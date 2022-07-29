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Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

29 липня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Відомо про 1 загиблого та 5 поранених осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко 01

"Ракетний удар по житловому кварталу — таким видався ранок у Краматорську. Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися", - йдеться у повідомленні.

Кириленко підкреслив, що наразі залишатися на Донеччині — небезпечно.

Читайте: Рашисти завдали ракетного удару по селищу Біленьке Краматорської міської ради. Є поранені. ФОТО


Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко 02
Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко 03
Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко 04
Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко 05

Краматорськ (660) обстріл (28648) Донецька область (8546) Кириленко Павло (907)


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вот и ответ о смене тактики русни - тотальные разрушения, убийства и показательные зверства..., чтобы, чтобы люди наконец сказали властям - хватит, мы хотим мира на любых условиях...
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29.07.2022 13:29 Відповісти
мир на будь-яких умовах, то означатиме що звірст вже ніхто не зможе уникнути. Правда...ті звірства не стануть показувати цілому Світові. типу я буду вбивати, а ти тихо подихай, щоб сусіди про мене поганого не думали. Ні це основа для того, щоб ботня від нашого імені могла "вимогати", фабрика лайків накрутить популярність там під кожним висером можна клєпати хоч 3 тис. лайків в секунду, створюючи картинку ніби народ хоче в катівню цілою країною потрапити.
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29.07.2022 14:39 Відповісти
В Ингушетии сформирована вторая группа марионеток в составе 500-го полка российских оккупационных войск, дислоцированных в этом регионе.

Путинских пехотинцев отправят на убой в Украину. По официальным данным за время боев убиты 22 уроженцев Ингушетии из числа коллаборантов.

Накануне пришло сообщение, что в Ингушетию из Украины доставили новую партию трупов - членов оккупационной банды «росгвардия» - Адама Дошоклаева, Джамурза Яндиева и Ибрагима Патиева.

В это же время в Чечне закопали трупы 4 кадыровцев, который отдали своих жизни в Украине за унитазы Путина и зверинец Кадырова.

А против журналистки из Ингушетии Изабеллы Евлоевой, главного редактора издания «Фортанга», возбудили уже третье уголовное дело по статье о распространении т.н. «фейков» о российской армии, предусматривающей наказание до 3-х лет ГУЛАГа.

Напомним, что в России нельзя произносить слово «война», писать о мире, о потерях российской армии и любых фактах протеста против войны.
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29.07.2022 13:33 Відповісти
Накануне в Дагестан доставлены еще несколько трупов из Украины. По официальным данным с 24 февраля в Украине были уничтожены 185 путинских марионеток из Дагестана.

Укажем в этой связи, что данные о потерях российской армии - это гостайна России. Поэтому официальные данные лживы
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29.07.2022 13:34 Відповісти
Сралинская область была придумана краснопузыми мудаками кремля в годы первых пятилеток...город Сралино был столицей того дерьма

Сегодня путлер мочит в сортире рюсскаязвчнае население бамбасса честно и добросовестно...
Заслужили...
Типа путлер введи...
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29.07.2022 13:36 Відповісти
і що, вони зассать це признати, і будуть і далі українців в усьому звинувачувати. Так безопаснєє.
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29.07.2022 14:40 Відповісти
 
 