Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне залишатися гарантом світової харчової безпеки.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", - наголосив президент.
За словами Зеленського, для України важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки.
"Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", - додав глава держави.
Топ коментарі
+37 Andrii Pushkarchuk
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+34 Paul Foxen
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+30 Zemer
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Покірно підставляє щоки по n-ному разу та одягає кайдани рабів.
Как глуп НАРОД, туда его избравши
Воно відкрито сказало, що українці в нього ідуть після африканців.
Зеля це холуй пуйла та діє в його інтересах.
Яких ще сигналів тобі не вистачає?
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
Уинстон Черчилль завидует Кучмистам Днепра...
Алексей Артистович набросает Зеле видосы покруче чем Ленке в Ютьюбе... типа фотосессия в американских журналах круче....чем Скумбрия по 8 гриней..за кило дерьма...
Даже не то, чтобы плохо, но как то у неё всё на свой лад получалось, особенно с поговорками.
Вот про такие случаи, как этот с зерном, она бы сейчас точно сказала "кому что, а голому срать". И была бы права.
Ну какое дело президенту до прибылей зернотрейдеров? Они уже купили это зерно, заплатив фермерам мизерную цену. Ну максимум поступят налоги с продаж в бюджет, а скорее всего и нет, потому что счета у них наверняка не в украинских банках.
Люди гибнут, зима приближается, будут проблемы с жильем, едой и отоплением...
Чи потрібно щоб знайшли та оприлюднили пакт Голабородьки/Дєрьмака-Пуйла по геноциду українців??
Конституцією підтираються, людей на смерть посилають і при цьому зажратими рилами знімають патріотичні відосики та випускають нову порцію лайна. Я тут типу згадав як орків з лопати годували, а тут лопата з екрану....
Льет зеленский с шоблою слезы крокодильи!
Годувальничок світу знайшовся - свій народ уже нагодував шашликами!
Наїлися по саму зав'язку!
Тур Хеєрдал
@ThorHeyerdahl5
·
https://twitter.com/ThorHeyerdahl5/status/1552965947769724929 1 ч
Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.
При цьому: На сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.
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Джерело:
Тебе африканцы, которые в свое большинстве поддерживают пуйло, роднее?
Поки катували полоненого воно зі своєю лєнкою, такою ж продажною курвою свої рожи викладали на земарафоні. Радісні, щасливі.
Тварюка, ти ще віриш русні?
Я писала одразу, що ці покидьки зелені "евакуювали" Азовців на смерть.
Боляче. Плачу.
Молимося за Україну, за полонених, за наших військових. Нехай Господь нас береже. Амінь
Но есть фото судна. https://www.marinetraffic.com/tr/ais/details/ships/shipid:4398288/mmsi:271044519/imo:9758961/vesselOLARNET https://www.marinetraffic.com/tr/ais/details/ships/shipid:4398288/mmsi:271044519/imo:9758961/vesselOLARNET
Я, конечно, выдаю страшную военную тайну, но парашники об этом не хуже меня знают. Им Дерьмак сообщил, вот они и не стреляли сегодня.
26.07.2022
Заступник держсекретаря Sherman зустрівся із UK National Security Advisor* sr. Stephen Lovegrove (радником із національної безпеки Великобританії Стівеном Лавгроувом ) у Державному департаменті. Після годинної розмови, разом пішли до держсекретаря США.Блінкена. Тема обговорення - таємні умови переговорів між Росіє і Україною в рамках "зернової угоди". Лавгроув повідомив дані про вивезення через порти України підсанкційних товарів що належать структурам російського олігарха Мазепіна.
*За посадою UK National Security Advisor - головний радник прем'єр-міністра Великобританії з власним річним бюджетом 1 млрд. ф.с.
(Інформація Групи зовнішнього моніторингу tZE inform)
27.07.2022
Невиконання Україною взятих на себе незаявлених зобов'язань (припинення наступу на півдні України) по переговорам експорту зерна викликало надзвичайно емоційну реакцію президента РФ Путіна. Всі його подальші дії (Європа, Туреччина, скорочення транспортування газу) викликано саме цим. Передбачити дії Путіна в такому емоційному стані просто неможливо.
Очевидно про це знають в США. Держсекретар Блінкен не даремно зробив заяву про загрози особистій безпеці Зеленського.