Рашисти обстріляли два райони Харкова: Пошкоджено будівлю навчального закладу. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удари по двох районах Харкова.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці 30 липня окупанти обстріляли Новобаварський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу на територіі біля двоповерхової нежитлової будівлі виявлено вирву розмірами 9 на 10 м та глибиною 5,5 м. У результаті ракетного вибуху пошкоджено стіни, віконні рами, частину даху", - йдеться в повідомленні.

Також близько 3 години ранку війська РФ здійснили ракетний обстріл Слобідського району м. Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.

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