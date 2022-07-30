УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6226 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
29 128 21

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Карма

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тувинец показал самолет, переполненный ликвидированными оккупантами: "Все 200". ВИДЕО

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Pornhub по-білоруськи

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Турне по Африці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и Азию против Украины, - Кулеба

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Виробникам на замітку

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Велика прогулянка

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Скоро

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Дуже заможна жінка

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Аналоговнет

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Здається, що все зрозуміло...

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Європа та український хліб

Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Чудова новина

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1592) путін володимир (23869) Рогозін Дмитро (129) росія (65346) фотожаба (13891) Шойгу Сергій (628)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
показати весь коментар
30.07.2022 10:10
+30
показати весь коментар
30.07.2022 10:19
+29
показати весь коментар
30.07.2022 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європа та український хліб - це не про сміх, а про біль і смерті українців, і про торгівлю на крові.
показати весь коментар
30.07.2022 09:09 Відповісти
У ********** К.Г.(А.М.), як і в деяких інших, викривлення сприйняття реальності, можливо кацапським баблом. Він бачить ООН, що криво намагається допомогти Україні, але не бачить кацапських вурдалаків, що все це спричинили.
Як був лайном цей автор, так і залишився.
показати весь коментар
30.07.2022 09:50 Відповісти
А чому Європа так турбується за чорношкіриш мавп, а про українців
ні слова. Виходить головне-- гроші!!
показати весь коментар
30.07.2022 09:21 Відповісти
Дебіли, а нічого, що без грошей за хліб загнеться наше сільське господарство, а за ним і вся Україна? Ну хоч часом мізки вмикайте, якщо вони в вас є...
показати весь коментар
30.07.2022 10:50 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 09:33 Відповісти
До "тихуй" треба ще приписати "дупу готуй"
показати весь коментар
30.07.2022 09:41 Відповісти
Мій кошмарний сон ожив. У сусідньому номері оселилися росіяни. Шумні такі, балакучі, зі своїми розмовами.

Довелося підвестися з ліжка, вийти на свій балкон, набрати перший номер у списку викликів.

- Альо, мам? Як ви там? Прильотів не було? Кажеш, давно не було, після того як наші з посадки їм насипали? Що, скільки пакетів було? Мам, давай голосніше, я тебе майже не чую. Не чую, кажу!!! Ти теж не чуєш?! Місиво? Там у них було місиво, і тепер позатикалися? Добре, дякую мам, хорошого дня. Слава Україні!

І все, як пошептало. Тепер у нас тільки хвилі і крики чайок. На сусідньому балконі мертва тиша. https://t.me/nuts_roses/1300 https://t.me/nuts_roses/1300

показати весь коментар
30.07.2022 09:44 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 10:04 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 10:10 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 10:11 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 10:15 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 10:17 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 10:19 Відповісти
яке воно гидке від самого народження!... не дарма мав усі оті клікухи - аж нудить від цієї масної морди!
показати весь коментар
31.07.2022 00:53 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 10:20 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 10:31 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 13:39 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 13:40 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 13:42 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2022 20:41 Відповісти
https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
показати весь коментар
30.07.2022 21:05 Відповісти
 
 