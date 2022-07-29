УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8513 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 223 55

Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне залишатися гарантом світової харчової безпеки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", - наголосив президент.

За словами Зеленського, для України важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки.

"Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли G7 прибули до Одеси та наголошують на важливості зернової угоди, - Сіммонс

Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 01
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 02
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 03
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 04
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 05
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 06
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 07
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 08
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 09
Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський 10

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) зерно (3121) Одеса (5472)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Яке ж воно жалюгідне лайно!
показати весь коментар
29.07.2022 13:40
+34
КІДОРАС ЯКЕ ЗЕРНО **** ТВІЙ НАРОД ЗНИЩУЮТЬ ПІД КОРІНЬ СТВОРІННЯ ТИ З ПЕКЛА ГНУСАВИЙ ти син диявола! АЗОВ ДЕ? Де 36 бригада з Маріуполя? СТВОРІННЯ ТУПЕ, ДЕ ВОНИ? ХТО спецоперацію робив по їх звільненню СКОТИНА ТИ ж своєю головою за них відповідав СОБАКА ТИ КОЖЕН З НАС ПРЕЗИДЕНТ!
показати весь коментар
29.07.2022 13:41
+30
Как жалок ШУТ на троне короля.
Как глуп НАРОД, туда его избравши
показати весь коментар
29.07.2022 13:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке ж воно жалюгідне лайно!
показати весь коментар
29.07.2022 13:40 Відповісти
Нажаль, жалюгідний тут наш народ який бачить, знає вже давно, що зеВолодька .уйло і не повстав.
Покірно підставляє щоки по n-ному разу та одягає кайдани рабів.
показати весь коментар
29.07.2022 14:11 Відповісти
Так від лайна буває хоч якась користь, а від цього тільки шкода!
показати весь коментар
29.07.2022 14:17 Відповісти
ПИАНИСТ - СИГНАПЬЩИК !!!
показати весь коментар
29.07.2022 16:51 Відповісти
Как жалок ШУТ на троне короля.
Как глуп НАРОД, туда его избравши
показати весь коментар
29.07.2022 13:40 Відповісти
Макака на мотузці дерьмака.
показати весь коментар
29.07.2022 14:37 Відповісти
Ждун сигналов, где готовые ракеты на 500км, почему они на 6й месяц не летают за паребрик???
показати весь коментар
29.07.2022 13:41 Відповісти
КІДОРАС ЯКЕ ЗЕРНО **** ТВІЙ НАРОД ЗНИЩУЮТЬ ПІД КОРІНЬ СТВОРІННЯ ТИ З ПЕКЛА ГНУСАВИЙ ти син диявола! АЗОВ ДЕ? Де 36 бригада з Маріуполя? СТВОРІННЯ ТУПЕ, ДЕ ВОНИ? ХТО спецоперацію робив по їх звільненню СКОТИНА ТИ ж своєю головою за них відповідав СОБАКА ТИ КОЖЕН З НАС ПРЕЗИДЕНТ!
показати весь коментар
29.07.2022 13:41 Відповісти
"Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити", - додав глава держави.

Воно відкрито сказало, що українці в нього ідуть після африканців.
показати весь коментар
29.07.2022 13:42 Відповісти
***** земразота Оленівка йому нічого не каже. Смерть Азовців на руках зеленського і його кАмАнди
показати весь коментар
29.07.2022 13:42 Відповісти
Покидьок готовий до вивозу зерна з України, але не готовий діяти на користь України, тобто звільняти окуповані території України від рашистів.
Зеля це холуй пуйла та діє в його інтересах.
показати весь коментар
29.07.2022 13:45 Відповісти
преZідєнт відосік. Ні дня без піару своє жалюгідної морди.
показати весь коментар
29.07.2022 13:46 Відповісти
Вчора на камеру кастрували бійця ВСУ, сьогоні вбили 50+ військовополонених в Оленівці, зранку вбили 5 мирних в Миколаєві і ще стільки ж в Донецькій області.
Яких ще сигналів тобі не вистачає?
показати весь коментар
29.07.2022 13:46 Відповісти
Правильно, рятуйте африканців. Більше ж турбот нема
показати весь коментар
29.07.2022 13:48 Відповісти
відсоток нашого зерна приблизко такийже який йде щорічно на виготовлення бухла і іншого непотребу в світі і в загальному займае десь біля 2% від світового, але саме без цих 2% Африка "здохне з голоду".
показати весь коментар
29.07.2022 13:50 Відповісти
Справедливости ради около 6 процентов. Но сути это меняет, никакая Африка без этого количества зерна не вымрет
показати весь коментар
29.07.2022 14:07 Відповісти
Украинское зерно и голод
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
показати весь коментар
29.07.2022 14:20 Відповісти
хтось бачить на запьясті у нього браслетікі з іменами азовців яких він "не зніме доки не звільнить" як 14 моряків клятого ПаРаШенКа? Ілі єта другое? Тварини двуликі....
показати весь коментар
29.07.2022 13:48 Відповісти
підписували ж і з русскіми теж, тобто офіційно русскіє теж партнери. І що, все ще знаків від "партнерів" недостатньо?
показати весь коментар
29.07.2022 13:48 Відповісти
«Сигнал» вже був, ударом ракетами по Одеському порту відразу після підписання договору.
показати весь коментар
29.07.2022 13:49 Відповісти
почему не освобождены пленные.почему над ними издеваються. какое зерно.
показати весь коментар
29.07.2022 13:51 Відповісти
Zeлемойше дали звание король видосов и прочих сраных вбросов...
Уинстон Черчилль завидует Кучмистам Днепра...
Алексей Артистович набросает Зеле видосы покруче чем Ленке в Ютьюбе... типа фотосессия в американских журналах круче....чем Скумбрия по 8 гриней..за кило дерьма...
показати весь коментар
29.07.2022 13:54 Відповісти
Где реакция на убийство пленных???
показати весь коментар
29.07.2022 14:01 Відповісти
ще не написали йому текст. і це навіть краще, а то почне гундосить якусь херню
показати весь коментар
29.07.2022 15:05 Відповісти
Скільки гнівних коментів на адресу боневтіка, але для повного задоволення хотілось би його за шию потримати
показати весь коментар
29.07.2022 14:02 Відповісти
З цим лайном начолі ми не переможемо !
показати весь коментар
29.07.2022 14:02 Відповісти
Мама моя, царствия ей небесного, плохо говорила на русском.
Даже не то, чтобы плохо, но как то у неё всё на свой лад получалось, особенно с поговорками.
Вот про такие случаи, как этот с зерном, она бы сейчас точно сказала "кому что, а голому срать". И была бы права.
Ну какое дело президенту до прибылей зернотрейдеров? Они уже купили это зерно, заплатив фермерам мизерную цену. Ну максимум поступят налоги с продаж в бюджет, а скорее всего и нет, потому что счета у них наверняка не в украинских банках.

Люди гибнут, зима приближается, будут проблемы с жильем, едой и отоплением...
показати весь коментар
29.07.2022 14:04 Відповісти
во, во, давно стісняюсь спрасіть, а це зерно шо - ДЕРЖАВНЕ??????
показати весь коментар
29.07.2022 14:21 Відповісти
да нет конечно...єти твари об єтом уже говорили сами
показати весь коментар
29.07.2022 14:31 Відповісти
це зєрно партньоров по бізнєсу а ета другоє
показати весь коментар
29.07.2022 14:33 Відповісти
Запитання чому цей зрадник досі живий? Чому фсб-ий Дєрьмак не розділив долю 40тис орків?
Чи потрібно щоб знайшли та оприлюднили пакт Голабородьки/Дєрьмака-Пуйла по геноциду українців??
Конституцією підтираються, людей на смерть посилають і при цьому зажратими рилами знімають патріотичні відосики та випускають нову порцію лайна. Я тут типу згадав як орків з лопати годували, а тут лопата з екрану....
показати весь коментар
29.07.2022 14:05 Відповісти
Кацапи вже ракетами по порту "просигналили" Яких ще сигналів чекаєш? Може щоб тобі безпосередньо прямо в голову прилетіло?!!!
показати весь коментар
29.07.2022 14:15 Відповісти
Який сигнал? Прапорцем помахають?
показати весь коментар
29.07.2022 14:24 Відповісти
В жаркой-жаркой Африке не видать идильи,
Льет зеленский с шоблою слезы крокодильи!

Годувальничок світу знайшовся - свій народ уже нагодував шашликами!
Наїлися по саму зав'язку!
показати весь коментар
29.07.2022 14:24 Відповісти
Хай позвонить вовіку ***** и отримає дозвіл партнера...
показати весь коментар
29.07.2022 14:26 Відповісти
А ***** кремлевское нашему Бонивтику тоже партнер ?
показати весь коментар
29.07.2022 14:33 Відповісти
атєц всєх африканцєв !
показати весь коментар
29.07.2022 14:34 Відповісти
Навіть зйомки в павільйоні з такою кількістю масовки мала би бути визнана небезпечною, не кажучи вже про виїзд на натурні зйомки десь в район Одеси. При наймі без погодження з із усіма зацікавленими сторонами можна було би остерігатися прильоту незапланованих піротехнічних засобів у вигляді двох калібрів.
показати весь коментар
29.07.2022 14:39 Відповісти


Тур Хеєрдал

@ThorHeyerdahl5

·

https://twitter.com/ThorHeyerdahl5/status/1552965947769724929 1 ч

Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.

При цьому: На сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.

Хочеться КРИЧАТИ
показати весь коментар
29.07.2022 14:43 Відповісти
Зеленский, а ты это читал: Кожен третій українець страждає від браку продовольства, - ВПП ООН
Джерело:
Тебе африканцы, которые в свое большинстве поддерживают пуйло, роднее?
показати весь коментар
29.07.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 14:48 Відповісти
Твої кацапські партнери вже дали добро.
показати весь коментар
29.07.2022 14:45 Відповісти
За вчерашний день только по нашей информации погибло более 50 человек,а мы про зерно.....
показати весь коментар
29.07.2022 14:54 Відповісти
Він заміть шмигаля працює?
показати весь коментар
29.07.2022 14:58 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2022 15:00 Відповісти
Гидота мразенна.
Поки катували полоненого воно зі своєю лєнкою, такою ж продажною курвою свої рожи викладали на земарафоні. Радісні, щасливі.
Тварюка, ти ще віриш русні?
Я писала одразу, що ці покидьки зелені "евакуювали" Азовців на смерть.
Боляче. Плачу.
Молимося за Україну, за полонених, за наших військових. Нехай Господь нас береже. Амінь
показати весь коментар
29.07.2022 15:10 Відповісти
От хто привів цих зелених виродків у владу, хай підіймають свої смердючи сраки і вигоняють їх з України!
показати весь коментар
29.07.2022 15:18 Відповісти
А могли погодитись на вивіз зерна лише після отримання далекобійного озброєння? Чи що, в Кейптауні нема з чого лєпьошки місити?
показати весь коментар
29.07.2022 15:15 Відповісти
Тут либо сигнал из космоса, который Зеленский уже давно принял, либо сигнал из швейцарского банка про гуманитарку от Абрамовича.
показати весь коментар
29.07.2022 15:16 Відповісти
Нікого не дивує,що люди на фото вільно,без страху,посміхаючись пересуваються по порту? Мабуть знають напевно,що ніякого обстрілу не буде,і ніяка ракета не прилетить.По всій Україні мапа тривожно - червона,а Одеська область в цей час без тривоги?
показати весь коментар
29.07.2022 15:33 Відповісти
И обратите внимание, что порт, в котором пропиарился Зеля, не называется.
Но есть фото судна. https://www.marinetraffic.com/tr/ais/details/ships/shipid:4398288/mmsi:271044519/imo:9758961/vesselOLARNET https://www.marinetraffic.com/tr/ais/details/ships/shipid:4398288/mmsi:271044519/imo:9758961/vesselOLARNET

Я, конечно, выдаю страшную военную тайну, но парашники об этом не хуже меня знают. Им Дерьмак сообщил, вот они и не стреляли сегодня.
показати весь коментар
29.07.2022 18:20 Відповісти
Ну Ермак наверняка с ним поехал. Надо было ещё взять Кошевого и Пикалова, вмиг бы погрузили, бычары. А то теперь все должны не зерном заниматься, а вокруг найвелычнишого крутиться.
показати весь коментар
29.07.2022 15:57 Відповісти
Думай-те...
26.‎07.‎2022

Заступник держсекретаря Sherman зустрівся із UK National Security Advisor* sr. Stephen Lovegrove (радником із національної безпеки Великобританії Стівеном Лавгроувом ) у Державному департаменті. Після годинної розмови, разом пішли до держсекретаря США.Блінкена. Тема обговорення - таємні умови переговорів між Росіє і Україною в рамках "зернової угоди". Лавгроув повідомив дані про вивезення через порти України підсанкційних товарів що належать структурам російського олігарха Мазепіна.

*За посадою UK National Security Advisor - головний радник прем'єр-міністра Великобританії з власним річним бюджетом 1 млрд. ф.с.

(Інформація Групи зовнішнього моніторингу tZE inform)

27.‎07.‎2022

Невиконання Україною взятих на себе незаявлених зобов'язань (припинення наступу на півдні України) по переговорам експорту зерна викликало надзвичайно емоційну реакцію президента РФ Путіна. Всі його подальші дії (Європа, Туреччина, скорочення транспортування газу) викликано саме цим. Передбачити дії Путіна в такому емоційному стані просто неможливо.

Очевидно про це знають в США. Держсекретар Блінкен не даремно зробив заяву про загрози особистій безпеці Зеленського.
показати весь коментар
29.07.2022 18:22 Відповісти
Зеля виборює авторитет Путлера та піде ще 100 разів на перемовини з Московією.
показати весь коментар
29.07.2022 18:59 Відповісти
 
 