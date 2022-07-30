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Новини Фото Війна
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Рашисти випустили до 80 снарядів по Нікополю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі обстрілювали Дніпропетровщину.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів.

У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики. Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин", - поінформував він.

Попередньо, люди не постраждали, додав Резніченкл.

Також рашисти обстрілювали Червоногригорівську громаду. Минулося без жертв та руйнувань.

Читайте: Російські окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ

Рашисти випустили до 80 снарядів по Нікополю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині, - ОВА 01
Рашисти випустили до 80 снарядів по Нікополю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині, - ОВА 02
Рашисти випустили до 80 снарядів по Нікополю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28657) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3766)


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Приходит Песков к Путину:

- В В! Новость хотите?

- Какую? Хахлы сдаваться решили?

- Нет! Они Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!

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30.07.2022 07:49 Відповісти
Поставити у Києві пам'ятник ***** за знищення українського народу, за геноцид? Ви думаєте, це можливо?
Це не смішно.
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30.07.2022 07:56 Відповісти
Це не смішно.
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30.07.2022 08:56 Відповісти
Мені син написав із Запоріжжя, він воює там у територіальній обороні, там сирени звучать через кожні 20 хвилин.
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30.07.2022 07:53 Відповісти
андоны драные....
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30.07.2022 08:11 Відповісти
Тільки одна армія в світі має неперевершену стратегію переможних дій - російська, ко воює з цивільними з великої відстані, коли ті сидять по квартирах без зброї, а кацапи їм мочать ракетами.
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30.07.2022 08:45 Відповісти
достается моему Никополю. нацисты во вторую мировую не ничего не разрушили, теперь их ученики стараются.
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30.07.2022 09:25 Відповісти
 
 