Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж
29 липня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Відомо про 1 загиблого та 5 поранених осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ракетний удар по житловому кварталу — таким видався ранок у Краматорську. Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися", - йдеться у повідомленні.
Кириленко підкреслив, що наразі залишатися на Донеччині — небезпечно.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путинских пехотинцев отправят на убой в Украину. По официальным данным за время боев убиты 22 уроженцев Ингушетии из числа коллаборантов.
Накануне пришло сообщение, что в Ингушетию из Украины доставили новую партию трупов - членов оккупационной банды «росгвардия» - Адама Дошоклаева, Джамурза Яндиева и Ибрагима Патиева.
В это же время в Чечне закопали трупы 4 кадыровцев, который отдали своих жизни в Украине за унитазы Путина и зверинец Кадырова.
А против журналистки из Ингушетии Изабеллы Евлоевой, главного редактора издания «Фортанга», возбудили уже третье уголовное дело по статье о распространении т.н. «фейков» о российской армии, предусматривающей наказание до 3-х лет ГУЛАГа.
Напомним, что в России нельзя произносить слово «война», писать о мире, о потерях российской армии и любых фактах протеста против войны.
Укажем в этой связи, что данные о потерях российской армии - это гостайна России. Поэтому официальные данные лживы
Сегодня путлер мочит в сортире рюсскаязвчнае население бамбасса честно и добросовестно...
Заслужили...
Типа путлер введи...