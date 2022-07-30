Рашисти обстріляли два райони Харкова: Пошкоджено будівлю навчального закладу. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська завдали удари по двох районах Харкова.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці 30 липня окупанти обстріляли Новобаварський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу на територіі біля двоповерхової нежитлової будівлі виявлено вирву розмірами 9 на 10 м та глибиною 5,5 м. У результаті ракетного вибуху пошкоджено стіни, віконні рами, частину даху", - йдеться в повідомленні.
Також близько 3 години ранку війська РФ здійснили ракетний обстріл Слобідського району м. Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу.
Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все так вийшло само по собі? тому що це захотів *****, амеріканці, европейці, марсіане?
а той хто голосував за ОПЗЖ - він ні в чому не винний? ізбраннік від людей який зазивав війну на нашу землю - "вставай страна огромная", звертаючись до Росії, закликаючи Росію на боротьбу з фашистами, тобто з українцями.
ми так далеко нікуде не підемо, переліки усіх актівістов ОПЗЖ є, є переліки агітаторов ОПЗЖ, спостерігачів на виборах від ОПЗЖ. Але вони ні в чому не винні, зазиваючи Путіна "ввести" нам?
Чому росіяне йшли на Харків навіть не війсковими колонами, а просто ОМОНом?
Ніхто ні в чому не винний, так вийшло само по собі? Винні американці, що не дозволили Росії поширити інтереси Китаю блище до Европи? Винно ЗСУ, що не дозволило ОМОНУ російскому зайти до Харкова?
ми так далеко не підемо, якщо можна БЕЗКАРНО так себе вести - убивай, кради, *** гусей, зазивай Путіна - я нічого після цього не буде? Ніякої відповідальності? Це держава або помийка? Подивився би я наприклад на яку-небудь жидовську партію у Болгарії, яка б заявила що Болгарія не потрібно, краще об'еднатися з Турцією, бо вона більш єкономічно могутня. Та жодної секунди такі курви би не гуляли на волі, через п'ять хвилин сиділи би вже за гратами.
А в Україні так можна ! Й нічого за це не буде !
Голосуй за ОПЗЖ, нічого за це не буде. Голосуй за "кручу-верчу-*******-хочу" Адольфовича, бо його батько на честь Гітлера названий й він дуже добре захищає Харків від биндер, по всій країні доля українсько мовних школ збільшувалась, а у Харкові зменьшувалась 30 років, голосуй за Адольфовіча, за це нічого не буде у цієй країні, зубов у неї немає, відповідальністі не за що не буде!
Голосуй за ЗЕленіх жидів, за це теж нічого не буде! Відповідальності за підтримку ЗЕ-програми "майдануті будут гинути, зникати, ємігрувати" - не буде. Можна все!
А винного у знищенні країни обьявимо Байдена-Путіна-Марсіан? А не своїх пархатих гнід, що 30 років робили пропозиції Путіну на поширення імперії? І свої гніди, що підтримівали пархатих теж ні в чому не винні? Убивай, краді, *** гусей, держави не існує та КАРИ за спотворене все одно не буде?
2) Бюджет у Львові та Ужгороді у 2000-2022 розкрадався на Західній Україні (митниця, праця найманими працівниками у ЄС без сплати податків до укр.бюджету).
Саме тут розкрадалися кошти на озброєння.
До речі, всі області Західної України є дотаційними, тобто вони лише отримують з держ.бюджету, а не сплачують до нього (як Харків або Запоріжжя).
3) Теза про провину Харкова є тезою від ГРУ МО РФ. Вас треба встановити та віддати до трибуналу за розповсюдження інформації ГРУ РФ.
А не спритним бабам зі Львова та Ужгорода, які їдуть з безпечних селищ у ЄС та Англію як "біженці".