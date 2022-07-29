Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне залишатися гарантом світової харчової безпеки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", - наголосив президент.

За словами Зеленського, для України важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки.

"Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", - додав глава держави.

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