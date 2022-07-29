Внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ загинули 2 особи, постраждали 5 людей, зокрема два рятувальники, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 2 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Завершено роботи на місці завалу зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку. Під час розбору завалу було виявлено тіло загиблого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу загинули дві особи та постраждало п'ятеро (з них два рятувальника, яких було госпіталізовано до лікарні).

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