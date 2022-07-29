УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8513 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 413 1

Внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ загинули 2 особи, постраждали 5 людей, зокрема два рятувальники, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 2 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Завершено роботи на місці завалу зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку. Під час розбору завалу було виявлено тіло загиблого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу загинули дві особи та постраждало п'ятеро (з них два рятувальника, яких було госпіталізовано до лікарні).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар РФ по Краматорську: 2 будинки знищені вщент. Є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ загинули 2 особи, постраждали 5 людей, зокрема два рятувальники, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ загинули 2 особи, постраждали 5 людей, зокрема два рятувальники, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ загинули 2 особи, постраждали 5 людей, зокрема два рятувальники, - ДСНС 03

Автор: 

Краматорськ (660) обстріл (28648) ДСНС (5117)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.07.2022 18:32 Відповісти
 
 