Наслідки обстрілів Донеччини військами РФ: Били артилерією, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати та бомбардувати Донеччину.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка в Очеретинській громаді - на щастя, обійшлося без постраждалих. У Мар'їнській громаді тривають артобстріли міста Красногорівка - у двох будинках зайнялася пожежа", - розповів він.

Також під ранок росіяни вдарили по Слов'янську - пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні нежитлові приміщення. У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг - без постраждалих.

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