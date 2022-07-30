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Pornhub по-білоруськи, карма росіян, африканське турне. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Карма
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тувинец показал самолет, переполненный ликвидированными оккупантами: "Все 200". ВИДЕО
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается подстрекнуть Африку, Ближний Восток и Азию против Украины, - Кулеба
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Скоро
Дуже заможна жінка
Аналоговнет
Здається, що все зрозуміло...
Європа та український хліб
Чудова новина
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Топ коментарі
+36 KAISERWALD
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Як був лайном цей автор, так і залишився.
ні слова. Виходить головне-- гроші!!
Довелося підвестися з ліжка, вийти на свій балкон, набрати перший номер у списку викликів.
- Альо, мам? Як ви там? Прильотів не було? Кажеш, давно не було, після того як наші з посадки їм насипали? Що, скільки пакетів було? Мам, давай голосніше, я тебе майже не чую. Не чую, кажу!!! Ти теж не чуєш?! Місиво? Там у них було місиво, і тепер позатикалися? Добре, дякую мам, хорошого дня. Слава Україні!
І все, як пошептало. Тепер у нас тільки хвилі і крики чайок. На сусідньому балконі мертва тиша. https://t.me/nuts_roses/1300 https://t.me/nuts_roses/1300
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №3