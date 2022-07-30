Наслідки обстрілів Донеччини військами РФ: Били артилерією, виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати та бомбардувати Донеччину.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка в Очеретинській громаді - на щастя, обійшлося без постраждалих. У Мар'їнській громаді тривають артобстріли міста Красногорівка - у двох будинках зайнялася пожежа", - розповів він.
Також під ранок росіяни вдарили по Слов'янську - пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні нежитлові приміщення. У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг - без постраждалих.
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