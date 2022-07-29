Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

29 липня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Відомо про 1 загиблого та 5 поранених осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ракетний удар по житловому кварталу — таким видався ранок у Краматорську. Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися", - йдеться у повідомленні.

Кириленко підкреслив, що наразі залишатися на Донеччині — небезпечно.

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