряд, надеясь, что среди них попадется преступник? При этом Миру не станет известно, что именно этот человек совершил эти преступления? Иногда лучше жевать.
показати весь коментар
01.08.2022 03:19 Відповісти
Все кацапське біосміття повалило в Україну: ґвалтівники, вбивці, садисти, педофіли... І все це легко поєднується в одному середньостатистичному орку. Їбані ********, які підлягають тотальному знищенню без попереднього розподілу на сорти. Але дехто й досі хоче про щось домовлятися із цією падаллю.
показати весь коментар
29.07.2022 12:48 Відповісти
Какие у них у всех типичные, чисто руzzкие, азиатские лица!
показати весь коментар
29.07.2022 12:50 Відповісти
У цiх косорилих донедавно ще й iмен та призвiщ не було( кацапи надали своi ), дупу зовсiм не вмiли витирати, жiнки були в загальном користуваннi..Така "селекцiя" й призвела до появи територii населеноi виключно моральними уродами й збоченцями,у яких залиились тiльки примивнi рефлекси...
показати весь коментар
29.07.2022 13:59 Відповісти
Тобто належність автомата в руках робить з людини невідомо що? Ні. Такого бути не може. Це не про англійців,німців,американців..і тим паче не про українців. Це тільки про генетичну мутацію, яку кличуть "расєянє".
показати весь коментар
29.07.2022 12:52 Відповісти
Єрмишко, етнічний українець, то триндець.
показати весь коментар
29.07.2022 12:52 Відповісти
А у узкоглазых откуда русские фамилии и имена? Это манкурты.
показати весь коментар
29.07.2022 13:27 Відповісти
Може буть і білорус У жителів південно- східних районів БРСР переважно прізвища українського типу
показати весь коментар
31.07.2022 07:03 Відповісти
Знищувати скрізь де можна і свіх підряд, а не займатись ідентифікацією, робити потрібно конкретно.
показати весь коментар
29.07.2022 12:52 Відповісти
Любого тирана та їх жорстокість вбиває - спокій, та терпіння.
показати весь коментар
29.07.2022 12:54 Відповісти
треба іх підтягнути до місць іхнього звірства
показати весь коментар
29.07.2022 12:56 Відповісти
Не треба розділяти на національності - всі вони представники армії рашки, всі вони вбивають та катують за рашку. Тому відповідальність на кожному кацапові.
показати весь коментар
29.07.2022 12:57 Відповісти
Одни рюсские
показати весь коментар
29.07.2022 13:06 Відповісти
а потім апеляційний суд їх або відпусте або умовно покарає на півроки.
показати весь коментар
29.07.2022 13:06 Відповісти
типичные "русские" - косоглазые чурки. Я все больше понимаю, что война идет за то что бы скиздить у нас Историю - историю Киевской Руси. Косоглазые монголы хотят уничтожить нас - потомков Киевской Руси, что бы никто не тыкал их носом в говно, что они имеют отношение к Руси, как морские свинки к морю.
показати весь коментар
29.07.2022 13:31 Відповісти
Буряти - це самі жорстокі нелюди. Тому саме їх треба знищувати одразу без полону та суду. Вони не мають права на існування.
показати весь коментар
29.07.2022 13:35 Відповісти
не надо делить россиян на менее и более жестоких - вся кацапская кодла доказала, что они не люди, а бешеные животные, которых нельзя жалеть
показати весь коментар
29.07.2022 20:26 Відповісти
Та заспокойтеся! Не в нації справа! Там у них "в голові насрано" віками! А "азіати" мабуть, і самі пояснить не можуть, чому вони таку ненависть проявляють до наших людей Спробую пояснить з точки зору психології: ті люди, що називають себе "рассєянами", розмовляють російською мовою і мають більш-менш європейські риси обличчя, віками зневажливо відносилися до "азіатів" Сибіру і вважали їх людьми "другого сорту" З-за цього "азіати" мають на підсвідомому рівні ненависть до європеоїдів Однак відкрито виступать проти "русских" вони не можуть - бо бояться А тут їм дали в руки зброю і зняли всі заборони! І перед ними - ті самі ненависні їм "європеоїди"! От вони і "відриваються"!
показати весь коментар
31.07.2022 07:11 Відповісти
ну що, всі бачили, що косоокіє русскіє, що не косоокіє - один чорт.
показати весь коментар
29.07.2022 13:36 Відповісти
бурято-кацапьі
показати весь коментар
29.07.2022 14:26 Відповісти
А оцю тварюку, яка каструвала ВСУ-шника, хтось буде шукати?

https://focus.ua/*******-novosti/523765-na-zapade-otreagirovali-na-video-kastracii-ukrainskogo-**************-soldatom-rf-foto



ФИО: Арошанов Виталий Вальерьевич
Дата рождения 21.02.1983

Профиль в соцсетях : https://love.mail.ru/pl/profile/318183466

Профиль свой можешь не закрывать - мразь. Мы уже его скачали!

Номера телефонов: 79169261270, 79779710839 79688136227

Email: [email protected].

Номер паспорта: 8514499211

ИНН: 081408919308

СНИЛС: 12247005916

Адрес: Россия, Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16.
показати весь коментар
29.07.2022 14:32 Відповісти
Это якуты... У них фамилии и имена русские.
показати весь коментар
29.07.2022 14:46 Відповісти
"Рускіє" - це загальна назва орди покидьків різних народів, а не національність, як вони стверджують.
Тому й не можуть вони назвати споконвічної території свого проживання...
Тож не варто від покидьків очікувати людяності в поведінці.
Якщо якась тварюка називає себе "руской" то вже потрібно з'ясовувати: де воно напаскудило і за що оголошувати підозру.
показати весь коментар
29.07.2022 15:18 Відповісти
А який сенс? Наші суди їх виправдовують і дають мінімальні терміни.
показати весь коментар
29.07.2022 17:05 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 17:45 Відповісти
Про підозру насрать. Краще скажіть, коли їх буде вбито?
показати весь коментар
29.07.2022 19:28 Відповісти
Из четырех три - узкоглазые со славянскими фамилиями.
показати весь коментар
29.07.2022 20:27 Відповісти
пробачте, але питання: якому дурню забажалося перекладати на українську мову імена цієї мразоти? Який він в біса "Петро Миколайович"?! Це українське ім'я. А він - "пётр николаевич". И не плюндруйте мову.
показати весь коментар
30.07.2022 00:01 Відповісти
"Микола"! ти (перед тим як когось критикувать за "незнання української мови") сам її вивчи!

СПЛЮНДРУВАТИ, ую, уєш, док., перех.

1. Зруйнувати, знищити. - Злякався [пан], думав, що Прокіп пішов набирати товариство, щоб сплюндрувати замчище (Панас Мирний, I, 1954, 183); - Усі.. ми здатні в один день і десятину лісу сплюндрувати, та не здатні за ввесь вік і однієї деревини викохати (Любов Яновська, I, 1959, 349); - Є такі герої, що вихваляються, скільки хто гнізд розорив. Сусідський хлопець, Грицько, навіть ластів'яче гніздо сплюндрував (Олександр Копиленко, Як вони.., 1961, 146);
// Розграбувавши, знищити; спустошити. Багато Єреміїних сіл попалили й сплюндрували татари (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 95); [Горніг:] Сплюндрували [ткачі] весь дім фабрикантові, геть від пивниці до стріхи (Леся Українка, IV, 1954, 247); Дев'ятнадцятирічний юнак попрощався з батьківською хатою і пішов мститись ворогові, що сплюндрував рідний край (Спиридон Добровольський, Тече річка.., 1961, 7);
// перен. Спотворити, перекрутити, зганьбити що-небудь. В розгулі хижому він [ворог] прагне сплюндрувати Святий здобуток наших рук (Максим Рильський, II, 1960, 174); Він тихо наспівував свою улюблену пісню, котра завжди нагадувала йому, що нема такої сили в світі, яка могла б сплюндрувати правду людську (Натан Рибак, Переяславська Рада, 1953, 285).

2. Жорстоко розправитися з ким-небудь; замучити, закатувати. - Або переходь до католицтва чи до унії, або тікай світ за очі, бо однаково сплюндрують (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 178); - Казали мені батьки, що на Закарпаття восени вдерлися угорські фашисти, багато наших людей сплюндрували, - мовила Вілія і засмутилася (Терень Масенко, Роман.., 1970, 242).

http://sum.in.ua/p/9/544/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 9, 1978. - Стор. 544.

А мову можна "псувать" "спотворювать" Саме це ти і робиш!
показати весь коментар
31.07.2022 07:16 Відповісти
Знову... Я рюзгее.. плохо понімай рюзьге ізік однако...
показати весь коментар
30.07.2022 06:34 Відповісти
Заклики депутатки фанатки Портнова до людей в Бучі залишатися дома :

показати весь коментар
30.07.2022 22:53 Відповісти
пики чисто садиські
показати весь коментар
31.07.2022 14:01 Відповісти
какая разница. их надо всех резать, без разбора
показати весь коментар
31.07.2022 20:02 Відповісти
Тільки подивіться, одні вузькоокі, чурбанисті кацапи. Ось яке обличча має россєйська *********.
показати весь коментар
31.07.2022 20:22 Відповісти
 
 