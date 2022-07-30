Рашисти випустили до 80 снарядів по Нікополю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вночі обстрілювали Дніпропетровщину.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів.
У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики. Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин", - поінформував він.
Попередньо, люди не постраждали, додав Резніченкл.
Також рашисти обстрілювали Червоногригорівську громаду. Минулося без жертв та руйнувань.
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